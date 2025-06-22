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Саудовская Аравия показала, как построит многофункциональный комплекс в сердце пустыни

Недавно появилась анимация строительства проекта The Vault (Хранилище), который представляет собой врата горнолыжный курорт в сердце пустыни «Тройена» (Trojena).

Рендер проекта The Vault / © NEOM

Многофункциональный комплекс, который разместиться в горном ущелье, будет иметь высоту 198 метров, ширину 253 метра и длину 864 метра. Его общая площадь составит 200 000 квадратных метров.

Анимация строительства проекта The Vault / © BUJV

Интересно, что структура проекта The Vault напоминает горизонтальный небоскреб «Зеркальная линия» (The Line) так как если бы один из его сегментов втиснули в ущелье. Судя по видео, уже во второй половине этого года должен начаться рост конструкций.

Анимация строительства проекта The Vault / © BUJV

© BUJV