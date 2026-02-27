Слушатели узнают, что в действительности подразумевается в биологии и антропологии под термином «раса».

О мероприятии

На нашей планете живет более восьми миллиардов людей. Они очень похожи и очень разные. Люди отличаются чертами лица, цветом глаз и кожи, ростом, характером. Большая часть различий — результат миграций, исторических изоляций, адаптации к разным условиям среды. Но в общественном сознании по-прежнему распространены упрощенные и ненаучные представления о расах.

Что в действительности подразумевается в биологии и антропологии под термином «раса»? Как соотносится этот термин с «этносом» и «популяцией»? Как современная наука анализирует человеческое разнообразие? Как ученые избавляются от предрассудков, и как сделать это обычному человеку? Об этом и многом другом расскажет палеоантрополог, популяризатор научного мировоззрения, кандидат биологических наук Станислав Дробышевский.

