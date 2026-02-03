SpaceX приобрела xAI для реализации «самого амбициозного в мире проекта», который объединит ИИ, ракеты и космический интернет

Испытательный пуск транспортной системы Starship / © SpaceX

«SpaceX приобрела xAI, чтобы создать самый амбициозный в мире проект — на Земле и за ее пределами. Он объединит искусственный интеллект, ракеты, космический интернет, прямую связь со смартфонами и ведущую в мире платформу реальной информации и свободы слова», — говорится в заявлении компании. — «Это не просто следующая глава, это следующая книга в миссии SpaceX и xAI: масштабирование ради создания мыслящего “солнца”, которое поможет понять Вселенную и распространить свет сознания к звездам».

Слияние, пожалуй, самой успешной компании Маска — SpaceX — с более экспериментальным проектом xAI связано с серьезными рисками. Основанная в 2023 году, xAI известна прежде всего генеративным чат-ботом Grok и социальной сетью X (бывший Twitter). Компания стремится конкурировать с OpenAI и другими игроками рынка ИИ. Однако Grok не раз становился объектом критики из-за сгенерированных им изображений, как и стиль управления Twitter со стороны Маска.

Тем не менее потенциал стратегического выигрыша от объединения SpaceX — ведущей в мире космической компании — и разработчика искусственного интеллекта очевиден. Маск убежден, что ИИ станет ключевым фактором будущего человечества, и он намерен быть в авангарде этой гонки. В рамках объединенной структуры миллиардер планирует задействовать уникальный опыт SpaceX в быстрых запусках, производстве и эксплуатации спутников для развертывания орбитальной сети из до одного миллиона космических дата-центров. Именно они должны обеспечить вычислительную мощность, необходимую для работы xAI.

План Маска опирается на несколько ключевых предположений: что искусственный интеллект — не временный пузырь, а технология, которая будет повсеместно принята; что орбитальные дата-центры смогут конкурировать по стоимости с наземными; и что именно вычислительные мощности являются главным узким местом для масштабного внедрения ИИ.

Если эти допущения окажутся верными, объединенная компания SpaceX-xAI получит уникальное преимущество. Она сможет контролировать весь технологический «стек» — от запусков и орбитальной инфраструктуры до передовых ИИ-моделей. А с помощью Starlink — предоставлять ИИ-сервисы по запросу в любой точке мира и на любом мобильном устройстве.

У SpaceX уже есть «рабочая лошадка» мировой космонавтики — многоразовая ракета Falcon 9. Она способна выводить около 20 тонн на низкую околоземную орбиту при внутренней стоимости запуска примерно в 15 миллионов долларов — в четыре-пять раз дешевле рыночных цен. Кроме того, компания активно работает над полностью многоразовой сверхтяжелой транспортной системой Starship.

SpaceX также управляет крупнейшей в мире спутниковой группировкой — около 9 600 аппаратов, что в десять раз больше, чем у любой другой страны или компании. Причем речь идет не только о запусках, но и о сложнейшей задаче эксплуатации такой системы на протяжении более чем десятилетия.

В письме сотрудникам SpaceX Маск сообщил, что уже в этом году Starship начнет выводить на орбиту спутники Starlink версии 3 (V3), а также новое поколение спутников прямой связи с мобильными устройствами. Эти запуски, по его словам, станут «форсирующим фактором», который ускорит доведение Starship до состояния быстрой многоразовости — необходимой для развертывания орбитальных дата-центров.

«Колоссальное количество спутников, необходимых для космических дата-центров, подтолкнет Starship к еще более высоким показателям», — написал Маск. — «При запусках каждый час и нагрузке 200 тонн на полет Starship сможет доставлять на орбиту миллионы тонн в год, открывая захватывающее будущее, в котором человечество активно осваивает космос».

По его оценке, вывод одного миллиона тонн спутников в год, при мощности 100 киловатт вычислений на тонну, обеспечит прирост в 100 миллионов киловатт ИИ-вычислений ежегодно — «без постоянных эксплуатационных или сервисных затрат». В перспективе Маск видит возможность довести этот показатель до одного тераватта в год.

Маск явно делает ставку на ИИ и на способность космоса решить проблему колоссального энергопотребления дата-центров. Многие в индустрии сомневаются — как в устойчивости ИИ-бума, так и в конкурентоспособности орбитальных вычислений. Но у Маска, как ни у кого другого, есть ресурсы, чтобы реализовать самый смелый сценарий. И он намерен идти до конца.