  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева
6

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

❋ 6.6

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
Пчелы рода Homalictus из семейства Halictidae, эндемик острова Фиджи
Пчелы рода Homalictus из семейства Halictidae, эндемик острова Фиджи / ©James Dorey

Хотя пчелы, опыляя растения, жизненно важны и для здоровья окружающей среды, и для устойчивости сельского хозяйства, мы до сих пор точно не знаем, сколько видов этих насекомых существует на Земле.

В последние три-четыре десятилетия в научной литературе фигурировали лишь случайные и примерные оценки видового богатства диких пчел. Предполагалось, что в мире может обитать ориентировочно от 20 до 21 тысячи видов.

Чтобы получить более четкое представление о распределении пчел по планете, группа австралийских биологов выполнила наиболее полную на сегодня статистическую оценку их видового разнообразия на глобальном уровне, а также на уровне континентов и отдельных стран. Оказалось, в мире на 3771-5230 видов пчел больше, чем считали до сих пор.

В своей работе исследователи, статья которых опубликована в журнале Nature Communications, использовали записи энтомологов о встреченных ими видах пчел в разных местах планеты, анализ существующих названий отдельных видов и их синонимов, данные о местных пчелах из 186 стран, компьютерное моделирование, другие методы и источники.

В итоге ученые пришли к выводу, что сейчас на планете обитают как минимум от 24 705 до 26 164 как уже известных, так и пока не открытых видов пчел. Это на 18-25% больше предыдущей приблизительной оценки.

Соотношение между описанными и не описанными видами (таксономический разрыв) различается от страны к стране и от континента к континенту. Так, в Европе осталось относительно немного видов пчел, которые еще предстоит открыть, особенно в таких странах, как Швеция и Швейцария, где видовое разнообразие остается стабильным. При этом в Турции, по оценкам исследователей, осталось открыть и назвать 843 вида, что больше, чем во всей континентальной Европе.

В целом наибольший таксономический разрыв наблюдается в Азии, включая Ближний Восток, где исследователи предположили существование 2525 пока неописанных видов пчел. На втором месте — Африка, далее идут Европа, Океания, Южная и Северная Америка.

Авторы статьи отметили, что с 1960 года ученые ежегодно открывают и называют около 117 новых видов диких пчел. Однако с годами эта работа идет все медленнее, причем не из-за отсутствия новых видов, а скорее из-за недостатка экспертов для их описания. Кроме того, существуют такие препятствия, как нехватка финансирования, браконьерство, политические и культурные барьеры, а также национальные ограничения на обмен информацией и сотрудничество.

Если открытия будут происходить с той же скоростью, может потребоваться как минимум еще 30-45 лет, прежде чем энтомологи смогут полностью восполнить этот пробел в знаниях и описать все виды пчел на планете.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Татьяна Зайцева
23 статей
Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Микрохирургическое лечение церебральных аневризм. Перспективы развития
Нейрокампус
Москва
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Справедливость: научный подход
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Трехмерный мир белков и разработка лекарств
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Семь этапов эволюции мышления человека
Шанинка
Москва
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Животные китайского календаря
Московский зоопарк
Москва
Лекция
26 Фев
800
Скифы исторические и скифы археологические
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Космонавтика в литературе ХХ века
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
27 Фев
1000
Что такое снег?
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
27 Фев
Бесплатно
Темная материя — история открытия и изучения
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
24 февраля, 17:37
ФизТех

Физики смогли контролировать динамику трехуровневой системы на основе искусственного атома

Коллектив ученых из лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ, Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН и Сколтеха провел уникальный эксперимент, в котором исследовал явление резонансной флуоресценции в трехуровневой системе. На систему воздействовали сразу два источника излучения.

ФизТех
# атом
# квантовая физика
# квантовые свойства
# кубиты
# физика
24 февраля, 19:04
Игорь Байдов

Энтомологи описали колонию муравьев, где все особи — королевы

В мире насекомых существует сообщество муравьев, где нет места рабочим и самцам. Только королевы. Каждая из них с рождения «запрограммирована» на одну поведенческую стратегию — захват чужого гнезда и основание собственной линии; спаривание при этом не играет никакой роли. Биологи описали вид муравьев, который превратил свою жизнь в бесконечную череду «дворцовых переворотов».

Биология
# животные
# муравьи
# насекомые
# паразитизм
25 февраля, 13:51
Андрей Серегин

Ученые выяснили, зачем самкам северных оленей рога

Сохранение либо исчезновение тех или иных частей тела у животных часто объясняется их образом жизни и способом выживания. Ученые выяснили, что самки северных оленей (карибу) сохранили рога, поскольку поедают их после рождения оленят.

Биология
# арктика
# олени
# ресурсы
# рога
21 февраля, 12:18
Игорь Байдов

В кормах с рыбой для домашних питомцев обнаружили большую концентрацию «вечных химикатов»

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Биология
# вечные химикаты
# домашние питомцы
# корма
# кошки
# ПФАС
# собаки
23 февраля, 10:00
Evgenia Vavilova

Ученые нашли «криптонит» против постельных клопов

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Биология
# вода
# клопы
# поверхностное натяжение
24 февраля, 15:07
ИИМК РАН

Археологи обнаружили на Тамани грунтовые фамильные склепы эллинистической эпохи

Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.

ИИМК РАН
# античность
# археология
# захоронение
# история
# Краснодарский край
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

    26 февраля, 10:02

  2. Ученые установили срок формирования привычки. И это не 21 день

    26 февраля, 09:46

  3. Динозавр, который весил меньше курицы, опроверг гипотезу 20-летней давности

    26 февраля, 09:43

  4. Археологи описали зачатки письменности возрастом 40 тысяч лет

    25 февраля, 16:13
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Артур Ребров
21 минута назад
По исследованиям, мозг человека и психика формируется только к 20-25 годам, от этого возраста и нужно отталкиваться.

Инфографика: минимальный возраст для использования соцсетей в разных странах

Александр Французов
29 минут назад
Ого,канада? Гренландия? Британия?)

Рейтинг: где инфляция на продукты питания ударит сильнее всего в 2026 году

skygoo _
35 минут назад
В квадратных милях?? )))

Наглядно: как сократились арктические льды с 1980 года — в сравнении с территориями стран

Ahsan Khan
36 минут назад
https://apkreal.net/ak55-game/ AK55 Game is an online mobile gaming platform designed for Android users who want quick access, smooth gameplay, and multiple game options in one app. The platform focuses on simplicity so that even new users can understand and start

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Александр Березин
1 час назад
Mikhail, " с чего решили вообще до этого, что эта гаплогруппа C3*, которая имеется у 40 млн, имеет к Чингизу отношение" Высокая распространенность среди

Любимый сын Чингисхана заставил генетиков усомниться в 40 миллионах потомков его отца

Ahsan Khan
1 час назад
Play this game to make money online. Download and install for free. https://lucky97.live/

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Murat Ospanov
4 часа назад
Китай готовится и ждет когда мимо проплывет русский труп, "помогая" якобы русским воевать в Украине он ещё больше ослабляет россию, а когда рашка

Аналитики США назвали мирового лидера по числу основных боевых танков

Александр Рудольфович...
4 часа назад
Это даже не мультики. Это картинки из ИИ. Подавляющее большинство концептов никогда не осуществляются. Создание концепта это попытка привлечь

Airbus показал, как будут выглядеть его вертолеты следующего поколения

Потапов Сергей
5 часов назад
aRTUR, "на наши налоги" 😆 бот разоблачает бота 🤣🤣🤣

Системы радиоэлектронной борьбы, способные нарушить ход военных операций

aRTUR Ko
5 часов назад
Денис, а наших ребят сколько полегло?

Системы радиоэлектронной борьбы, способные нарушить ход военных операций

Eleanor
9 часов назад
It’s really impressive how modern neural networks can turn simple text prompts into such expressive and atmospheric images — the line between artistic vision and science fiction almost disappears. It’s especially fascinating to see how projects like this spark

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

marek200782
10 часов назад
Ого, оказывается я живу в солнечной Эстонии!!!😂😅🥲

Сколько часов в год светит солнце в столицах Европы

aRTUR Ko
11 часов назад
Иван, да это кремлебот 15 рублевый, их сейчас рсзбелось, на наши налоги

Системы радиоэлектронной борьбы, способные нарушить ход военных операций

Evgenia Vavilova
11 часов назад
Sergey, я имею ввиду «фантомных» клопов. Иногда если нам кажется, что по нам ползают муравьи, комары или другие насекомые, когда этого на самом деле не

Ученые нашли «криптонит» против постельных клопов

Mikhail Lukashev
12 часов назад
WoodVenture, абсолютно согласен. Вариантов у эволюции - уйма даже для родственных видов. Одни пошли тем путем, вторые - другим. Раз работает, то пусть и

Ученые выяснили, зачем самкам северных оленей рога

Mikhail Lukashev
13 часов назад
Иван, в статье же вроде как раз обратное говорится. Что гаплогруппа C3* из мавзолея оказалась не та, что у этих 40 миллионов, которых считали потомками

Любимый сын Чингисхана заставил генетиков усомниться в 40 миллионах потомков его отца

WoodVenture
13 часов назад
Питон, каждый вид приспосабливается по своему. Вариантов тысячи. Подобный подход мне кажется вполне логичным. В течение жизни самка накапливает

Ученые выяснили, зачем самкам северных оленей рога

Иван Колупаев
13 часов назад
И что мы имеем? Что каждый двухсотый мужчина на земле хрен пойми чей потомок, от какого-то азиата, что успел трахнуть чингисханову невесту?

Любимый сын Чингисхана заставил генетиков усомниться в 40 миллионах потомков его отца

Владимир Городецкий
13 часов назад
"Скандалы, интриги, расследования"

Любимый сын Чингисхана заставил генетиков усомниться в 40 миллионах потомков его отца

Viktor
14 часов назад
Вячеслав, прежде чем на земле , в голове надо навести порядок .

У NASA возникла новая проблема перед следующим тестом обратного отсчета лунной миссии «Артемида II»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно