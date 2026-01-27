Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Маск сообщил обновленный срок первого запуска Starship V3
Первый полет Starship версии 3 (V3) с новыми двигателями Raptor V3 может состояться уже в марте.
Илон Маск объявил, что следующий запуск Starship компании SpaceX — 12 испытательный полет транспортной системы — ожидается примерно через шесть недель. Это указывает на то, что дебютный полет Starship V3 и его новых двигателей Raptor V3 может пройти уже в марте.
При этом Маск не уточнил, планирует ли SpaceX попытку ловли первой ступени Super Heavy во время этого полета.
Предстоящий запуск станет дебютом Starship V3. Обновленная версия включает новый двигатель Raptor V3, который, как ожидается, будет обладать почти вдвое большей тягой по сравнению с оригинальным Raptor 1 — при значительно меньшей стоимости и существенно сниженной массе. Транспортная система Starship V3 также разрабатывается с упором на оптимизацию серийного производства.
Обновленные сроки запуска Starship V3 отражают стремление SpaceX поддерживать агрессивный темп разработки полностью многоразовой ракетной системы. Предыдущие версии Starship продемонстрировали смешанные, но примечательные результаты испытаний, включая несколько успешных летных тестов в 2025 году.
Примечательно, что SpaceX ранее уже намекала на сжатые сроки первого полета Starship V3. Еще в конце ноября компания сообщала в соцсети X, что намерена провести дебютный запуск версии V3 в первом квартале 2026 года.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Болезнь Паркинсона — одно из самых массовых заболеваний, которое затронуло миллионы людей. Новое исследование ученых из Нидерландов прояснило группы риска этой болезни по социально-экологическому, половому, географическому и возрастному факторам.
Международная группа генетиков и археологов восстановила ДНК бактерии, поразившей человека в Южной Америке за тысячи лет до прибытия европейцев. Учёные подтвердили, что трепонематозы существовали в Новом Свете с глубокой древности, а ещё узнали, что древние жители Америки заразили ими местных зайцев.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
12 Июля, 2020
Перехватчик МиГ-41: «Лисья гончая» XXI века
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии