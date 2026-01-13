Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Самые странные разработки на выставке CES 2026
В Лас-Вегасе с 6 по 9 января проходила выставка потребительской электроники CES 2026. Участники представили как смелые и прогрессивные, так и странные разработки.
Крупнейшее техношоу в мире известно своими причудливыми инновациями. Одним из таких изобретений оказался леденец Lollipop Star, играющий музыку, пока человек его сосет.
В основе леденца лежит так называемая технология костной проводимости. Конфета посылает звуковые вибрации от коренных зубов через череп во внутреннее ухо. Создается эффект, словно пользователь прослушивает музыку через наушники.
Южнокорейская компания LG представила домашнего помощника CLOiD. Робот на базе искусственного интеллекта предназначен для выполнения домашних дел. Пока хозяева находятся вдали от дома, помощник может вымыть посуду, постирать или приготовить ужин.
Разработчики сделали CLOiD руки, похожие на человеческие. У него двигаются плечи, локти, запястья и пальцы. Голова робота выполняет функцию ИИ-хаба, интегрируясь с экосистемой умного дома LG и платформой ThinQ.
Техасская компания IgniteTech разработала платформу MyPersonas, позволяющую создавать цифрового двойника сотрудников на базе искусственного интеллекта. Цифровые двойники могут отвечать на вопросы и общаться по видеосвязи. Двойник способен воспроизвести манеры и речевые модели человека.
Компания Tombot, базирующаяся в Калифорнии, разработала роботизированного лабрадора. Он призван оказать эмоциональную поддержку людям, которые не могут завести настоящих домашних животных. Собаки-роботы покрыты сенсорами. Они могут чувствовать прикосновения и реагировать на некоторые голосовые команды.
Кулинарный технологический стартап Seattle Ultrasonics представил поварской нож С-200. Разработка использует ультразвуковую технологию. Как утверждает компания, это снижает усилия поваром во время резки до 50%, даже если нож не идеально острый.
Компания Glyde продемонстрировала умную машинку для стрижки волос. Как утверждает компания, это первая подобная разработка в мире. Пользователи могут выбрать прическу в приложении, после чего машинка приступает к работе.
Одним из самых зрелищных моментов выставки стало выступление группы роботизированных собак Boston Dynamics’ Spot, станцевавших K-pop перед началом пресс-конференции Hyundai.
Хотя эти роботы умеют танцевать, они также могут помогать людям в работе и выполнять опасные задачи.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
Астрономы обнаружили еще одно неожиданное последствие недавнего эксперимента с астероидом Диморф: его крупный и массивный «хозяин» Дидим стал медленнее вращаться вокруг своей оси. Ученые подозревают, что на него так повлияли разлетевшиеся обломки.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
19 Апреля, 2013
Самые запретные места на планете
15 Августа, 2016
Ак-Баур: Стоунхэндж по-казахски
1 Ноября, 2019
Шестой «Терминатор»: как сломать физику времени
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии