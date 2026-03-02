Уведомления
Слушатели узнают о полевых исследованиях на Урале и в Сибири, во время которых были найдены одни из древнейших на планете остатков сложно устроенных организмов.
О мероприятии
Докембрий охватывает наиболее длительный временной интервал в истории нашей планеты. Именно в это время на Земле возникла жизнь, однако до сих пор неизвестно, когда появились эти первые организмы, как они эволюционировали, зародилась ли жизнь на Земле единожды или было несколько попыток колонизации и, наконец, оставили ли после себя потомков древнейшие организмы планеты? Ответы на многие из этих вопросов скрыты по причинам недостаточной изученности естественных обнажений горных пород – геологических разрезов, неполнотой палеонтологической летописи и даже отсутствием или недостаточным уровнем необходимых методов и знаний при поиске остатков древнейших форм жизни.
В 2025 году сотрудниками лаборатории стратиграфии верхнего докембрия Геологического института Российской академии наук (ГИН РАН) были проведены полевые экспедиционные исследования на Урале и в Сибири, во время которых были найдены древнейшие на планете остатки сложно устроенных организмов возрастом от 1,9 миллиарда до 560 миллионов лет. Новые находки не только существенно углубляют представления о зарождении жизни на планете и расширяют географию древнейших многоклеточных организмов, но и также в очередной раз показывают, что палеонтологический потенциал древнейших отложений Земли был раскрыт далеко не полностью, а сам докембрий все еще покрыт густым туманом неизвестности. Об этих экспедициях и их результатах расскажет заведующий лабораторией стратиграфии верхнего докембрия Геологического института Российской академии наук Антон Колесников.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
Ученые предложили новый способ оценки текущего темпа экспансии Вселенной с помощью едва уловимиого космического гравитационного «гула» от слияний неразличимых компактных объектов. Объединив данные наблюдений наземных интерферометров и статистику не выявленных сигналов, астрофизики получили уточненные ограничения параметра, вокруг которого разгорается один из самых острых споров в современной космологии.
Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
