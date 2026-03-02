Слушатели узнают о полевых исследованиях на Урале и в Сибири, во время которых были найдены одни из древнейших на планете остатков сложно устроенных организмов.

О мероприятии

Докембрий охватывает наиболее длительный временной интервал в истории нашей планеты. Именно в это время на Земле возникла жизнь, однако до сих пор неизвестно, когда появились эти первые организмы, как они эволюционировали, зародилась ли жизнь на Земле единожды или было несколько попыток колонизации и, наконец, оставили ли после себя потомков древнейшие организмы планеты? Ответы на многие из этих вопросов скрыты по причинам недостаточной изученности естественных обнажений горных пород – геологических разрезов, неполнотой палеонтологической летописи и даже отсутствием или недостаточным уровнем необходимых методов и знаний при поиске остатков древнейших форм жизни.

В 2025 году сотрудниками лаборатории стратиграфии верхнего докембрия Геологического института Российской академии наук (ГИН РАН) были проведены полевые экспедиционные исследования на Урале и в Сибири, во время которых были найдены древнейшие на планете остатки сложно устроенных организмов возрастом от 1,9 миллиарда до 560 миллионов лет. Новые находки не только существенно углубляют представления о зарождении жизни на планете и расширяют географию древнейших многоклеточных организмов, но и также в очередной раз показывают, что палеонтологический потенциал древнейших отложений Земли был раскрыт далеко не полностью, а сам докембрий все еще покрыт густым туманом неизвестности. Об этих экспедициях и их результатах расскажет заведующий лабораторией стратиграфии верхнего докембрия Геологического института Российской академии наук Антон Колесников.

Расписание Новая пл., д. 10, стр. 2 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация