Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Из-за искусственного интеллекта люди начали искать работу в приложениях для знакомств

В США сложную ситуацию на рынке труда усугубил искусственный интеллект, отсеивающий заявки кандидатов. Нетворкинг стал одним из немногих действенных способов найти работу. Некоторые отчаявшиеся соискатели работы идут в приложения для знакомств в надежде трудоустроиться.

Кадр из сериала «Эйфория» / © Hulu, HBO Max

Согласно результатам опроса ResumeBuilder, каждый третий пользователь использовал дейтинговые приложения, чтобы найти работу. При этом, почти каждый десятый признался, что использовал сервисы только ради трудоустройства.

66% респондентов рассказали, что искали пользователей сайтов знакомств, работающих в компаниях, куда они хотели бы попасть. По словам 75% участников опроса, они намеренно подбирали людей, занимающих должности, которые им интересны.

88% тех, кто использовал приложения для поиска работы, остались довольны результатом. В основном они получили наставничество, карьерный совет, информацию о вакансии, рекомендацию и приглашение на собеседование. 37% сообщили, что получили предложение о работе.

Некоторые участники опроса смогли совместить приятное с полезным. 38% респондентов рассказали, что у них начались отношения с человеком, с которым они познакомились ради поиска работы.

Нетворкинг уже давно важен в развитии карьеры. Однако распространение искусственного интеллекта для автоматической проверки резюме обострило потребность в социальных связях.

Системы искусственного интеллекта помогают компаниям сэкономить время, анализируя резюме кандидатов и сопроводительные письма за считанные секунды. Однако этот процесс усложняют предубеждения, вложенные в алгоритм.

Алгоритмы иногда отклоняют заявки квалифицированных кандидатов еще до того, как заявление рассмотрят люди. Социальные связи все чаще становятся единственным надежным способом сделать так, чтобы резюме оценил человек, а не искусственный интеллект.