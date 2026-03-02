  • Добавить в закладки
Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
2 марта, 08:45
Рейтинг: +804
Посты: 1880

Рейтинг: самые влиятельные страны по «мягкой силе» в 2026 году

«Мягкая сила» отражает способность государства формировать мировое общественное мнение через культуру, дипломатию, бизнес и международное влияние.

Рейтинг: самые влиятельные страны по «мягкой силе» в 2026 году / © Visual Capitalist
Рейтинг: самые влиятельные страны по «мягкой силе» в 2026 году / © Visual Capitalist

Данные для этой карты основаны на рейтинге Brand Finance Global Soft Power Index 2026. Индекс оценивает и ранжирует страны по тому, насколько позитивно они воспринимаются в мире — на основе глобальных опросов и других показателей общественного восприятия.

Соединенные Штаты занимают первое место в рейтинге Global Soft Power Index 2026 с результатом 74,9 балла — всего на 1,4 балла опережая Китай, расположившийся на втором месте.

Лидерство США объясняется высокой узнаваемостью и масштабным влиянием в таких сферах, как индустрия развлечений, технологии, образование и международное лидерство.

Страны Европы — Великобритания (69,2), Германия (67,7), Франция (65,8), Россия (58,7) — сохраняют значительное влияние, хотя их показатели в последние годы несколько снизились. Высокие оценки также получили Швейцария (63,2) и Канада (63,2), что отражает их репутацию стабильных государств с высоким качеством жизни и эффективным управлением.

За пределами верхних позиций рейтинг демонстрирует широкую вариативность показателей «мягкой силы».

Страны со средними позициями — такие как Индия (48,0) и Бразилия (49,2) — обладают значительным культурным и региональным влиянием, тогда как меньшие государства и развивающиеся рынки демонстрируют более разнородные результаты в нижней части списка.

Этот рейтинг наглядно показывает, что влияние в современном мире определяется не только экономической или военной мощью, но и способностью формировать привлекательный образ, вызывать доверие и задавать повестку на международной арене.

28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
28 февраля, 11:53
Андрей Серегин

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.

Биология
# Венгрия
# дети
# кошки
# одомашнивание
# собаки
1 марта, 13:21
Любовь С.

Гравитационный «гул» от слияний черных дыр установил предел скорости расширения Вселенной

Ученые предложили новый способ оценки текущего темпа экспансии Вселенной с помощью едва уловимиого космического гравитационного «гула» от слияний неразличимых компактных объектов. Объединив данные наблюдений наземных интерферометров и статистику не выявленных сигналов, астрофизики получили уточненные ограничения параметра, вокруг которого разгорается один из самых острых споров в современной космологии.

Астрономия
# красное смещение
# постоянная Хаббла
# расширение Вселенной
# реликтовое излучение
# черные дыр
# Черные дыры
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
26 февраля, 12:20
Татьяна Зайцева

Анализы мочи шимпанзе отчасти подтвердили гипотезу о «пьяной обезьяне»

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

Биология
# алкоголь
# ферментация
# фрукты
# шимпанзе
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
12 февраля, 11:41
Александр Березин

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное потепление
# деревья
