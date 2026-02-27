  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Мифы о расах

Слушатели узнают, что в действительности подразумевается в биологии и антропологии под термином «раса».

ВДНХ
4 марта, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

На нашей планете живет более восьми миллиардов людей. Они очень похожи и очень разные. Люди отличаются чертами лица, цветом глаз и кожи, ростом, характером. Большая часть различий — результат миграций, исторических изоляций, адаптации к разным условиям среды. Но в общественном сознании по-прежнему распространены упрощенные и ненаучные представления о расах.

Что в действительности подразумевается в биологии и антропологии под термином «раса»? Как соотносится этот термин с «этносом» и «популяцией»? Как современная наука анализирует человеческое разнообразие? Как ученые избавляются от предрассудков, и как сделать это обычному человеку? Об этом и многом другом расскажет палеоантрополог, популяризатор научного мировоззрения, кандидат биологических наук Станислав Дробышевский.

Расписание
4
Среда
Март 2026
Проспект мира 123Б Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

27 февраля, 11:44
Александр Речкин
3
# биология
# мифы
# расы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
26 февраля, 22:00
Максим Абдулаев

Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей

Американские генетики узнали, как появились «неандертальские пустыни» — участки человеческого генома в X-хромосомах, в которых нет следов скрещивания с неандертальцами. Анализ древней ДНК показал, что этот феномен вызван не естественным отбором и биологической несовместимостью видов, а сильным перекосом в выборе партнеров. На протяжении многих поколений мужчины-неандертальцы предпочитали женщин с генами Homo sapiens, в то время как гибридные мужчины редко оставляли потомство.

Антропология
# антропогенез
# антропология
# генетика
# древняя днк
26 февраля, 12:20
Татьяна Зайцева

Анализы мочи шимпанзе отчасти подтвердили гипотезу о «пьяной обезьяне»

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

Биология
# алкоголь
# ферментация
# фрукты
# шимпанзе
25 февраля, 13:55
ТГМУ

Ученые объяснили механизм целебного воздействия легендарного растения традиционной арабской медицины

Молекулярный механизм антибактериального действия коры растения Кыст-Аль-Хинди (Saussurea costus) изучили ученые Тюменского медицинского университета. Результаты исследования помогут в создании стандартизированных безопасных лекарственных препаратов для стоматологии и дерматологии.

ТГМУ
# антибактериальные соединения
# антисептик
# растения
# фармакология
# химия
21 февраля, 12:18
Игорь Байдов

В кормах с рыбой для домашних питомцев обнаружили большую концентрацию «вечных химикатов»

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Биология
# вечные химикаты
# домашние питомцы
# корма
# кошки
# ПФАС
# собаки
23 февраля, 10:00
Evgenia Vavilova

Ученые нашли «криптонит» против постельных клопов

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Биология
# вода
# клопы
# поверхностное натяжение
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Биологи превратили одноклеточный организм в многоклеточный сразу двумя способами

    27 февраля, 11:30

  2. Ученые выяснили, почему кетогенная диета предотвращает эпилептические припадки

    27 февраля, 11:12

  3. Миллион спутников SpaceX может избежать экологических проверок

    27 февраля, 10:59

  4. Синдром сухого глаза стал предвестником аутоиммунных заболеваний

    27 февраля, 09:27
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

nemoXX
9 минут назад
Mikhail, Удары комет по Земле способны придать "космическую" скорость микроорганизмам, которые и без этого находятся в десятках км над ее

Автоматы в космосе: никаких перспектив замены человека

N q
10 минут назад
а почему говорится про белые карлики если это ранний этап развития вселенной: "Поскольку захваты таких компактных объектов, как белые карлики,.."?

«Маленькие красные точки» связали со вспышками от разрушения массивных звезд 

Pavel
24 минуты назад
Владимир, вы думаете, их арсенал меньше?

Аналитики США назвали мирового лидера по числу основных боевых танков

Иван Колупаев
59 минут назад
Sergey, ну а почему нет? Когда-то бедная и отсталая страна строит современные стадионы и страшно сказать исследует космос причем успешней чем

Вокруг крупнейшего стадиона в мире появится новый спортивный район

Иван Колупаев
1 час назад
Alexander, и не удивительно что "не помните" они начали развертывание гиперзвуковых Dark Eagle LRHW в 2025 но пока не успели полностью оснастить ими ни одно

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно