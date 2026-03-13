Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

США возобновили испытания рельсотрона после многолетнего перерыва

Военно-морские силы США провели как минимум одну новую серию испытаний прототипа электромагнитного рельсотрона с боевой стрельбой на ракетном полигоне «Уайт-Сэндс» в штате Нью-Мексико.

Испытания рельсотроне / © USN

В начале 2020-х годов флот США, по крайней мере публично, приостановил работу над рельсотроном: перспективная программа столкнулась с рядом сложных технических препятствий. Однако теперь это оружие планируется сделать одной из ключевых систем на будущих «линкорах» класса «Трамп».

Краткое упоминание о новых испытаниях содержится в документе, посвященном достижениям Центра надводных боевых действий ВМС США за 2025 год. Его подразделение, входящее в Командование морскими системами ВМС (NAVSEA), базируется главным образом в Порт-Уэнеме (Калифорния), но также имеет отдельный филиал на полигоне «Уайт-Сэндс».

Сам полигон «Уайт-Сэндс» находится под управлением армии США, однако им активно пользуются и другие виды вооруженных сил для проведения широкого спектра научно-исследовательских работ, разработок и испытаний.

Согласно годовому отчету, подразделение Центра провело испытания рельсотрона для сбора критически важной информации о стрельбе с экстремально высокой скоростью в ходе трехдневной кампании на полигоне «Уайт-Сэндс» в Нью-Мексико.

Изначально установка была размещена на наземном испытательном объекте Центра в штате Виргиния. В 2019 году ВМС объявили о переносе системы на полигон «Уайт-Сэндс». Планы провести морские испытания на кораблях неоднократно откладывались и в итоге так и не были реализованы.

В теории рельсотрон может использоваться как испытательная платформа для разгона различных полезных нагрузок до экстремально высоких скоростей. Однако для подобных задач уже существуют и другие методы, поэтому неясно, насколько оправдано применение системы именно в этой роли. В последние годы американские военные в целом активно расширяют инфраструктуру для испытаний гиперзвуковых технологий на фоне резкого роста числа соответствующих проектов.

Одновременно с этим проект нового «линкора» класса «Трамп» вновь повысил интерес к созданию полноценного морского рельсотрона. Президент Дональд Трамп представил планы строительства новых крупных надводных кораблей водоизмещением около 35 000 тонн. Предполагается, что они будут вооружены сочетанием различных систем: ракет (включая гиперзвуковые), традиционных 127-милилметровых корабельных орудий, а также лазерного оружия направленной энергии.