Инфографика: страны с наибольшим количеством небоскребов

По всему миру постоянно возводят новые высотные здания. На инфографике показаны страны, в которых к 2026 году построили больше всего небоскребов высотой свыше 150 метров и 200 метров.

Страны с наибольшим количеством небоскребов / © The rankings

Один из первых небоскребов выше 150 метров построили в Нью-Йорке в 1913 году. Высота Woolworth Building составила 241 метр. С тех пор в мире построили множество зданий, которые превосходят его по высоте, иногда в несколько раз.

Лидером по количеству высоток оказался Китай. На момент написания заметки число небоскребов выше 150 метров достигло 3638.

США, хотя и стали одной из первых стран, где началось строительство высоток, в 2026 году почти в четыре раза отстают от Китая по их количеству. На момент написания заметки в стране построили 930 небоскребов выше 150 метров.

Объединенные Арабские Эмираты — еще одна страна, попавшая в тройку лидеров. В общей сложности там построили 345 небоскребов. Хотя по количеству высоток страна отстает от Китая и США, именно в Арабских Эмиратах находится самый высокий небоскреб в мире.

Европейские страны в топ-10 не попали. Россия оказалась на 17-е место с 65 небоскребами выше 150 метров.

Во время подготовки статьи авторы использовали данные проекта CTBUH, которые регулярно обновляются. К моменту написания этой заметки источник указывает большее число небоскребов в Китае и США, что может быть связано с обновлением данных.