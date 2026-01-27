Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Маск сообщил обновленный срок первого запуска Starship V3

Первый полет Starship версии 3 (V3) с новыми двигателями Raptor V3 может состояться уже в марте.

Starship / © SpaceX

Илон Маск объявил, что следующий запуск Starship компании SpaceX — 12 испытательный полет транспортной системы — ожидается примерно через шесть недель. Это указывает на то, что дебютный полет Starship V3 и его новых двигателей Raptor V3 может пройти уже в марте.

При этом Маск не уточнил, планирует ли SpaceX попытку ловли первой ступени Super Heavy во время этого полета.

Предстоящий запуск станет дебютом Starship V3. Обновленная версия включает новый двигатель Raptor V3, который, как ожидается, будет обладать почти вдвое большей тягой по сравнению с оригинальным Raptor 1 — при значительно меньшей стоимости и существенно сниженной массе. Транспортная система Starship V3 также разрабатывается с упором на оптимизацию серийного производства.

Обновленные сроки запуска Starship V3 отражают стремление SpaceX поддерживать агрессивный темп разработки полностью многоразовой ракетной системы. Предыдущие версии Starship продемонстрировали смешанные, но примечательные результаты испытаний, включая несколько успешных летных тестов в 2025 году.

Примечательно, что SpaceX ранее уже намекала на сжатые сроки первого полета Starship V3. Еще в конце ноября компания сообщала в соцсети X, что намерена провести дебютный запуск версии V3 в первом квартале 2026 года.