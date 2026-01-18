  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
18 января, 09:34
Рейтинг: +538
Посты: 817

Загадки архитектуры прошлого: семь сооружений, чьи технологии и причины возведения вызывают споры

Древние цивилизации совершали инженерные подвиги, которые и сегодня бросают вызов современному пониманию. Несмотря на прогресс в археологии, материаловедении и экспериментальной реконструкции, ряд монументальных сооружений — равно как и способы их возведения — по-прежнему остаются загадкой.

Сообщество
# архитектура
# история
# строительство
# технологии
Стоунхендж (слева) и Пума-Пунку (справа) / © Wikimedia Commons
Стоунхендж (слева) и Пума-Пунку (справа) / © Wikimedia Commons

Эти тайны сохраняются не из-за плохой сохранности памятников, а потому, что технические знания, лежавшие в их основе, так и не были зафиксированы в письменных источниках.

Поразительны здесь не только масштабы, но и точность, логистика и уровень координации. Во многих случаях гигантские каменные блоки добывались, транспортировались и монтировались с такой аккуратностью, что это стало бы серьезным испытанием даже для современной техники.

Итак, давайте рассмотрим несколько выдающихся сооружений, технологии строительства которых остаются загадкой даже сегодня.

1. Пума-Пунку, Боливия.

Пума-Пунку, расположенный недалеко от озера Титикака, заслуженно считается одним из самых точно обработанных каменных комплексов древней Америки. Строительство началось после 536 года нашей эры, однако мегалитические блоки здесь имеют столь тонкую подгонку, что между ними невозможно просунуть даже лезвие ножа.

Некоторые камни весят более 131 тонны и отличаются сложной формой, включая взаимосцепляющиеся Н-образные блоки с просверленными отверстиями поразительно одинакового размера. Логистическая сторона проекта лишь усиливает загадку: блоки из красного песчаника были доставлены и собраны с точностью, которая и сегодня поставила бы под вопрос возможности техники.

Археологические данные указывают на использование каменных молотов, шлифовальных камней и песка, однако однородность обработки заставляет исследователей задуматься о существовании стандартизированных или даже «фабричных» методов.

2. Нан-Мадол, Микронезия.

Нан-Мадол — это древний церемониальный город, возведенный на коралловом рифе у острова Понпеи и состоящий почти из ста искусственных островов, разделенных приливными каналами. Построенный в основном в XII–XIII веках, комплекс потребовал миллионов тонн базальта, при этом отдельные камни достигают массы 50 тонн.

До сих пор не существует убедительного объяснения того, как базальт добывался, транспортировался и поднимался на место. Местные устные предания рассказывают о камнях, летавших по воздуху, или о великанах, которые их переносили, — отражая скорее вековую неопределенность, чем буквальную веру.

Отсутствие надписей и подробных записей оставляет методы строительства и первоначальное назначение Нан-Мадола открытыми вопросами.

3. Саксайуаман, Перу.

Возвышаясь над Куско, Саксайуаман демонстрирует высочайшее мастерство инков в полигональной каменной кладке. Его массивные стены сложены из камней неправильной формы весом до 200 тонн, подогнанных настолько плотно, что раствор не требовался вовсе.

Сооружение на протяжении веков выдерживало мощные землетрясения, что говорит о глубоком понимании распределения нагрузок и сейсмоустойчивости.

Испанские хронисты описывали некоторые методы обработки камня у инков, включая использование каменных инструментов и технику так называемого «выклевывания» породы. Тем не менее остается неясным, как такие массивные блоки доставлялись в гору и обрабатывались с подобной точностью.

Экспериментальные реконструкции указывают на необходимость колоссальных трудовых ресурсов и координации, намекая на уровень социальной организации, который до сих пор изучен недостаточно.

4. Большой Сфинкс в Гизе, Египет.

Большой Сфинкс в Гизе имеет длину около 73 метров и высоту 20 метров и высечен прямо из известнякового массива. Хотя традиционно его приписывают фараону Хефрену, ни один дошедший до нас текст не описывает процесс строительства. Отсутствие документации оставляет неопределенность в вопросах методов добычи камня, численности рабочей силы и последовательности работ.

Дополнительную сложность создают следы эрозии на поверхности Сфинкса. Вертикальные борозды больше напоминают следы водной эрозии, а не воздействия ветра, что указывает на длительное воздействие осадков — нехарактерное для современного климата Египта. Хотя официальная археология придерживается традиционной датировки, эти особенности продолжают вызывать споры.

5. Гебекли-Тепе, Турция.

Гебекли-Тепе датируется приблизительно 9500 годом до нашей эры и возник задолго до земледелия, металлургии и гончарного дела. Его массивные Т-образные известняковые столбы, некоторые из которых весят несколько тонн, были возведены обществами охотников-собирателей, ранее считавшимися неспособными к столь сложной организации.

Современные исследования показывают, что строители использовали естественную слоистость известняка, а для перемещения столбов применяли веревки и коллективный труд на коротких дистанциях. Наличие систем управления водой еще больше усложняет представления о технологических ограничениях той эпохи. Гебекли-Тепе радикально меняет наше понимание возможностей ранних человеческих сообществ.

6. Стоунхендж, Англия.

Тайна Стоунхенджа заключается не столько в обработке камня, сколько в его транспортировке. Построенный около 2600 года до нашей эры, комплекс включает камни, доставленные с расстояний, в отдельных случаях превышающих 240 километров. Предлагались самые разные гипотезы — от перевозки на санях и плотах до использования льда, — однако ни одна из них не получила окончательного подтверждения.

Экспериментальная археология показала, что подобная транспортировка возможна с применением древних технологий, однако возможность еще не означает историческую достоверность. Как отмечают археологи, успешное воспроизведение доказывает реализуемость, но не обязательно отражает реальную практику прошлого.

Стоунхендж остается символом доисторической изобретательности в логистике, но без окончательного объяснения.

7. Линии Наска, Перу.

Линии Наска представляют собой тысячи геоглифов, созданных путем удаления темных поверхностных камней и обнажения более светлой почвы под ними. Хотя сама техника исполнения хорошо понятна, назначение этих рисунков остается неясным. Лучше всего они различимы с высоты, что порождает вопросы о предполагаемых наблюдателях и функциях.

Среди гипотез — астрономические календари, водные ритуалы и церемониальные маршруты. Несмотря на масштабные исследования, ни одна теория не объясняет всех особенностей комплекса.

Эти семь сооружений разделены континентами и тысячелетиями, но объединены поразительным сходством. Каждое из них демонстрирует глубокое понимание материалов, геометрии и логистики при полном отсутствии ясной письменной документации. Вместе они показывают, насколько значительная часть древних знаний была утрачена со временем.

Неугасающая загадка этих памятников не умаляет достижений современной науки. Напротив, она подчеркивает границы того, что можно восстановить без письменных свидетельств. По мере развития археологии эти сооружения продолжают бросать вызов представлениям о технологическом прогрессе.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Янв
Бесплатно
Как построить светлое будущее из подручных материалов
ВДНХ
Москва
Лекция
18 Янв
Бесплатно
Медицинское обеспечение и безопасность космических полетов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
18 Янв
1000
Итоги 2025 года в космонавтике
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
19 Янв
Бесплатно
Палеонтология — 2025. Не только динозавры
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
19 Янв
2000
Экзопланеты — миры иных звезд
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
19 Янв
1000
Итоги 2025 года в биофармацевтике
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Янв
Бесплатно
Семь констант математики
Medio Modo
Москва
Лекция
21 Янв
Бесплатно
Грибы северо-запада России. Весенние виды
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
21 Янв
Бесплатно
От биоимпеданса до фотонов: как гаджеты анализируют тело
Урания
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 января, 10:59
НИУ ВШЭ

Ученые научились моделировать активность мозга по движению глаз

Исследователи НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург обнаружили устойчивую взаимосвязь между движениями глаз и мозговой активностью при помощи искусственного интеллекта. В перспективе это открытие позволит точнее диагностировать болезни Альцгеймера, Паркинсона и расстройства аутистического спектра (РАС).

НИУ ВШЭ
# активность мозга
# глаза
# движение глаз
# искусственный интеллект
# мозг
# технологии
17 января, 16:08
Адель Романова

Обилие кислорода в составе атмосферы Юпитера удивило астрономов

Глубоко в атмосфере Юпитера происходят химические реакции с участием содержащих кислород соединений. Планетологи сравнили количество этого химического элемента в газовом гиганте и Солнце. Выяснилось, что его концентрация в планете как минимум такая же, как и в звезде, или даже выше. По мнению ученых, это связано с особенностями формирования Солнечной системы миллиарды лет назад.

Астрономия
# газовые гиганты
# космос
# Юпитер
16 января, 15:28
ФизТех

Новый электролит открыл путь к мощным и более безопасным литий-ионным аккумуляторам

Международная научная группа при участии МФТИ разработала композитный гель-полимерный электролит для аккумуляторов. Этот материал позволит создать безопасные высокомощные батареи, что важно для электромобилей, гаджетов и систем хранения энергии.

ФизТех
# литий-ионные аккумуляторы
# материал
# технологии
# химия
# электролит
# электроника
13 января, 17:06
Адель Романова

Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.

Астрономия
# внеземная жизнь
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
12 января, 15:32
Адель Романова

Удар по астероиду Диморф замедлил Дидим

Астрономы обнаружили еще одно неожиданное последствие недавнего эксперимента с астероидом Диморф: его крупный и массивный «хозяин» Дидим стал медленнее вращаться вокруг своей оси. Ученые подозревают, что на него так повлияли разлетевшиеся обломки.

Астрономия
# DART
# Дидим
# Диморф
# космос
15 января, 07:27
Адель Романова

Отличия лунного грунта, доставленного Китаем, от других образцов объяснили мегаударом

Доставленный с обратной стороны Луны грунт произвел впечатление необычным изотопным составом. Планетологи пришли к выводу, что вещество там стало таким из-за падения гигантского астероида.

Астрономия
# Бассейн Южный полюс — Эйткен
# космос
# лунный грунт
# обратная сторона Луны
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Обилие кислорода в составе атмосферы Юпитера удивило астрономов

    17 января, 16:08

  2. Ученые впервые напечатали 3D-объекты внутри живых клеток

    17 января, 09:54

  3. Новый электролит открыл путь к мощным и более безопасным литий-ионным аккумуляторам

    16 января, 15:28

  4. Эволюция в космосе научила вирусы взламывать защиту устойчивых бактерий

    16 января, 15:05
Выбор редакции

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

16 января, 12:33

Последние комментарии

Улан Джумабеков
7 минут назад
Witold, да согласен. Информация видимо десятилетней давности. В Астане 75 этажей да и в Алматы высоток ... В Узбекистане только теоевышка высокая а

Инфографика: самые многоэтажные здания в странах мира

Roman Serookiy
49 минут назад
Stiv, Ваша Тень… в архивах AXN SciFi есть видео цифрового качества

10 научно-фантастических сериалов с высоким рейтингом про космос

O B
2 часа назад
Ну что за "накал страстей"? А что если нет никакой "вселенной", а есть симуляции... И мы одна из них... Т.ч. все тут могут быть не более чем ИИ модули,

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Марат Иманов
3 часа назад
У каждого Американского президента своё горячая точка у Буша Ирак Обама в Сирии Байден-Украйне у Трампа Венесуэла Мексика теперь Гренландия и с

Африка против Гренландии: континент на самом деле в 14 раз больше, чем кажется

O B
3 часа назад
Советую посмотреть (комедийные к тому же): Орвилл Человек будущего

10 научно-фантастических сериалов с высоким рейтингом про космос

Дмитрий
4 часа назад
Как же примитивен американский мозг! Точно приматы.

10 научно-фантастических сериалов с высоким рейтингом про космос

Mikhail Khramov
5 часов назад
Карен, похоже, тупость человеческая безгранична. Где ты увидел Украину под британским флагом? UK? 🤣

Карта регулирования соцсети X: полные запреты, точечные блокировки и поиск нового статуса для платформы Маска

Stiv Poborsky
5 часов назад
+100500 Ваша Тень но он сам по себе в невысоком качестве (бетакам?) снят, а качество реплик совсем ужас-ужас :-( а представленный перечень "лучшего" - сам

10 научно-фантастических сериалов с высоким рейтингом про космос

Евгений Н.
6 часов назад
Zeu, в чём у меня в ЕС ограничение каких конкретно свобод? Вас родители не учили, что врать нехорошо? А, вот, у вас, в РФ свободы иметь мнение, отличное

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Николай Шуварин
8 часов назад
James, Mercedes-AMG GT Black Series: 6:43.616. Lamborghini Aventador SVJ: 6:44.97. Ксиоми - 6:46. А сколько лет делают а/м эти производители? Всё познается во времени и динамике.

Электромобиль Xiaomi обогнал суперкар Ferrari в дрэг-заезде

Владимир Басов
8 часов назад
Михаил, не согласен, это гипотеза, расчётов нет, одни додумки "авторитетных корифеев" от науки, система знаний такая, если изначально неправильные

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Семейный аккаунт
8 часов назад
Бедная тигрица как тяжело с 5ю!. У всё неё на лице написано :D

Амурская тигрица с рекордным выводком из пяти тигрят впервые попала в объектив фотоловушки

Аva Sebet
9 часов назад
Александр, это уже новый уровень. Какой страной владеете?

Мировые нефтяные стандарты: как нефть Венесуэлы выглядит на их фоне

brother225 123
9 часов назад
Науки мало одна политота. Тьфу

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Андрей Владимирович
9 часов назад
Александр, то что прям сейчас не чего делать на луне это точно. Но они хотят заработать на роботах. Которых они будет продавать на луне что бы

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Андрей Владимирович
9 часов назад
Бек, они строят и отправляют космические корабли за счёт инвестиций в криптовалюта.

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Андрей Владимирович
9 часов назад
Вячеслав, нужно правильно расставлять акценты, вы не правы также как и не правы те кто за то что люди были на луне. Сухое рассуждение: американцы

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Иван Колупаев
10 часов назад
Fishel, заработайте триллиард и вкладывайтесь на здоровье в геоинженерию раз вам так хочется тратить на нее деньги. Возможно будущие поколения вам

Маск раскрыл цель SpaceX: превратить «Звездный путь» из фантастики в реальность

Александр Бережной
11 часов назад
Evgenij, здесь подсчитаны только те подлодки которые эксплуатируются. В США например на распил или модернизацию находиться около 30 подлодок 2 и 3

Инфографика: крупнейшие в мире подводные флоты

Андрей Степанов
11 часов назад
ara_zakaryan@mail.ru, какие фантастические измышлизмы. 1) Россия прямо сейчас воюет за себя на Украине. Она не может воевать везде. 2) России не зачем

План «Гертруда»: возродил бы Гитлер Великую Армению, если бы выиграл Сталинградскую битву?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно