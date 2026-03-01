Уведомления
Гравитационный «гул» от слияний черных дыр установил предел скорости расширения Вселенной
Ученые предложили новый способ оценки текущего темпа экспансии Вселенной с помощью едва уловимиого космического гравитационного «гула» от слияний неразличимых компактных объектов. Объединив данные наблюдений наземных интерферометров и статистику не выявленных сигналов, астрофизики получили уточненные ограничения параметра, вокруг которого разгорается один из самых острых споров в современной космологии.
С тех пор, как ученые узнали, что космос расширяется с ускорением, прошло более двух десятков лет . Но есть проблема — разные методы дают разные значения скорости этого расширения — так называемой постоянной Хаббла (H₀). Измерения по реликтовому излучению — отражению ранней Вселенной — показывают значение около 67-68 километров в секунду на мегапарсек.
Измерения по сверхновым типа Ia и другим объектам в более позднем космосе дают больше — примерно 72-74 километра в секунду. Эта разница слишком велика, чтобы объяснить ее случайными ошибками, поэтому ее и называют «напряженностью Хаббла».
Но вот что особенно интересно: гравитационные волны дают независимый способ измерения космических расстояний. Поясним: когда две черные дыры сталкиваются, они испускают гравиволны волны — колебания пространства-времени. По форме и силе сигнала можно определить расстояние до источника. Если дополнительно известно его красное смещение (явление, при котором свет от удаляющихся галактик «растягивается» и смещается в красную область спектра), можно вычислить H₀. Такие объекты астрофизики называют «стандартными сиренами».
Авторы нового исследования, представленного в журнале Physical Review Letters, предложили более широкий подход, использовав для вычислений не только отдельные зарегистрированные слияния, но и возможный общий гравитационный фон от огромного числа столкновений далеких черных дыр. Всего исследователи проанализировали 42 события.
Так называемый стохастический гравитационно-волновой фон возникает потому, что во Вселенной происходят миллионы таких слияний. Хотя каждое из таких событий по отдельности слишком слабое для обнаружения, вместе они создают общий слабый сигнал. Правда, пока что этот фон не найден, но именно этот факт стал важным результатом для авторов исследования: они показали, что сила фона зависит от скорости расширения.
Если постоянная Хаббла меньше, наблюдаемая часть Вселенной должна быть больше по объему. Это означает, что в нее попадает куда больше слияний (из-за чего фон должен быть сильнее). Если же H₀ больше — объем меньше, а фон — слабее. Именно по этой причине отсутствие обнаруженного фона позволяет исключить слишком низкие значения постоянной Хаббла: при них он должен быть куда заметнее.
Исследовательская группа под руководством Брюса Козинса (Bryce Cousins) из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне (США) построила единую статистическую модель, одновременно учитывающую свойства черных дыр, частоту их слияний, зарегистрированные события и космологические параметры. Подход позволил уточнить ограничения значений «напряженности Хаббла» по сравнению с анализом отдельных слияний.
Если выводы ученых верны, эффект будет усиливаться по мере накопления данных и повышения чувствительности детекторов. Если же фон так и не обнаружат, ученые получат твердый аргумент против низких значений H₀. Но если Козинс и коллеги правы, скорость расширения Вселенной можно будет измерить еще точнее — уже по совокупному гравитационному «гулу» космоса.
Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей
Американские генетики узнали, как появились «неандертальские пустыни» — участки человеческого генома в X-хромосомах, в которых нет следов скрещивания с неандертальцами. Анализ древней ДНК показал, что этот феномен вызван не естественным отбором и биологической несовместимостью видов, а сильным перекосом в выборе партнеров. На протяжении многих поколений мужчины-неандертальцы предпочитали женщин с генами Homo sapiens, в то время как гибридные мужчины редко оставляли потомство.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
