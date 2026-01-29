Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Tesla свернет выпуск Model S и X ради перенаправления мощностей на роботов

Tesla готовится поставить точку в истории своих флагманских электромобилей Model S и Model X. Глава компании Илон Маск подтвердил, что производство этих моделей будет прекращено — ранее он признавался, что их выпуск продолжался в основном по «сентиментальным причинам».

Электромобили Model S и Model X / © Tesla

В последние годы Model S и Model X вносили лишь незначительный вклад в общий рост поставок Tesla: на их долю приходились всего несколько процентов от более чем 1,7 миллиона электромобилей, которые компания передала клиентам в последнее время.

Тем не менее обе модели оставались на конвейере благодаря своему статусу и премиальным характеристикам. Это были по-настоящему флагманские продукты, однако они уже не играли ключевой роли в долгосрочной стратегии Tesla.

В среду, 28 января 2026 года, во время отчетного собрания по итогам четвертого квартала 2025 года, Маск официально подтвердил закрытие программ Model S и Model X:

«Пришло время достойно завершить программы Model S и Model X. Настало время поставить в них точку. Это часть нашего общего перехода к автономному будущему».

По его словам, производственные линии на заводе во Фримонте (Северная Калифорния), где собирались Model S и Model X, будут переоборудованы под выпуск человекоподобного робота Optimus. Планируется, что новые линии смогут производить до одного миллиона роботов в год.

Tesla продолжит обслуживать уже проданные электромобили Model S и Model X, однако поставки новых машин будут официально прекращены во втором квартале, после распродажи складских остатков. Как подчеркнули в компании, «когда они закончатся — их больше не будет».

Фактически Tesla двигалась к этому решению уже около года. В июле прошлого года компания прекратила прием индивидуальных заказов на Model S и Model X в Европе, что стало явным сигналом скорого закрытия программы.

Tesla освобождает ресурсы ради Optimus — продукта, который, по мнению Маска, может стать крупнейшим в истории компании.