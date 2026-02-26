Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Хотя пчелы, опыляя растения, жизненно важны и для здоровья окружающей среды, и для устойчивости сельского хозяйства, мы до сих пор точно не знаем, сколько видов этих насекомых существует на Земле.

В последние три-четыре десятилетия в научной литературе фигурировали лишь случайные и примерные оценки видового богатства диких пчел. Предполагалось, что в мире может обитать ориентировочно от 20 до 21 тысячи видов.

Чтобы получить более четкое представление о распределении пчел по планете, группа австралийских биологов выполнила наиболее полную на сегодня статистическую оценку их видового разнообразия на глобальном уровне, а также на уровне континентов и отдельных стран. Оказалось, в мире на 3771-5230 видов пчел больше, чем считали до сих пор.

В своей работе исследователи, статья которых опубликована в журнале Nature Communications, использовали записи энтомологов о встреченных ими видах пчел в разных местах планеты, анализ существующих названий отдельных видов и их синонимов, данные о местных пчелах из 186 стран, компьютерное моделирование, другие методы и источники.

В итоге ученые пришли к выводу, что сейчас на планете обитают как минимум от 24 705 до 26 164 как уже известных, так и пока не открытых видов пчел. Это на 18-25% больше предыдущей приблизительной оценки.

Соотношение между описанными и не описанными видами (таксономический разрыв) различается от страны к стране и от континента к континенту. Так, в Европе осталось относительно немного видов пчел, которые еще предстоит открыть, особенно в таких странах, как Швеция и Швейцария, где видовое разнообразие остается стабильным. При этом в Турции, по оценкам исследователей, осталось открыть и назвать 843 вида, что больше, чем во всей континентальной Европе.

В целом наибольший таксономический разрыв наблюдается в Азии, включая Ближний Восток, где исследователи предположили существование 2525 пока неописанных видов пчел. На втором месте — Африка, далее идут Европа, Океания, Южная и Северная Америка.

Авторы статьи отметили, что с 1960 года ученые ежегодно открывают и называют около 117 новых видов диких пчел. Однако с годами эта работа идет все медленнее, причем не из-за отсутствия новых видов, а скорее из-за недостатка экспертов для их описания. Кроме того, существуют такие препятствия, как нехватка финансирования, браконьерство, политические и культурные барьеры, а также национальные ограничения на обмен информацией и сотрудничество.

Если открытия будут происходить с той же скоростью, может потребоваться как минимум еще 30-45 лет, прежде чем энтомологи смогут полностью восполнить этот пробел в знаниях и описать все виды пчел на планете.

