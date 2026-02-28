  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
28 февраля, 09:30
Максим Абдулаев
1

Составлена карта нелегальной торговли человеческими почками с 2000 по 2022 год

❋ 3.9

Данные показали, что за 10 лет состав стран — главных поставщиков органов обновился наполовину. Индия превратилась в абсолютный центр торговли почками, а Израиль сменил роль покупателя на функцию международного брокера.

Медицина
# неравенство
# преступления
# трансплантация почек
Красным отмечены страны, в которых зарегистрировано больше случаев продажи почек, чем покупки, посредничества или хирургии. Страны, отмеченные синим, — это те, где совершено больше всего покупок почек. Фиолетовый цвет для брокерства, а зеленый — для незаконных операций по трансплантации / © Zifu Wang et al., International Journal of Health Geographics, 2026

В мире остро не хватает донорских органов: врачи проводят в среднем лишь 13,5 пересадки на 255 нуждающихся пациентов. Дефицит провоцирует «трансплантационный туризм» и питает транснациональные преступные сети.

Криминальная цепь обычно включает четырех участников: продавца-донора, состоятельного реципиента, брокера и клинику для незаконной операции. Ранее исследователи не могли глобально отследить эти связи из-за сложности ручного анализа миллионов полицейских сводок и разрозненных газетных репортажей.

Авторы исследования, опубликованного в издании International Journal of Health Geographics, выгрузили из архивов более 50 тысяч новостных заметок о незаконной трансплантации за 23 года. Ученые проанализировали тексты с помощью современных больших языковых моделей. Искусственный интеллект помог извлечь географические названия и точно определить роли стран в каждом конкретном криминальном эпизоде. В результате сформировали пространственную базу из 978 подтвержденных уникальных дел.

Данные показали, что органы идут от жителей развивающихся стран к пациентам из развитых. При этом география преступлений нестабильна и сильно изменилась за два десятилетия.

Анализ государств, граждане которых выступают продавцами почек, показал, что состав топ-10 обновился ровно наполовину. Индия, Пакистан, Китай, Израиль и Турция оставались в десятке главных поставщиков органов на протяжении всего изученного периода. В то же время Молдавию, Бразилию, Великобританию, Филиппины и Индонезию, входивших в топ в 2000-2011 годах, в следующем десятилетии вытеснили Непал, Бангладеш, Нигерия, Россия и Украина.

Абсолютным лидером теневого рынка стала Индия. К периоду 2012-2022 годов эта страна заняла первые строчки сразу во всех четырех категориях: она поставляет больше всего почек, чаще всего их покупает, служит центром для брокеров и базой для нелегальных хирургов.

Неожиданная трансформация произошла с Израилем. В первом десятилетии израильтяне лидировали в мире по покупке почек за рубежом. Во втором десятилетии доля таких пациентов резко снизилась, однако страна стала одним из главных международных посредников. Израильские брокеры начали организовывать сделки между покупателями из США или Германии и продавцами из других стран. Исследование также показало, что брокерская деятельность жестко монополизирована: представители всего шести государств (Индии, Израиля, Пакистана, Китая, Турции и Египта) контролируют 63% мирового посредничества.

Авторы обратили внимание на искажения в освещении торговли органами. В 81,6% изученных статей пресса прямо называет гражданство продавца органа — как правило, жертвы нищеты или принуждения. При этом гражданство покупателя журналисты раскрывают лишь в 38% случаев. Исследователи сделали вывод, что общество склонно стигматизировать уязвимые слои населения, подсознательно выводя из-под информационного удара состоятельных пациентов, нарушающих закон ради спасения жизни.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Максим Абдулаев
94 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Показать больше
Медицина
# неравенство
# преступления
# трансплантация почек
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Фев
1400
Интимная жизнь в Средние века
Medio Modo
Москва
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Восточная картография: взгляд на мир с другой стороны
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Гендерлекты, или чем различаются языки мужчин и женщин
ВДНХ
Москва
Лекция
28 Фев
2000
Первичные черные дыры
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Что такое лишайники?
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Как ученые исследуют галлюцинации ИИ и решают, можно ли ему доверять?
Музей криптографии
Москва
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Ботанические сады: живые архивы планеты. Зачем они нужны нам?
Экспериментаниум
Москва
Лекция
28 Фев
600
ИИ-2026. За один год до конца света
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Мар
1400
История замков и крепостей
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 февраля, 10:46
Татьяна Зайцева

Мурашки от музыки и искусства объяснили генетикой

Особая физиологическая чувствительность к музыке, стихам, картинам, когда на пике удовольствия по коже бегут мурашки, может быть заложена в генах и передаваться по наследству, пришли к выводу ученые.

Биология
# генетика
# Искусство
# музыка
# нейробиология
# физиология
26 февраля, 12:20
Татьяна Зайцева

Анализы мочи шимпанзе отчасти подтвердили гипотезу о «пьяной обезьяне»

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

Биология
# алкоголь
# ферментация
# фрукты
# шимпанзе
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
21 февраля, 12:18
Игорь Байдов

В кормах с рыбой для домашних питомцев обнаружили большую концентрацию «вечных химикатов»

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Биология
# вечные химикаты
# домашние питомцы
# корма
# кошки
# ПФАС
# собаки
26 февраля, 12:20
Татьяна Зайцева

Анализы мочи шимпанзе отчасти подтвердили гипотезу о «пьяной обезьяне»

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

Биология
# алкоголь
# ферментация
# фрукты
# шимпанзе
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Составлена карта нелегальной торговли человеческими почками с 2000 по 2022 год

    28 февраля, 09:30

  2. «ДНК-паразиты» оказались ранними инициаторами хромосомного хаоса в раковых клетках

    28 февраля, 08:30

  3. Океанологи предложили единую классификацию крупных речных плюмов

    27 февраля, 16:30

  4. Иранские физики рассчитали, что технологические цивилизации существуют не больше пяти тысяч лет

    27 февраля, 15:52
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Хусейн
49 секунд назад
Romany4, А не полетел бы ты нахер чмо грязное? 🖕

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

davit shubitidze
1 минута назад
Ребятки, вы не догоняет. Разговоры о гиперзвуке и его разработки начались в далёких 70-х годах прошлого столетия. Но ввиду того, что это дорогая

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Romany4 R
3 минуты назад
Яяя, ок, пусть будет 9 за 5 лет. Это 1,8 этажа в год. При таких темпах 678 этажей построились бы за 377 лет. Не считая того что это максимально бредовый

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Иван Колупаев
5 минут назад
Полностью человечество уничтожить трудно, даже ядерка всех не уничтожит. Но отбросить цивилизацию на доиндустриальный уровень подобные

Иранские физики рассчитали, что технологические цивилизации существуют не больше пяти тысяч лет

Romany4 R
10 минут назад
Хусейн, уверен, что сотни миллионов или даже миллиарды людей в мире живут хуже тебя. Почему бы тебе не выбрать одного-двух из них и просто отдать им

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Ира Виноградинка
21 минута назад
Возможно женщины-неадерталки просто просто не давали всяким там неадертальцам, были достаточно сильны чтобы быть независимыми от мужиков, а для

Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей

Николай Цыгикало
37 минут назад
Rinat, это боеголовки, а не ракета. Выше уже говорил об этом и этой разнице. Речь об активном участке разгона баллистической ракеты — что на нём

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Инир Каб
1 час назад
Стиль пьяная обьезяна))) шаоулинь

Анализы мочи шимпанзе отчасти подтвердили гипотезу о «пьяной обезьяне»

Sam Dowson
2 часа назад
Александр, где тут уничтожение человечества? "Современная цивилизация конечно после этого не вымрет"

Иранские физики рассчитали, что технологические цивилизации существуют не больше пяти тысяч лет

Nikita Bykhovets
2 часа назад
Любовь, какова масса звезды после которой ещё может остаться белый карлик, и когда появляются звезды такой массы? WD J2147-4035 - самый старый карлик в

«Маленькие красные точки» связали со вспышками от разрушения массивных звезд 

Rustam Faizullin
3 часа назад
Яяя, ты бредишь чуш ка, наша 25ти этажка построена за 1.5 года и это ещё с выходными и без ночных смен работников

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Ильнар Зиганшин
3 часа назад
Петр, если бы это было так то они написали бы об этом, но видимо продолговатый кожанный объект проник в них с другой стороны. Но только, вопрос

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Pavel
4 часа назад
Мужчине изнасиловать женщину проще, чем женщине изнасиловать мужчину. А уж женщина как трофей - это уже просто архетип. Вот и вся причина, почему

Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей

Питерский Скальпер
4 часа назад
Ну, приоритеты другие. Когда вваливают такое количество бюджетов и такие зпхи в сфере оборонки - делается любая хрень, и находятся под нее и спецы и

Системы радиоэлектронной борьбы, способные нарушить ход военных операций

Rinat Bagoutdinov
5 часов назад
Николай, «не определяет траекторию» а как же маневрируют на финальном участке боеголовки MARV? Я думал, выпускают крылышки или решетчатые рули.

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Нурмухамет Аширов
5 часов назад
Интересно, они подумали о том что кабель может оборваться при землетрясении и если это случится то всему живому находящемуся в воде кранты

Самый мощный в мире подводный траншеекопатель будет укладывать кабели на глубину до 5,5 метра под морским дном

Николай Цыгикало
6 часов назад
Viacheslav, ракеты, если говорить об МБР и космических, стартуют с первоначальной скоростью ноль, которая затем плавно растет. На сверхзвук переходят к

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

wewrr ggdg
7 часов назад
Alexander, применяли на Украине. И как оказалось они условно гиперзвуковые

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

wewrr ggdg
7 часов назад
Иван, зачем вообще устраивать гонку вооружений зная, что выиграть не в состоянии.

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Иван Колупаев
7 часов назад
Sergey, имеете что-то возразить по существу? Ну там объяснить мне что это другое и Луна-25 круче чем Чандраян-3? ЧСВ это когда на пустом месте а индусам-то

Вокруг крупнейшего стадиона в мире появится новый спортивный район

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно