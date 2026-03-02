Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Два главных рейтинга: кто лидирует по уровню дохода и по уровню счастья в мире

Самые богатые страны демонстрируют поразительно высокий доход на душу населения. Однако, когда речь заходит об удовлетворенности жизнью, некоторые из наиболее обеспеченных государств неожиданно оказываются далеко не в лидерах.

Рейтинг: самые богатые и самые счастливые страны / © Visual Capitalist

Представленная выше инфографика сопоставляет Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения по паритету покупательной способности (данные МВФ) с индексами счастья из World Happiness Report, в рамках которого люди оценивают свою жизнь по шкале от 0 до 10.

Лихтенштейн возглавляет рейтинг по показателю ВВП (ППС) на душу населения — более 206 000 долларов на человека. За ним следуют Сингапур и Люксембург. В первую десятку входят преимущественно небольшие, но глубоко интегрированные в мировую экономику государства, включая Ирландию и специальный административный район Макао.

Среди лидеров также присутствуют богатые энергоресурсами страны — Катар и Бруней. Соединенные Штаты занимают 11-е место с показателем около 93 000 долларов на человека, а европейские государства составляют большинство в первой двадцатке. Однако принадлежность к числу самых богатых вовсе не гарантирует лидерства по уровню счастья.

Финляндия занимает первое место в рейтинге счастья с результатом 7,74 балла, за ней следуют Дания и Исландия. Страны Северной Европы стабильно демонстрируют высокие показатели, что отражает развитые системы социальной поддержки, высокий уровень доверия к государственным институтам и широкий доступ к общественным услугам.

Примечательно, что Коста-Рика и Мексика входят в первую десятку, несмотря на значительно более низкий ВВП на душу населения по сравнению со многими европейскими странами.

В то же время некоторые из самых богатых экономик мира — такие как Сингапур и Катар — не входят в двадцатку самых счастливых стран.

Лишь немногие государства занимают высокие позиции одновременно и по уровню благосостояния, и по уровню счастья — что делает их редкими мировыми исключениями. К числу таких стран относятся Дания, Исландия, Норвегия, Люксембург, Швейцария, Ирландия и Нидерланды — примеры того, где высокий доход сочетается с высокой удовлетворенностью жизнью.

Особенно ярко это совпадение проявляется в Северной Европе. Эти страны, как правило, соединяют высокую производительность экономики с эффективными системами социального обеспечения, всеобщим здравоохранением и сравнительно низким уровнем неравенства доходов.

Данные показывают: материальное благополучие действительно имеет значение, но оно — лишь часть картины. Доверие, социальная поддержка и доступ к общественным услугам играют не менее важную роль в том, насколько люди довольны своей жизнью.