Из-за искусственного интеллекта люди начали искать работу в приложениях для знакомств
В США сложную ситуацию на рынке труда усугубил искусственный интеллект, отсеивающий заявки кандидатов. Нетворкинг стал одним из немногих действенных способов найти работу. Некоторые отчаявшиеся соискатели работы идут в приложения для знакомств в надежде трудоустроиться.
Согласно результатам опроса ResumeBuilder, каждый третий пользователь использовал дейтинговые приложения, чтобы найти работу. При этом, почти каждый десятый признался, что использовал сервисы только ради трудоустройства.
66% респондентов рассказали, что искали пользователей сайтов знакомств, работающих в компаниях, куда они хотели бы попасть. По словам 75% участников опроса, они намеренно подбирали людей, занимающих должности, которые им интересны.
88% тех, кто использовал приложения для поиска работы, остались довольны результатом. В основном они получили наставничество, карьерный совет, информацию о вакансии, рекомендацию и приглашение на собеседование. 37% сообщили, что получили предложение о работе.
Некоторые участники опроса смогли совместить приятное с полезным. 38% респондентов рассказали, что у них начались отношения с человеком, с которым они познакомились ради поиска работы.
Нетворкинг уже давно важен в развитии карьеры. Однако распространение искусственного интеллекта для автоматической проверки резюме обострило потребность в социальных связях.
Системы искусственного интеллекта помогают компаниям сэкономить время, анализируя резюме кандидатов и сопроводительные письма за считанные секунды. Однако этот процесс усложняют предубеждения, вложенные в алгоритм.
Алгоритмы иногда отклоняют заявки квалифицированных кандидатов еще до того, как заявление рассмотрят люди. Социальные связи все чаще становятся единственным надежным способом сделать так, чтобы резюме оценил человек, а не искусственный интеллект.
Международная научная группа при участии МФТИ разработала композитный гель-полимерный электролит для аккумуляторов. Этот материал позволит создать безопасные высокомощные батареи, что важно для электромобилей, гаджетов и систем хранения энергии.
Влияние человека на экосистемы сложно переоценить. Ученые из Бразилии выяснили, что наше вмешательство создает экологический дисбаланс, из-за которого комарам приходится активнее «охотиться» на людей.
Исследователи НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург обнаружили устойчивую взаимосвязь между движениями глаз и мозговой активностью при помощи искусственного интеллекта. В перспективе это открытие позволит точнее диагностировать болезни Альцгеймера, Паркинсона и расстройства аутистического спектра (РАС).
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
