SpaceX приобрела xAI для реализации «самого амбициозного в мире проекта», который объединит ИИ, ракеты и космический интернет
Компания SpaceX официально приобрела еще одну компанию Илона Маска — xAI.
«SpaceX приобрела xAI, чтобы создать самый амбициозный в мире проект — на Земле и за ее пределами. Он объединит искусственный интеллект, ракеты, космический интернет, прямую связь со смартфонами и ведущую в мире платформу реальной информации и свободы слова», — говорится в заявлении компании. — «Это не просто следующая глава, это следующая книга в миссии SpaceX и xAI: масштабирование ради создания мыслящего “солнца”, которое поможет понять Вселенную и распространить свет сознания к звездам».
Слияние, пожалуй, самой успешной компании Маска — SpaceX — с более экспериментальным проектом xAI связано с серьезными рисками. Основанная в 2023 году, xAI известна прежде всего генеративным чат-ботом Grok и социальной сетью X (бывший Twitter). Компания стремится конкурировать с OpenAI и другими игроками рынка ИИ. Однако Grok не раз становился объектом критики из-за сгенерированных им изображений, как и стиль управления Twitter со стороны Маска.
Тем не менее потенциал стратегического выигрыша от объединения SpaceX — ведущей в мире космической компании — и разработчика искусственного интеллекта очевиден. Маск убежден, что ИИ станет ключевым фактором будущего человечества, и он намерен быть в авангарде этой гонки. В рамках объединенной структуры миллиардер планирует задействовать уникальный опыт SpaceX в быстрых запусках, производстве и эксплуатации спутников для развертывания орбитальной сети из до одного миллиона космических дата-центров. Именно они должны обеспечить вычислительную мощность, необходимую для работы xAI.
План Маска опирается на несколько ключевых предположений: что искусственный интеллект — не временный пузырь, а технология, которая будет повсеместно принята; что орбитальные дата-центры смогут конкурировать по стоимости с наземными; и что именно вычислительные мощности являются главным узким местом для масштабного внедрения ИИ.
Если эти допущения окажутся верными, объединенная компания SpaceX-xAI получит уникальное преимущество. Она сможет контролировать весь технологический «стек» — от запусков и орбитальной инфраструктуры до передовых ИИ-моделей. А с помощью Starlink — предоставлять ИИ-сервисы по запросу в любой точке мира и на любом мобильном устройстве.
У SpaceX уже есть «рабочая лошадка» мировой космонавтики — многоразовая ракета Falcon 9. Она способна выводить около 20 тонн на низкую околоземную орбиту при внутренней стоимости запуска примерно в 15 миллионов долларов — в четыре-пять раз дешевле рыночных цен. Кроме того, компания активно работает над полностью многоразовой сверхтяжелой транспортной системой Starship.
SpaceX также управляет крупнейшей в мире спутниковой группировкой — около 9 600 аппаратов, что в десять раз больше, чем у любой другой страны или компании. Причем речь идет не только о запусках, но и о сложнейшей задаче эксплуатации такой системы на протяжении более чем десятилетия.
В письме сотрудникам SpaceX Маск сообщил, что уже в этом году Starship начнет выводить на орбиту спутники Starlink версии 3 (V3), а также новое поколение спутников прямой связи с мобильными устройствами. Эти запуски, по его словам, станут «форсирующим фактором», который ускорит доведение Starship до состояния быстрой многоразовости — необходимой для развертывания орбитальных дата-центров.
«Колоссальное количество спутников, необходимых для космических дата-центров, подтолкнет Starship к еще более высоким показателям», — написал Маск. — «При запусках каждый час и нагрузке 200 тонн на полет Starship сможет доставлять на орбиту миллионы тонн в год, открывая захватывающее будущее, в котором человечество активно осваивает космос».
По его оценке, вывод одного миллиона тонн спутников в год, при мощности 100 киловатт вычислений на тонну, обеспечит прирост в 100 миллионов киловатт ИИ-вычислений ежегодно — «без постоянных эксплуатационных или сервисных затрат». В перспективе Маск видит возможность довести этот показатель до одного тераватта в год.
Маск явно делает ставку на ИИ и на способность космоса решить проблему колоссального энергопотребления дата-центров. Многие в индустрии сомневаются — как в устойчивости ИИ-бума, так и в конкурентоспособности орбитальных вычислений. Но у Маска, как ни у кого другого, есть ресурсы, чтобы реализовать самый смелый сценарий. И он намерен идти до конца.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
