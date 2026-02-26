Уведомления
Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Хотя пчелы, опыляя растения, жизненно важны и для здоровья окружающей среды, и для устойчивости сельского хозяйства, мы до сих пор точно не знаем, сколько видов этих насекомых существует на Земле.
В последние три-четыре десятилетия в научной литературе фигурировали лишь случайные и примерные оценки видового богатства диких пчел. Предполагалось, что в мире может обитать ориентировочно от 20 до 21 тысячи видов.
Чтобы получить более четкое представление о распределении пчел по планете, группа австралийских биологов выполнила наиболее полную на сегодня статистическую оценку их видового разнообразия на глобальном уровне, а также на уровне континентов и отдельных стран. Оказалось, в мире на 3771-5230 видов пчел больше, чем считали до сих пор.
В своей работе исследователи, статья которых опубликована в журнале Nature Communications, использовали записи энтомологов о встреченных ими видах пчел в разных местах планеты, анализ существующих названий отдельных видов и их синонимов, данные о местных пчелах из 186 стран, компьютерное моделирование, другие методы и источники.
В итоге ученые пришли к выводу, что сейчас на планете обитают как минимум от 24 705 до 26 164 как уже известных, так и пока не открытых видов пчел. Это на 18-25% больше предыдущей приблизительной оценки.
Соотношение между описанными и не описанными видами (таксономический разрыв) различается от страны к стране и от континента к континенту. Так, в Европе осталось относительно немного видов пчел, которые еще предстоит открыть, особенно в таких странах, как Швеция и Швейцария, где видовое разнообразие остается стабильным. При этом в Турции, по оценкам исследователей, осталось открыть и назвать 843 вида, что больше, чем во всей континентальной Европе.
В целом наибольший таксономический разрыв наблюдается в Азии, включая Ближний Восток, где исследователи предположили существование 2525 пока неописанных видов пчел. На втором месте — Африка, далее идут Европа, Океания, Южная и Северная Америка.
Авторы статьи отметили, что с 1960 года ученые ежегодно открывают и называют около 117 новых видов диких пчел. Однако с годами эта работа идет все медленнее, причем не из-за отсутствия новых видов, а скорее из-за недостатка экспертов для их описания. Кроме того, существуют такие препятствия, как нехватка финансирования, браконьерство, политические и культурные барьеры, а также национальные ограничения на обмен информацией и сотрудничество.
Если открытия будут происходить с той же скоростью, может потребоваться как минимум еще 30-45 лет, прежде чем энтомологи смогут полностью восполнить этот пробел в знаниях и описать все виды пчел на планете.
Коллектив ученых из лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ, Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН и Сколтеха провел уникальный эксперимент, в котором исследовал явление резонансной флуоресценции в трехуровневой системе. На систему воздействовали сразу два источника излучения.
В мире насекомых существует сообщество муравьев, где нет места рабочим и самцам. Только королевы. Каждая из них с рождения «запрограммирована» на одну поведенческую стратегию — захват чужого гнезда и основание собственной линии; спаривание при этом не играет никакой роли. Биологи описали вид муравьев, который превратил свою жизнь в бесконечную череду «дворцовых переворотов».
Сохранение либо исчезновение тех или иных частей тела у животных часто объясняется их образом жизни и способом выживания. Ученые выяснили, что самки северных оленей (карибу) сохранили рога, поскольку поедают их после рождения оленят.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
