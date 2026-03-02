  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
2 марта, 19:38
Игорь Байдов
334

Ученые нашли связь между клетчаткой и крепким сном

❋ 3.5

Авторы масштабного исследования рассказали, чем именно нужно питаться в течение дня, чтобы хорошо выспаться ночью. В отличие от предыдущих работ, ученые не полагались на память участников эксперимента, а следили за их питанием через приложение и исследовали сон с помощью медицинских датчиков.

Медицина
# клетчатка
# мозг
# пища
# растительная пища
# сон
Прежде чем я усну
Кадр из британского детективного триллера «Прежде чем я усну» / © StudioCanal, Millennium Films, Scott Free Productions, Film i Väst

Связь между питанием и сном обсуждают давно. Авторы предыдущих работ заметили, что люди, которые выбирали растительную пищу с высоким содержанием клетчатки, чаще сообщали о хорошем сне. Однако подобного рода исследования опирались на воспоминания участников. Людей просили вспомнить, что они ели недели или даже месяцы назад. Погрешность в таких данных неизбежна.

Со сном возникала похожая проблема. Во многих исследованиях его оценивали с помощью фитнес-браслетов и умных часов, которые отслеживают движения человека ночью. Такие устройства хорошо распознают, спит человек или бодрствует. Но они не могут точно определить, в какой фазе сна он находится — легкий сон, глубокий либо REM-сон. Поэтому ученые получали лишь приблизительное представление о том, насколько качественным мог быть ночной отдых.

Между тем именно фазы сна показывают, насколько крепко человек спит. Например, глубокий сон связан с восстановлением физиологических функций и метаболизма, REM — с консолидацией памяти и эмоциональной регуляцией. Проще говоря, во время REM-сна мозг активно обрабатывает пережитые в течение дня события, помогает лучше запоминать информацию и «разгружает» эмоциональные переживания. 

Без точных измерений трудно понять, как питание влияет на то, хорошо ли спит человек ночью.

Международная команда ученых под руководством Хагая Россмана (Hagai Rossman) из Института Вейцмана в Израиле решила подойти к вопросу иначе. Они не ограничились небольшой выборкой, а привлекли более 3,5 тысячи взрослых участников. Средний возраст испытуемых составил 53 года — в исследовании участвовали люди с различным образом жизни и привычками.

Главное отличие этой работы от предыдущих — количество участников и тщательное внимание к деталям. Исследователи одновременно учитывали ряд параметров: что именно ели участники, как они спали, сколько длились разные фазы сна и другие показатели. Раньше ученые не рассматривали столько особенностей питания и сна одновременно.

На протяжении двух суток участники записывали в мобильное приложение все, чем питались на протяжении дня. Делали они это либо во время приема пищи, либо сразу после нее, чтобы избежать «ошибок памяти». Перед тем как лечь спать, им надевали специальные медицинские устройства, позволяющие с высокой точностью регистрировать нейрофизиологические показатели для определения фаз сна. Дополнительные датчики на груди, запястье и пальце фиксировали малейшие изменения: храп, уровень кислорода в крови, частоту сердцебиения и дыхания.

На основе этих данных алгоритм рассчитал, сколько времени каждый испытуемый провел в четырех фазах сна: N1, N2 (легкий сон), N3 (глубокий сон) и REM (быстрый сон). В последней фазе человек видит самые яркие и эмоциональные сны.

Затем исследователи применили вычислительную модель, которая помогла им разобраться в данных. Программа анализировала 25 разных особенностей питания — например, сколько клетчатки, мяса и других продуктов потреблял участник — и проверяла, как это связано с тем, как испытуемый спал в ту же ночь. 

При этом ученые учли все факторы, которые могли повлиять на точность эксперимента: возраст, пол, потребление кофеина и — самое главное — данные о питании и сне за предыдущие сутки. Такой подход помог отделить влияние вчерашнего меню от привычек в целом.

Выяснилось, что те участники, которые съедали больше клетчатки, чем в среднем по группе (средний показатель составил 21 грамм в день — это примерно столько же, сколько содержится в 2,5 чашки горошка), спали крепче. Любители клетчатки проводили в фазе глубокого сна (N3) на 3,4 процента времени больше и на 2,3 процента времени меньше в фазе легкого сна (N1 и N2). Иными словами, сон таких людей становился более глубоким и лучше восстанавливал силы.

Но и это еще не все. У любителей клетчатки ночной пульс оказался немного ниже — на один удар в минуту. Низкая частота сердечных сокращений во сне — признак того, что тело по-настоящему расслабилось и занялось восстановлением, давая сердцу передышку.

«На первый взгляд разница в один удар в минуту не такая значимая. Но если этот эффект сохраняется годами или десятилетиями, то он может серьезно повлиять на здоровье сердечно-сосудистой системы», — пояснил Россман.

Почему клетчатка оказывает такой положительный эффект на сон, ученые пока объяснить не могут. Россман предположил, что дело в микробах, живущих в кишечнике человека. Они перерабатывают пищевые волокна в короткоцепочечные жирные кислоты, например в масляную кислоту (C4H8O2). Эти соединения снижают воспаление в организме и меняют сигналы, которые кишечник посылает мозгу, настраивая его на глубокий сон.

Дополнительный анализ выявил еще одну закономерность. Участники, чей ежедневный рацион включал более пяти разных видов фруктов, овощей и орехов, засыпали быстрее, а частота их сердечных сокращений ночью была ниже. По словам Россмана, это происходит потому, что разнообразная растительная пища дает организму много полезных веществ — витамины, минералы и полифенолы. Они уменьшают воспаление и способствуют расслаблению нервной системы, что помогает организму быстрее перейти в режим отдыха.

Выводы исследователей опубликованы на сайте препринтов по медицине medRxiv.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
503 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Медицина
# клетчатка
# мозг
# пища
# растительная пища
# сон
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Мар
850
Нейробиология танца. Движение, чувство, мысль
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Мар
1000
Антропогенез: долгая дорога к разуму
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Мар
1000
Мифологическое мировосприятие: римская специфика
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Мар
850
Печеночники (Marchantiophyta): между талломом и побегом
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Мар
1000
Карело-финский эпос «Калевала»
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Мар
Бесплатно
Мифы о расах
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Мар
Бесплатно
Затерянный мир самых древних организмов планеты
Русское географическое общество
Москва
Лекция
05 Мар
Бесплатно
И все-таки они делятся!
ИЦАЭ
Санкт-Петербург
Лекция
05 Мар
Бесплатно
Древо жизни без иллюзий: что показали гены и чего они не смогли?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
1 марта, 13:21
Любовь С.

Гравитационный «гул» от слияний черных дыр установил предел скорости расширения Вселенной

Ученые предложили новый способ оценки текущего темпа экспансии Вселенной с помощью едва уловимиого космического гравитационного «гула» от слияний неразличимых компактных объектов. Объединив данные наблюдений наземных интерферометров и статистику не выявленных сигналов, астрофизики получили уточненные ограничения параметра, вокруг которого разгорается один из самых острых споров в современной космологии.

Астрономия
# красное смещение
# постоянная Хаббла
# расширение Вселенной
# реликтовое излучение
# черные дыр
# Черные дыры
28 февраля, 11:53
Андрей Серегин

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.

Биология
# Венгрия
# дети
# кошки
# одомашнивание
# собаки
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
28 февраля, 11:53
Андрей Серегин

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.

Биология
# Венгрия
# дети
# кошки
# одомашнивание
# собаки
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые нашли связь между клетчаткой и крепким сном

    2 марта, 19:38

  2. Новый вид древних морских амфибий нашли в Австралии

    2 марта, 15:18

  3. Ученые разработали эффективный способ синтеза паучьего токсина для создания обезболивающих

    2 марта, 15:04

  4. Найденный на свалке указ подтвердил существование полулегендарного нубийского царя

    2 марта, 14:32
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Sergio Grullo
17 минут назад
Денис, да конечно нету, кто ж спорит. Вопросик том , что эти сайты ЕСТЬ. А где-то их нет. Вот в чем главная свобода

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Christine Barber
19 минут назад
Свое мрачное прозвище она получила из-за характерной формы: https://spacewavesfree.io газовые облака и пустоты создают очертания, напоминающие череп с

«Джеймс Уэбб» получил самые четкие изображения туманности «Открытый череп»

Сергей Механик
37 минут назад
Самые востребованные и популярные нынче темы заметно оживляют аудиторию. 😁🐰

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Sergio Mitini
40 минут назад
Александр, и как ваш прогноз сбылся? Не напала Америка? Или таки качество вашей аналитики подкачало?

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Sergio Mitini
48 минут назад
"Это не так. Украинская ПВО перехватывает не более 20% российских КР, 0% российских БР и не более 20% Гераней." - то есть вы реально, на голубом глазу,

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Sergio Mitini
1 час назад
Александр, ну так прошел год? Или три? Или десять? Как здоровье Хоменеи?

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Антон Шарапов
2 часа назад
Некоторые чистые нации встрепенулись.

Читаю много новостей о каких-то загадочных подземных структурах под пирамидами Гизы. Это правда?

Иван Колупаев
2 часа назад
Еще чуть-чуть и Березин докажет вред мытья и прочей культуры. Впрочем статья о том что цивилизация людей только портит под его авторством уже была

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Иван Колупаев
2 часа назад
Alexander, да знаешь после твоих заявлений про "проплаченный террористами ООН" с тобой о чем-то разговаривать вообще нет смысла. Господь правильно

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Иван Колупаев
2 часа назад
Alexander, а так у тебя уже и решения ООН проплаченные ))) Ну ладно вопросов больше не имею.

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Alex Mintz
3 часа назад
Наталья, вы к сожалению совершенно не в курсе. Как написал один британский историк, Британия стала жить так же хорошо как при римлянах только в

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Alex Mintz
3 часа назад
Александр, вы совершенно правы, только вся эта статья относится только к городам, в которых жили 6% населения римской Британии. В целом при римлянах

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Alex Mintz
3 часа назад
Питон, она не спорная, эта статья, она абсолютно бесспорная баланда. население римской Британии при римлянах выросла в два раза по сравнению с

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Alex Mintz
3 часа назад
Алекс, при римлянах население британской Англии увеличилась более чем в два раза. До 4 млн человек. Когда римляне ушли, 70-80% населения просто

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Alex Mintz
3 часа назад
Сама научная статья не настолько безобразна, как компиляция автора. Начнём с того, что в Британии до римлян жили 1-2 миллиона людей. На пике римского

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Хабиб Азимов
3 часа назад
Да это ещё в 5ом элемент показали

Рои киборгов-тараканов для разведки прошли испытания в США и Европе

Денис Антонов
4 часа назад
Федор, у вас там азовцы со свастиками и крестами на танках очнись свидомый

Рейтинг: где инфляция на продукты питания ударит сильнее всего в 2026 году

Денис Антонов
4 часа назад
РФ 4-я экономика мира по данным всемирного банка, счастливых полно. Укронацисты в перемогадишо срут в кошачьи лотки в полной темноте, у них кстати

Два главных рейтинга: кто лидирует по уровню дохода и по уровню счастья в мире

microwave oven
5 часов назад
Иван, взято с википедии, при этом вы забыли кое-что упомянуть. В этой же статье указано, что для России ВОЗ завысил официальные показатели на 55% без

Два главных рейтинга: кто лидирует по уровню дохода и по уровню счастья в мире

Alexander Lipkovich
5 часов назад
Иван, "по числу уничтоженных мирных жителей с Израилем может посоревноваться разве что австрийский художник" этот словарный понос вообще каким

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно