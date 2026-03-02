  • Добавить в закладки
2 марта, 15:18
Андрей Серегин
2

Новый вид древних морских амфибий нашли в Австралии

❋ 4.6

Вопрос восстановления морских экосистем после величайшего вымирания в истории Земли остается одним из самых сложных в палеонтологии. Ученые провели ревизию остатков древних морских обитателей и смогли доказать, что ископаемые, которые долгое время приписывали одному виду хищников, на самом деле принадлежали двум разным.

Антропология
# амфибии
Ископаемая челюсть с зубами морской амфибии Aphaneramma, возраст которой составляет 250 миллионов лет, из Западной Австралии. / © Бенджамин Кир (Шведский музей естественной истории)

Приблизительно 252 миллиона лет назад произошло пермско-триасовое массовое вымирание — самое масштабное в истории планеты. Оно уничтожило до 90% морских видов и кардинально изменило ход эволюции.

В начале триасового периода, когда жизнь только начинала восстанавливаться, экологические ниши крупных водных хищников стали активно заполнять новые группы животных. Одними из первых в Мировом океане распространились трематозавриды — группа темноспондильных земноводных, внешне напоминавших крокодилов. Они обладали удлиненными черепами и глазами, расположенными дорсолатерально, что позволяло им эффективно охотиться в толще воды.

В Австралии долгое время единственным известным морским представителем этой группы считался вид Erythrobatrachus noonkanbahensis, описанный в 1972 году по фрагментарным остаткам из удаленного района Кимберли в Западной Австралии. Ранее специалисты полагали, что все трематозавридные находки из этого местонахождения принадлежат одному виду, однако новые данные заставили ученых пересмотреть эту точку зрения.

Международная группа палеонтологов провела тщательную ревизию ранее обнаруженных образцов, которые считались принадлежащими к E. noonkanbahensis. Результаты исследования опубликованы в Journal of Vertebrate Paleontology. В процессе выяснилась запутанная история самих образцов: голотип (главный экземпляр) считался утерянным, но его вновь обнаружили в коллекциях Калифорнийского университета (UCMP), откуда и возвратили в Западную Австралию.

Исследователи провели детальное морфологическое изучение и высокоточное 3D-сканирование доступных окаменелостей, включая слепок голотипа. Это позволило заново описать анатомические особенности и сравнить их с другими известными трематозавридами из разных регионов мира: Свальбарда (Шпицберген), Мадагаскара, Пакистана и России.

Главным результатом стало подтверждение того, что под именем Erythrobatrachus noonkanbahensis на самом деле объединили остатки двух разных животных. Первый образец представляет собой земноводное с относительно широким черепом. Второй экземпляр, найденный в том же месте, оказался узкомордым представителем подсемейства Lonchorhynchinae, демонстрирующим большое сходство с родом Aphaneramma, который ранее был известен только из Мадагаскара. Это первое достоверное указание на присутствие данного рода в Австралии.

Таким образом, ученые подтвердили валидность таксона Erythrobatrachus noonkanbahensis, но теперь его описание основывается только на голотипе. Вид характеризуется уникальным строением неба. Второй вид либо сосуществовал с ним, либо обитал на другой глубине. Это указывает на существование сложной экосистемы, в которой разные виды хищников занимали различные экологические ниши в условиях изменяющейся солености воды в прибрежной зоне.

Кроме того, находка, близкая к роду Aphaneramma, имеет важное палеобиогеографическое значение. Этот род был широко распространен в раннем триасе по обе стороны древнего океана Тетис. Его присутствие в Австралии свидетельствует о том, что морские трематозавриды могли совершать дальние миграции вдоль непрерывных береговых линий суперконтинента Пангея.

Отметим, что выводы сделаны на основе единственного фрагментарного образца, а значит, эволюционные связи этого вида остаются гипотетическими. Кроме того, поскольку оба экземпляра происходят из одной точки сборов, но найдены в разное время, нельзя полностью исключать вероятность их происхождения из разных стратиграфических уровней, что ставило бы под сомнение их синхронное существование в рамках единого сообщества.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
56 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Показать больше
Антропология
# амфибии
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
1 марта, 13:21
Любовь С.

Гравитационный «гул» от слияний черных дыр установил предел скорости расширения Вселенной

Ученые предложили новый способ оценки текущего темпа экспансии Вселенной с помощью едва уловимиого космического гравитационного «гула» от слияний неразличимых компактных объектов. Объединив данные наблюдений наземных интерферометров и статистику не выявленных сигналов, астрофизики получили уточненные ограничения параметра, вокруг которого разгорается один из самых острых споров в современной космологии.

Астрономия
# красное смещение
# постоянная Хаббла
# расширение Вселенной
# реликтовое излучение
# черные дыр
# Черные дыры
28 февраля, 11:53
Андрей Серегин

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.

Биология
# Венгрия
# дети
# кошки
# одомашнивание
# собаки
