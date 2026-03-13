Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
США возобновили испытания рельсотрона после многолетнего перерыва
Военно-морские силы США провели как минимум одну новую серию испытаний прототипа электромагнитного рельсотрона с боевой стрельбой на ракетном полигоне «Уайт-Сэндс» в штате Нью-Мексико.
В начале 2020-х годов флот США, по крайней мере публично, приостановил работу над рельсотроном: перспективная программа столкнулась с рядом сложных технических препятствий. Однако теперь это оружие планируется сделать одной из ключевых систем на будущих «линкорах» класса «Трамп».
Краткое упоминание о новых испытаниях содержится в документе, посвященном достижениям Центра надводных боевых действий ВМС США за 2025 год. Его подразделение, входящее в Командование морскими системами ВМС (NAVSEA), базируется главным образом в Порт-Уэнеме (Калифорния), но также имеет отдельный филиал на полигоне «Уайт-Сэндс».
Сам полигон «Уайт-Сэндс» находится под управлением армии США, однако им активно пользуются и другие виды вооруженных сил для проведения широкого спектра научно-исследовательских работ, разработок и испытаний.
Согласно годовому отчету, подразделение Центра провело испытания рельсотрона для сбора критически важной информации о стрельбе с экстремально высокой скоростью в ходе трехдневной кампании на полигоне «Уайт-Сэндс» в Нью-Мексико.
Изначально установка была размещена на наземном испытательном объекте Центра в штате Виргиния. В 2019 году ВМС объявили о переносе системы на полигон «Уайт-Сэндс». Планы провести морские испытания на кораблях неоднократно откладывались и в итоге так и не были реализованы.
В теории рельсотрон может использоваться как испытательная платформа для разгона различных полезных нагрузок до экстремально высоких скоростей. Однако для подобных задач уже существуют и другие методы, поэтому неясно, насколько оправдано применение системы именно в этой роли. В последние годы американские военные в целом активно расширяют инфраструктуру для испытаний гиперзвуковых технологий на фоне резкого роста числа соответствующих проектов.
Одновременно с этим проект нового «линкора» класса «Трамп» вновь повысил интерес к созданию полноценного морского рельсотрона. Президент Дональд Трамп представил планы строительства новых крупных надводных кораблей водоизмещением около 35 000 тонн. Предполагается, что они будут вооружены сочетанием различных систем: ракет (включая гиперзвуковые), традиционных 127-милилметровых корабельных орудий, а также лазерного оружия направленной энергии.
Распределение невидимой материи вокруг сливающихся черных дыр и в космическом пространстве способно искажать форму гравитационных волн, которые ученые ловят с помощью интерферометров. К такому выводу астрофизики пришли, проанализировав потенциальное влияние темной материи на движение компактных объектов и распространение гравитационных сигналов.
Уже давно в социальных сетях распространяются видеоролики с воющими под музыку собаками. Одни воспринимают такое поведение как случайную реакцию на звук, другие полагают, что за этим скрываются вокальные способности, которые, возможно, собаки унаследовали от своих предков — древних волков. Команда ученых из США решила проверить, действительно ли домашние питомцы различают высоту звука и пытаются подстроить под нее свой голос, или же это просто совпадение, своего рода инстинктивный отклик на мелодию без всякой «музыкальности».
Бактерии вида Roseburia inulinivorans напрямую повлияли на объем мускулатуры и размер клеточных волокон. Микроб специфически изменял метаболизм сложных аминокислот и стимулировал рост быстрых волокон. Наличие микроорганизма в кишечнике пожилых людей строго коррелировало с высокой силой.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
