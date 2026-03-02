  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
2 марта, 12:07
Илья Гриднев
5

Спящие медведи сохранили мышечную массу после полугода без движения

❋ 3.9

Биологи раскрыли, как бурые медведи могут месяцами лежать без движения и не терять физическую силу. Во время спячки они полностью перестраивают работу клеток, уменьшая количество митохондрий, но усиливая эффективность оставшихся. Ученые хотят перенести медвежьи способности в новые лекарства от атрофии мышц.

Биология
# бурый медведь
# митохондрии
# мышцы
# спячка
Бурый медведь рядом с берлогой / © Pixabay/CC0 Public Domain

Для человека длительная неподвижность — большая проблема. Уже через несколько недель постельного режима мышцы начинают слабеть и уменьшаться в объеме, а восстановление требует долгих месяцев реабилитации.

Проблема особенно остро стоит перед пациентами после тяжелых операций, пожилыми людьми и космонавтами в невесомости. Медицина пока не может полностью предотвратить этот процесс, полагаясь в основном на питание и физиотерапию.

Однако в природе есть существа, которые нарушают это правило. Бурые медведи проводят в спячке до полугода без движения, пищи и воды. Весной они выходят из берлоги практически такими же сильными, как были осенью. Их мышцы не атрофируются, несмотря на экстремальные условия.

Ученые давно пытались понять, как именно организм медведя защищает себя от разрушения. Ранее считалось, что дело в уникальном составе крови или гормонах, но детальные механизмы на клеточном уровне оставались не раскрыты.

Международная группа исследователей изучила бурых медведей в дикой природе Швеции, чтобы разобраться в их клеточных процессах. Сравнение образцов мышечной ткани, взятых зимой и летом, показало неожиданные результаты. Статью об этом опубликовали в журнале Acta Physiologica.

Ученые провели сложную полевую работу. Зимой они находили спящих медведей под снегом, временно усыпляли их и брали крошечные кусочки мышц для анализа. Летом тех же зверей выслеживали с вертолетов, чтобы повторить процедуру в период их активности. Главное внимание уделили митохондриям — клеточным электростанциям, которые производят энергию для жизни и движения.

Анализ показал, что во время зимней спячки количество митохондрий в мышцах медведя снижается. Однако те, что остаются, работают иначе: переходят в режим энергосбережения. Медведи меняют химические пути получения энергии и начинают активнее использовать белок, называемый комплексом II, который работает при пониженной температуре тела.

A) Иммунофлуоресцентные изображения поперечных срезов скелетных мышц бурых медведей, на которых видны волокна I типа (желтые/оранжевые) и клеточные мембраны (зеленые) у одного и того же животного летом и зимой. B) процентное соотношение волокон I и II типов; C) площадь поперечного сечения волокон I и II типов. / © Audrey Bergouignan et al./Acta Physiologica(2026)

Обычно холод замедляет все реакции, однако мышцы медведя задействуют это снижение температуры как защитный механизм. Исследователи выяснили, что клетки животного подавляют обычные процессы дыхания, тем не менее сохраняют ключевые ферменты в боевой готовности. Это позволяет мышцам не тратить ресурсы впустую, но при этом мгновенно включиться, если зверя разбудит опасность.

Кроме того, команда обнаружила, что медведи сохраняют удивительную гибкость в выборе топлива. Даже во сне их мышцы могут переключаться между сжиганием жира и углеводов. У людей при длительном бездействии эта способность теряется, что ведет к метаболическим нарушениям. У медведей же такая гибкость — залог выживания.

Таким образом, секрет медвежьей силы кроется в оптимизации метаболизма. Зверь избавляется от части клеточных структур, чтобы не тратить энергию на их поддержание, но оставшиеся настраивает на максимальную эффективность и долговечность.

Результаты исследования имеют перспективу применения в медицине. Понимая, как медведи управляют митохондриями, ученые будут искать способы имитировать процесс у людей, чтобы эффективно бороться с атрофией мышц.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Илья Гриднев
141 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
Показать больше
Биология
# бурый медведь
# митохондрии
# мышцы
# спячка
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Мар
850
Наука во время войны (1941-1945 гг.)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Мар
Бесплатно
Математика в лицах: Пьер Ферма
ВДНХ
Москва
Лекция
02 Мар
Бесплатно
Путешествие по русской Амазонке
Русское географическое общество
Москва
Лекция
02 Мар
Бесплатно
Физика: тепловые двигатели
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
02 Мар
850
Нейробиология танца. Движение, чувство, мысль
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Мар
1000
Антропогенез: долгая дорога к разуму
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Мар
1000
Мифологическое мировосприятие: римская специфика
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Мар
850
Печеночники (Marchantiophyta): между талломом и побегом
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Мар
1000
Карело-финский эпос «Калевала»
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
1 марта, 13:21
Любовь С.

Гравитационный «гул» от слияний черных дыр установил предел скорости расширения Вселенной

Ученые предложили новый способ оценки текущего темпа экспансии Вселенной с помощью едва уловимиого космического гравитационного «гула» от слияний неразличимых компактных объектов. Объединив данные наблюдений наземных интерферометров и статистику не выявленных сигналов, астрофизики получили уточненные ограничения параметра, вокруг которого разгорается один из самых острых споров в современной космологии.

Астрономия
# красное смещение
# постоянная Хаббла
# расширение Вселенной
# реликтовое излучение
# черные дыр
# Черные дыры
28 февраля, 11:53
Андрей Серегин

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.

Биология
# Венгрия
# дети
# кошки
# одомашнивание
# собаки
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
26 февраля, 12:20
Татьяна Зайцева

Анализы мочи шимпанзе отчасти подтвердили гипотезу о «пьяной обезьяне»

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

Биология
# алкоголь
# ферментация
# фрукты
# шимпанзе
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
12 февраля, 11:41
Александр Березин

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное потепление
# деревья
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Спящие медведи сохранили мышечную массу после полугода без движения

    2 марта, 12:07

  2. В NASA предложили решить проблему «хаббловского напряжения» с помощью пяти спутников

    2 марта, 10:41

  3. Парные глаза позвоночных эволюционировали из единственного теменного глаза древнего предка

    2 марта, 09:30

  4. Астрономов озадачил необычайно яркий радиовсплеск, который длится уже более 1000 дней

    2 марта, 08:45
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Иван Колупаев
12 минут назад
Россия не попала ни в рейтинг счастья, ни в рейтинг богатства. Впрочем то что народ у нас не особо счастлив говорит еще один рейтинг где у нас

Два главных рейтинга: кто лидирует по уровню дохода и по уровню счастья в мире

Vladimir Vladykin
20 минут назад
ag, :)))

Вокруг крупнейшего стадиона в мире появится новый спортивный район

Иван Колупаев
27 минут назад
George, по причине законодательства РФ. Если вас оно не касается можете свободно разглядывать оригинальную версию карты.

Карта зависимости стран от китайского импорта

Роман Грицык
38 минут назад
Красиво

Представлены финальные изображения комплекса небоскребов нового Всемирного торгового центра

George Luther
39 минут назад
Хотелось бы уточнить, по какой причине были изменены границы Украины? В оригинальной версии карты они выглядят иначе.

Карта зависимости стран от китайского импорта

Mr. Z
49 минут назад
Colgrim, вам следует перестать сосать свои гениталии и вылизывать чужие анусы.

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Kavib
1 час назад
Mr.Saiber, что за "антикитайская коалиция", где про нее почитать?

Карта зависимости стран от китайского импорта

Kavib
1 час назад
Сергей, давай в таком случае мы послушаем авторитетную, не бредовую информацию от тебя, она ведь у тебя есть, верно? Отработай все вложенные в тебя

Карта зависимости стран от китайского импорта

Capitalist Illness
2 часа назад
One thing that makes Geometry Dash stand out is its ability to make players want to try again immediately after failing. There are no complicated elements, no character upgrades required; everything depends entirely on skill. https://geometrygames.io

Красноярские физики дали новое объяснение загадке Тунгусского метеорита

Булат Букин
2 часа назад
Colgrim, "американским правым" это типо как Дональд Трамп?

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Etf Qjdgx
3 часа назад
О, это же ребята из Черного Зеркала, которые убивали людей по политическим заказам.

Новые рои микророботов используют вихри чтобы поднимать объекты, в 45 000 раз превышающие их собственную массу

Федор Стуков
3 часа назад
Денис, нациста ты в зеркале увидишь, шавка путинская.

Рейтинг: где инфляция на продукты питания ударит сильнее всего в 2026 году

Colgrim Rabenau
4 часа назад
Евгений, откуда если молодого населения больше во Франции

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Colgrim Rabenau
4 часа назад
Денис, ну если ты лежишь своим уzzким миром конечно тебе не будут рады адекватные люди попробуй "американским правым" залезть

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Сарвар Ахмедов
5 часов назад
Sikrajf, согласен на всё 100%

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Михайлович Влад
5 часов назад
Евгений, не несите чушпанскую чушню

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Игорь Николаев
6 часов назад
Так вот откуда на самом деле появилась чёрная туча Лема.

Новые рои микророботов используют вихри чтобы поднимать объекты, в 45 000 раз превышающие их собственную массу

Евгений Анисимов
7 часов назад
Вообще, в отрыве от рунета это не статистика, а хрень. Даже францнет посчитали >Полная русскоязычная аудитория Рунета — ближе к 140–150 млн

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Дмитрий Филимонов
8 часов назад
Просто экспериментально подтвердили то, что уже давно известно. Еще лет 40 назад была популярна шутка, что собака мечтает погибнуть, чтобы помочь

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Rinat Bagoutdinov
8 часов назад
Имя, в ГЗ МГУ пять лет безвылазно жила студентка мехмата. Была такая легенда, может и правда — технически это было возможно.

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно