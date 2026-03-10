Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Китае запустили самый длинный в мире эскалаторный комплекс: почти километр пути
Жители уезда Ушань в Китае долгие годы сталкивались с непростой реальностью. Чтобы добраться на работу, навестить родственников или просто купить продукты, им приходилось тратить около часа, преодолевая крутые склоны и узкие извилистые дороги.
Теперь ситуация изменилась. Благодаря новому эскалаторному комплексу Wushan Goddess Escalator жители могут легко въезжать в район и выезжать из него. Сообщается, что это самый длинный городской эскалатор такого типа в мире.
Эскалатор официально открыли в конце февраля 2026 года в горном уезде Ушань города Чунцин — на фоне праздничной атмосферы Китайского Нового года, украшенной красными фонарями и традиционными танцами драконов.
Этот масштабный проект превратил утомительный часовой подъем в гору в комфортную двадцатиминутную поездку, значительно упростив жизнь местных жителей и сделав район более доступным для туристов.
Особенность сооружения — его «обнимающая гору» конструкция. Вместо прямой линии вверх по склону инженеры использовали сложное сочетание эскалаторов, лифтов и пешеходных дорожек, повторяющих естественный рельеф местности.
Построенная вдоль вертикальной оси улицы система имеет общую длину 905 метров и поднимается на высоту 242 метра — примерно как 80-этажный небоскреб. Инфраструктура специально спроектирована так, чтобы выдерживать крутой рельеф и суровые погодные условия региона Чунцина, а также интенсивный поток пешеходов. При этом система следует естественным изгибам горы, сохраняя панорамные виды на живописное ущелье Уся. Все сооружение оснащено прозрачными стеклянными фасадами.
Город Чунцин, известный как «горный мегаполис», считается одним из самых необычных и географически сложных городов Китая. Он знаменит своей экстремальной вертикальной застройкой: город расположен на крутых скалах и холмах, поэтому его инфраструктура развивается не на плоской поверхности, а в нескольких уровнях.
Тем не менее новый эскалаторный комплекс установил новый рекорд. Сообщается, что он официально превзошел знаменитый городской Crown Escalator, став самой длинной наружной системой эскалаторов.
Пандемия чумы, охватившая Европу в середине XIV века, уничтожила, по меньшей мере, треть населения континента. Помимо прочего, это привело к массовому упадку сельского хозяйства и зарастанию полей. Но, хотя дикая природа вступила в свои права, вместе с численностью населения резко упало и разнообразие растений. Такие парадоксальные результаты показало новое исследование.
Согласно гипотезе о так называемой Еврогондване, в эпоху динозавров Европа, как часть северного суперконтинента Лавразия, еще не полностью отделилась от южного суперконтинента Гондвана и животные могли свободно мигрировать между Европой и Африкой. Однако новый анализ найденных в Венгрии костей первобытного крокодила показал, что его сходство с гондванскими видами обусловлено не близким родством, а схожим образом жизни.
Треть века назад Штаты и Мексика подписали Североамериканское соглашение о свободной торговле. Авторы новой научной работы показали, что это спровоцировало рост войн между бандами и подъем смертности среди молодых мужчин на десятки процентов — но только в тех зонах, которые были интересны картелям. Всего после подписания соглашения в Мексике было убито (оценка с учетом исчезнувших трупов) более 0,85 миллиона человек.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
