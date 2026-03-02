  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Затерянный мир самых древних организмов планеты

Слушатели узнают о полевых исследованиях на Урале и в Сибири, во время которых были найдены одни из древнейших на планете остатков сложно устроенных организмов.

Русское географическое общество
4 марта, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Новая пл., д. 10, стр. 2

О мероприятии

Докембрий охватывает наиболее длительный временной интервал в истории нашей планеты. Именно в это время на Земле возникла жизнь, однако до сих пор неизвестно, когда появились эти первые организмы, как они эволюционировали, зародилась ли жизнь на Земле единожды или было несколько попыток колонизации и, наконец, оставили ли после себя потомков древнейшие организмы планеты? Ответы на многие из этих вопросов скрыты по причинам недостаточной изученности естественных обнажений горных пород – геологических разрезов, неполнотой палеонтологической летописи и даже отсутствием или недостаточным уровнем необходимых методов и знаний при поиске остатков древнейших форм жизни.

В 2025 году сотрудниками лаборатории стратиграфии верхнего докембрия Геологического института Российской академии наук (ГИН РАН) были проведены полевые экспедиционные исследования на Урале и в Сибири, во время которых были найдены древнейшие на планете остатки сложно устроенных организмов возрастом от 1,9 миллиарда до 560 миллионов лет. Новые находки не только существенно углубляют представления о зарождении жизни на планете и расширяют географию древнейших многоклеточных организмов, но и также в очередной раз показывают, что палеонтологический потенциал древнейших отложений Земли был раскрыт далеко не полностью, а сам докембрий все еще покрыт густым туманом неизвестности. Об этих экспедициях и их результатах расскажет заведующий лабораторией стратиграфии верхнего докембрия Геологического института Российской академии наук Антон Колесников.

Расписание
4
Среда
Март 2026
Новая пл., д. 10, стр. 2 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Новая пл., д. 10, стр. 2

2 марта, 11:46
Александр Речкин
3
# биология
# география
# Россия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
1 марта, 13:21
Любовь С.

Гравитационный «гул» от слияний черных дыр установил предел скорости расширения Вселенной

Ученые предложили новый способ оценки текущего темпа экспансии Вселенной с помощью едва уловимиого космического гравитационного «гула» от слияний неразличимых компактных объектов. Объединив данные наблюдений наземных интерферометров и статистику не выявленных сигналов, астрофизики получили уточненные ограничения параметра, вокруг которого разгорается один из самых острых споров в современной космологии.

Астрономия
# красное смещение
# постоянная Хаббла
# расширение Вселенной
# реликтовое излучение
# черные дыр
# Черные дыры
28 февраля, 11:53
Андрей Серегин

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.

Биология
# Венгрия
# дети
# кошки
# одомашнивание
# собаки
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
26 февраля, 12:20
Татьяна Зайцева

Анализы мочи шимпанзе отчасти подтвердили гипотезу о «пьяной обезьяне»

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

Биология
# алкоголь
# ферментация
# фрукты
# шимпанзе
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
12 февраля, 11:41
Александр Березин

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное потепление
# деревья
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В NASA предложили решить проблему «хаббловского напряжения» с помощью пяти спутников

    2 марта, 10:41

  2. Парные глаза позвоночных эволюционировали из единственного теменного глаза древнего предка

    2 марта, 09:30

  3. Астрономов озадачил необычайно яркий радиовсплеск, который длится уже более 1000 дней

    2 марта, 08:45

  4. Доклинические исследования показали эффективность модифицированных Т-клеток при устойчивом HER2-раке

    2 марта, 08:00
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Иван Колупаев
7 минут назад
George, по причине законодательства РФ. Если вас оно не касается можете свободно разглядывать оригинальную версию карты.

Карта зависимости стран от китайского импорта

Роман Грицык
17 минут назад
Красиво

Представлены финальные изображения комплекса небоскребов нового Всемирного торгового центра

George Luther
18 минут назад
Хотелось бы уточнить, по какой причине были изменены границы Украины? В оригинальной версии карты они выглядят иначе.

Карта зависимости стран от китайского импорта

Mr. Z
29 минут назад
Colgrim, вам следует перестать сосать свои гениталии и вылизывать чужие анусы.

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Kavib
50 минут назад
Mr.Saiber, что за "антикитайская коалиция", где про нее почитать?

Карта зависимости стран от китайского импорта

Kavib
52 минуты назад
Сергей, давай в таком случае мы послушаем авторитетную, не бредовую информацию от тебя, она ведь у тебя есть, верно? Отработай все вложенные в тебя

Карта зависимости стран от китайского импорта

Capitalist Illness
1 час назад
One thing that makes Geometry Dash stand out is its ability to make players want to try again immediately after failing. There are no complicated elements, no character upgrades required; everything depends entirely on skill. https://geometrygames.io

Красноярские физики дали новое объяснение загадке Тунгусского метеорита

Булат Букин
1 час назад
Colgrim, "американским правым" это типо как Дональд Трамп?

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Etf Qjdgx
3 часа назад
О, это же ребята из Черного Зеркала, которые убивали людей по политическим заказам.

Новые рои микророботов используют вихри чтобы поднимать объекты, в 45 000 раз превышающие их собственную массу

Федор Стуков
3 часа назад
Денис, нациста ты в зеркале увидишь, шавка путинская.

Рейтинг: где инфляция на продукты питания ударит сильнее всего в 2026 году

Colgrim Rabenau
3 часа назад
Евгений, откуда если молодого населения больше во Франции

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Colgrim Rabenau
4 часа назад
Денис, ну если ты лежишь своим уzzким миром конечно тебе не будут рады адекватные люди попробуй "американским правым" залезть

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Сарвар Ахмедов
5 часов назад
Sikrajf, согласен на всё 100%

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Михайлович Влад
5 часов назад
Евгений, не несите чушпанскую чушню

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Игорь Николаев
6 часов назад
Так вот откуда на самом деле появилась чёрная туча Лема.

Новые рои микророботов используют вихри чтобы поднимать объекты, в 45 000 раз превышающие их собственную массу

Евгений Анисимов
6 часов назад
Вообще, в отрыве от рунета это не статистика, а хрень. Даже францнет посчитали >Полная русскоязычная аудитория Рунета — ближе к 140–150 млн

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Дмитрий Филимонов
7 часов назад
Просто экспериментально подтвердили то, что уже давно известно. Еще лет 40 назад была популярна шутка, что собака мечтает погибнуть, чтобы помочь

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Rinat Bagoutdinov
7 часов назад
Имя, в ГЗ МГУ пять лет безвылазно жила студентка мехмата. Была такая легенда, может и правда — технически это было возможно.

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

M МА
8 часов назад
Вот что выяснили 🖕🏻ученные. Это нам в детстве бабушки говорили. Ученные у них появились

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Вася Рогов
9 часов назад
Отличная цель для Ирана, кхе-кхе 😂

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно