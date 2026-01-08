  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
8 января, 11:37
Самые интересные космические запуски и миссии 2026 года

Прошлый год принес космической отрасли немало драмы и ярких моментов: рекордное число запусков, захватывающие виды далеких миров, череду прорывов и неудач. В 2026 году ожидается дебют новых ракет-носителей, а ученые надеются приоткрыть новые окна в изучении Вселенной. Ниже список самых ожидаемых космических миссий этого года.

# SpaceX
# StarShip
# Артемида
# космос
# Луна
# ракеты
# технологии
Изображение ракеты «Союз-5» / © «Роскосмос» 
Изображение ракеты «Союз-5» / © «Роскосмос» 

1. Первый полет российской ракеты «Союз-5».

Перспективная двухступенчатая российская ракета среднего класса «Союз-5» находится на космодроме Байконур. Она должна была отправиться в первый полет в конце 2025 года, однако по всей видимости, дебютный полет перенесли на 2026 год.

«Союз-5» сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезной нагрузки. Согласно планам госкорпорации, ракета должна стать коммерчески успешной и привлечь зарубежных клиентов.

2. «Артемида II».

Финальная подготовка к миссии «Артемида II» активно продолжается в Космическом центре Кеннеди во Флориде: ракета Space Launch System и корабль Orion полностью собраны внутри монтажно-испытательного корпуса. Возможно в феврале, миссия «Артемида II» отправится с космического побережья Флориды в десятидневный полет. Четырем астронавтам — Риду Вайзману, Виктору Гловеру, Кристине Кох (все трое из NASA) и Джереми Хансену (из Канадского космического агентства) — предстоит отправиться в путешествие к Луне. Это будет первый пилотируемый полет ракеты SLS и корабля Orion. Даже если старт в феврале будет отложен, у «Артемида II» есть все шансы состояться весной или летом.

3. Демонстрация дозаправки Starship.

Следующая миссия — важнейший этап дорожной карты Starship на 2026 год. Демонстрация масштабной орбитальной дозаправки — ключ к тому, чтобы Starship смог выходить за пределы низкой околоземной орбиты. SpaceX необходимо отработать эту технологию перед отправкой Starship к Луне в рамках контракта с NASA, а также для будущих полетов к Марсу. 

4. «Поимка» Starship.

SpaceX планирует представить следующую версию Starship — Starship версии 3 (V3) — в первом испытательном полете уже в ближайшие месяцы. Этот запуск будет напоминать предыдущие тесты: старт из Южного Техаса и суборбитальный полет с точным приводнением в океане. Если все пройдет успешно, следующим шагом станет вывод Starship на низкую околоземную орбиту с последующим возвращением и повторным входом в атмосферу над северной Мексикой. После этого корабль попытаются «поймать» на стартовой площадке в Техасе с помощью башни обслуживания. Успешная поимка станет огромным шагом к полной многоразовости Starship.

5. Blue Moon Mark 1.

Первый лунный посадочный аппарат Blue Origin — настоящий исполин. В случае успеха грузовой Blue Moon Mark 1 станет самым крупным аппаратом, когда-либо совершавшим посадку на Луну. Его высота превышает восемь метров, а диаметр — более трех метров. Инженеры во Флориде завершают сборку первого экземпляра, после чего его отправят в Хьюстон для испытаний. Затем аппарат вернется на мыс Канаверал для подготовки к запуску на ракете New Glenn.

6. Дебют ракеты Neutron от Rocket Lab.

Rocket Lab уверенно удерживает второе место среди американских ракетных компаний по числу запусков в год. Следующий носитель компании — Neutron — откроет для Rocket Lab новые возможности. Он проектируется с многоразовой первой ступенью и интегрированным обтекателем полезной нагрузки, возвращающимся на Землю единым блоком после вывода полезной нагрузки.

7. Дебют китайского «лунного корабля».

Цель Китая — отправить своих космонавтов на Луну к 2030 году — теперь менее чем в пяти годах. Ключевым этапом на этом пути станет испытательный запуск нового пилотируемого корабля, запланированный на 2026 год. Частично многоразовый корабль Mengzhou рассчитан на перевозку до семи человек к китайской станции «Тяньгун» или меньшего экипажа — к Луне, со временем заменив Shenzhou, предназначенный для полетов на низкую околоземную орбиту. Mengzhou сопоставим по назначению с кораблем Orion NASA и является ключевым элементом китайской лунной архитектуры наряду с пилотируемым посадочным модулем Lanyue. Запуск планируется на новой ракете Long March 10A, первый полет которой — вероятно, беспилотный — должен состояться вместе с Mengzhou.

8. Запуск Haven-1.

Калифорнийская компания Vast имеет серьезное преимущество в гонке за созданием коммерческой орбитальной станции до вывода МКС из эксплуатации в 2030 году. Первый обитаемый модуль Vast — Haven-1 — строится для запуска на ракете Falcon 9, после чего его должны посещать космонавты на кораблях Dragon.

9. Космический телескоп Нэнси Грейс Роман.

Следующая флагманская астрономическая обсерватория NASA полностью собрана в Центре Годдарда. Телескоп Нэнси Грейс Роман будет иметь поле зрения в 100 раз больше, чем у «Хаббла», и позволит проводить масштабные обзоры Вселенной.

10. Миссия «Чанъэ-7» (Китай).

Следующая роботизированная миссия в рамках китайской лунной программы запланирована к запуску не ранее августа 2026 года. «Чанъэ-7» не будет повторять прежний успех Китая по доставке лунного грунта на Землю, однако миссия обещает сразу несколько «первых». Посадочный модуль попытается совершить посадку в районе южного полюса Луны и развернуть миниатюрный летающий зонд для поиска водяного льда на дне кратеров, куда никогда не попадает солнечный свет.

Целевой район посадки находится на краю кратера Шеклтона, вблизи холодных, постоянно затененных областей, которые, как считается, могут содержать залежи льда. В случае успеха «Чанъэ-7» станет первой миссией, обнаружившей и изучившей водяной лед на поверхности Луны, опередив аналогичные американские проекты как минимум на год.

