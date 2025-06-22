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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
34 минуты назад
Рейтинг: +636
Посты: 1594

Саудовская Аравия показала, как построит многофункциональный комплекс в сердце пустыни

Недавно появилась анимация строительства проекта The Vault (Хранилище), который представляет собой врата горнолыжный курорт в сердце пустыни «Тройена» (Trojena). 

Сообщество
# Саудовская Аравия
# строительство
# технологии
Рендер проекта The Vault / © NEOM
Рендер проекта The Vault / © NEOM

Многофункциональный комплекс, который разместиться в горном ущелье, будет иметь высоту 198 метров, ширину 253 метра и длину 864 метра. Его общая площадь составит 200 000 квадратных метров.

Анимация строительства проекта The Vault / © BUJV
Анимация строительства проекта The Vault / © BUJV

Интересно, что структура проекта The Vault напоминает горизонтальный небоскреб «Зеркальная линия» (The Line) так как если бы один из его сегментов втиснули в ущелье. Судя по видео, уже во второй половине этого года должен начаться рост конструкций.

Анимация строительства проекта The Vault / © BUJV
Анимация строительства проекта The Vault / © BUJV
© BUJV
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Комментарии

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1 Комментарий
Rinat Bagoutdinov
Rinat Bagoutdinov
1 минута назад
-
0
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который представляет собой врата горнолыжный курорт в сердце пустыни «Тройена» — врата? Это что, автозамену не заметили или согласование падений упустили?
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Rinat Bagoutdinov
1 минута назад
который представляет собой врата горнолыжный курорт в сердце пустыни «Тройена» — врата? Это что, автозамену не заметили или согласование падений

Саудовская Аравия показала, как построит многофункциональный комплекс в сердце пустыни

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m k
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J M
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Aлек сей Нии_pet
17 часов назад
М.К, я вот нашёл пример очень неплохого познавательного сайта в рунете с яркой подачей и без коментов;

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Aлек сей Нии_pet
18 часов назад
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Астероид 2024 YR4 может нанести значительный ущерб человечеству

Иван Колупаев
18 часов назад
Немного опрометчиво заявлять что "человек пишет сочинение" когда оригинал называется "учеба в общаге" и девица скорее чертит чем пишет. О чем

Использование нейросетей снизило активность человеческого мозга

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