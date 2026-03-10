Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Китае запустили самый длинный в мире эскалаторный комплекс: почти километр пути

Жители уезда Ушань в Китае долгие годы сталкивались с непростой реальностью. Чтобы добраться на работу, навестить родственников или просто купить продукты, им приходилось тратить около часа, преодолевая крутые склоны и узкие извилистые дороги.

Эскалаторный комплекс Wushan Goddess Escalator / © China News Service

Теперь ситуация изменилась. Благодаря новому эскалаторному комплексу Wushan Goddess Escalator жители могут легко въезжать в район и выезжать из него. Сообщается, что это самый длинный городской эскалатор такого типа в мире.

Эскалатор официально открыли в конце февраля 2026 года в горном уезде Ушань города Чунцин — на фоне праздничной атмосферы Китайского Нового года, украшенной красными фонарями и традиционными танцами драконов.

Этот масштабный проект превратил утомительный часовой подъем в гору в комфортную двадцатиминутную поездку, значительно упростив жизнь местных жителей и сделав район более доступным для туристов.

Особенность сооружения — его «обнимающая гору» конструкция. Вместо прямой линии вверх по склону инженеры использовали сложное сочетание эскалаторов, лифтов и пешеходных дорожек, повторяющих естественный рельеф местности.

Построенная вдоль вертикальной оси улицы система имеет общую длину 905 метров и поднимается на высоту 242 метра — примерно как 80-этажный небоскреб. Инфраструктура специально спроектирована так, чтобы выдерживать крутой рельеф и суровые погодные условия региона Чунцина, а также интенсивный поток пешеходов. При этом система следует естественным изгибам горы, сохраняя панорамные виды на живописное ущелье Уся. Все сооружение оснащено прозрачными стеклянными фасадами.

Город Чунцин, известный как «горный мегаполис», считается одним из самых необычных и географически сложных городов Китая. Он знаменит своей экстремальной вертикальной застройкой: город расположен на крутых скалах и холмах, поэтому его инфраструктура развивается не на плоской поверхности, а в нескольких уровнях.

Тем не менее новый эскалаторный комплекс установил новый рекорд. Сообщается, что он официально превзошел знаменитый городской Crown Escalator, став самой длинной наружной системой эскалаторов.