Рейтинг: самые влиятельные страны по «мягкой силе» в 2026 году

Рейтинг: самые влиятельные страны по «мягкой силе» в 2026 году / © Visual Capitalist

Данные для этой карты основаны на рейтинге Brand Finance Global Soft Power Index 2026. Индекс оценивает и ранжирует страны по тому, насколько позитивно они воспринимаются в мире — на основе глобальных опросов и других показателей общественного восприятия.

Соединенные Штаты занимают первое место в рейтинге Global Soft Power Index 2026 с результатом 74,9 балла — всего на 1,4 балла опережая Китай, расположившийся на втором месте.

Лидерство США объясняется высокой узнаваемостью и масштабным влиянием в таких сферах, как индустрия развлечений, технологии, образование и международное лидерство.

Страны Европы — Великобритания (69,2), Германия (67,7), Франция (65,8), Россия (58,7) — сохраняют значительное влияние, хотя их показатели в последние годы несколько снизились. Высокие оценки также получили Швейцария (63,2) и Канада (63,2), что отражает их репутацию стабильных государств с высоким качеством жизни и эффективным управлением.

За пределами верхних позиций рейтинг демонстрирует широкую вариативность показателей «мягкой силы».

Страны со средними позициями — такие как Индия (48,0) и Бразилия (49,2) — обладают значительным культурным и региональным влиянием, тогда как меньшие государства и развивающиеся рынки демонстрируют более разнородные результаты в нижней части списка.

Этот рейтинг наглядно показывает, что влияние в современном мире определяется не только экономической или военной мощью, но и способностью формировать привлекательный образ, вызывать доверие и задавать повестку на международной арене.