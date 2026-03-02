Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Поделенный континент: как выглядела Африка, когда 90% ее территории принадлежало Европе
Примерно за сорок лет державы Европы разделили между собой почти весь африканский континент, превратив его в лоскутное одеяло колониальных владений, управляемых из Лондона, Парижа, Берлина, Брюсселя, Лиссабона, Рима и Мадрида.
Карта выше иллюстрирует момент наивысшего расцвета колониальной системы — накануне Первой мировой войны, когда европейская власть распространялась почти на всю Африку, прежде чем война начала разрушать заморские владения Европы.
Многие современные государственные границы Африки напрямую восходят к этому периоду: они отражают соглашения колониальной эпохи, а не существовавшие ранее культурные или политические рубежи. В основе представленных данных лежат разнообразные источники, включая материалы ЮНЕСКО (1990), книги Эрика Хобсбаума, работы Хенка Весселинга и данные Библиотеки Конгресса США.
Европейские державы предпринимали попытки проникновения в Африку на протяжении столетий — достаточно вспомнить голландских поселенцев, прибывших к мысу Доброй Надежды в 1652 году, или египетский поход Наполеона Бонапарта в 1798 году.
Однако эпоха «нового империализма», начавшаяся во второй половине XIX века, ознаменовалась значительно более масштабными и сложными колониальными проектами европейских великих держав — прежде всего Великобритании, Франции и Германии.
Так называемая «Схватка за Африку» привела к тому, что именно эти три державы разделили между собой большую часть континента. Символическим воплощением этого процесса стала Берлинская конференция 1885 года.
Среди активных колониальных держав были и сравнительно небольшие государства, такие как Бельгия или Португалия, не обладавшие значительной военной мощью. В то же время некоторые великие державы Европы — например, Россия и Австро-Венгрия — в разделе Африки участия не принимали.
Британская империя оказалась наиболее успешной среди европейских держав в Африке: под ее властью находились почти непрерывные территории, простиравшиеся через всю восточную часть континента.
Лондон мечтал о железной дороге «от Кейпа до Каира», которая связала бы британские владения в Египте и Южной Африке. Однако этим планам помешали географические и политические обстоятельства: восточные районы Бельгийского Конго были крайне неблагоприятны для строительства железной дороги, а Германская Восточная Африка принадлежала главному сопернику Британии того времени.
После окончания Великой войны британцы получили контроль над этой территорией — нынешней Танзанией. Однако экономические трудности так и не позволили осуществить амбициозный железнодорожный проект.
Если в Восточной Африке доминировала Великобритания, то Магриб и значительная часть Западной Африки оказались под контролем Франции. При этом статус колоний различался: Алжир был аннексирован и включен в состав метрополии, тогда как Марокко и Тунис стали протекторатами, управляемыми правителями, лояльными Французской империи.
Более того, Марокко находилось не только под французским управлением: договор 1912 года передал Испании контроль над северными районами страны у Гибралтарского пролива, а также над южной областью, примыкавшей к Испанской Сахаре.
К этому времени Испания, как и соседняя Португалия, удерживала лишь немногие оставшиеся колонии после утраты большинства владений в Америке в предшествующие десятилетия. Невовлеченность обеих иберийских стран в мировые войны позволила им сохранить африканские колонии дольше других европейских государств — процесс деколонизации завершился здесь лишь в 1960–1970-е годы.
Благодаря осторожной позиции великих держав в отношении бассейна Конго бельгийский король Леопольд II сумел создать обширную колонию, значительно превосходившую размерами его собственную страну. Бельгийское Конго, известное масштабной добычей каучука, считается одной из самых жестоких и разрушительных колоний на континенте.
Тем временем к северу от него лишь двум странам удалось избежать колонизации в период раздела Африки — Эфиопии и Либерии.
Первая, известная также как Абиссиния, сумела отразить итальянскую экспансию в период предвоенного раздела континента, хотя в межвоенные годы была оккупирована фашистской Италией. Либерия же была основана освобожденными рабами из США и никогда не становилась колонией, благодаря чему сегодня считается старейшим независимым государством Африки.
