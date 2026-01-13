Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Самые странные разработки на выставке CES 2026

В Лас-Вегасе с 6 по 9 января проходила выставка потребительской электроники CES 2026. Участники представили как смелые и прогрессивные, так и странные разработки.

Lollipop Star — леденец, который играет музыку, пока пользователь его ест / © AP Photo

Крупнейшее техношоу в мире известно своими причудливыми инновациями. Одним из таких изобретений оказался леденец Lollipop Star, играющий музыку, пока человек его сосет.

В основе леденца лежит так называемая технология костной проводимости. Конфета посылает звуковые вибрации от коренных зубов через череп во внутреннее ухо. Создается эффект, словно пользователь прослушивает музыку через наушники.

Робот-помощник CLOiD на базе искусственного интеллекта / © AP Photo

Южнокорейская компания LG представила домашнего помощника CLOiD. Робот на базе искусственного интеллекта предназначен для выполнения домашних дел. Пока хозяева находятся вдали от дома, помощник может вымыть посуду, постирать или приготовить ужин.

Разработчики сделали CLOiD руки, похожие на человеческие. У него двигаются плечи, локти, запястья и пальцы. Голова робота выполняет функцию ИИ-хаба, интегрируясь с экосистемой умного дома LG и платформой ThinQ.

Платформа MyPersonas, которая может создавать цифровых двойников на базе искусственного интеллекта / © AP Photo

Техасская компания IgniteTech разработала платформу MyPersonas, позволяющую создавать цифрового двойника сотрудников на базе искусственного интеллекта. Цифровые двойники могут отвечать на вопросы и общаться по видеосвязи. Двойник способен воспроизвести манеры и речевые модели человека.

Робот-лабрадор / © AP Photo

Компания Tombot, базирующаяся в Калифорнии, разработала роботизированного лабрадора. Он призван оказать эмоциональную поддержку людям, которые не могут завести настоящих домашних животных. Собаки-роботы покрыты сенсорами. Они могут чувствовать прикосновения и реагировать на некоторые голосовые команды.

Нож C-200 / © AP Photo

Кулинарный технологический стартап Seattle Ultrasonics представил поварской нож С-200. Разработка использует ультразвуковую технологию. Как утверждает компания, это снижает усилия поваром во время резки до 50%, даже если нож не идеально острый.

Умная машинка для стрижки волос / © AP Photo

Компания Glyde продемонстрировала умную машинку для стрижки волос. Как утверждает компания, это первая подобная разработка в мире. Пользователи могут выбрать прическу в приложении, после чего машинка приступает к работе.

Группа роботов-собак Boston Dynamics’ Spot, танцующая под K-pop / © AP Photo

Одним из самых зрелищных моментов выставки стало выступление группы роботизированных собак Boston Dynamics’ Spot, станцевавших K-pop перед началом пресс-конференции Hyundai.

Хотя эти роботы умеют танцевать, они также могут помогать людям в работе и выполнять опасные задачи.