Составлена карта нелегальной торговли человеческими почками с 2000 по 2022 год

Данные показали, что за 10 лет состав стран — главных поставщиков органов обновился наполовину. Индия превратилась в абсолютный центр торговли почками, а Израиль сменил роль покупателя на функцию международного брокера.

В мире остро не хватает донорских органов: врачи проводят в среднем лишь 13,5 пересадки на 255 нуждающихся пациентов. Дефицит провоцирует «трансплантационный туризм» и питает транснациональные преступные сети.

Криминальная цепь обычно включает четырех участников: продавца-донора, состоятельного реципиента, брокера и клинику для незаконной операции. Ранее исследователи не могли глобально отследить эти связи из-за сложности ручного анализа миллионов полицейских сводок и разрозненных газетных репортажей.

Авторы исследования, опубликованного в издании International Journal of Health Geographics, выгрузили из архивов более 50 тысяч новостных заметок о незаконной трансплантации за 23 года. Ученые проанализировали тексты с помощью современных больших языковых моделей. Искусственный интеллект помог извлечь географические названия и точно определить роли стран в каждом конкретном криминальном эпизоде. В результате сформировали пространственную базу из 978 подтвержденных уникальных дел.

Данные показали, что органы идут от жителей развивающихся стран к пациентам из развитых. При этом география преступлений нестабильна и сильно изменилась за два десятилетия.

Анализ государств, граждане которых выступают продавцами почек, показал, что состав топ-10 обновился ровно наполовину. Индия, Пакистан, Китай, Израиль и Турция оставались в десятке главных поставщиков органов на протяжении всего изученного периода. В то же время Молдавию, Бразилию, Великобританию, Филиппины и Индонезию, входивших в топ в 2000-2011 годах, в следующем десятилетии вытеснили Непал, Бангладеш, Нигерия, Россия и Украина.

Абсолютным лидером теневого рынка стала Индия. К периоду 2012-2022 годов эта страна заняла первые строчки сразу во всех четырех категориях: она поставляет больше всего почек, чаще всего их покупает, служит центром для брокеров и базой для нелегальных хирургов.

Неожиданная трансформация произошла с Израилем. В первом десятилетии израильтяне лидировали в мире по покупке почек за рубежом. Во втором десятилетии доля таких пациентов резко снизилась, однако страна стала одним из главных международных посредников. Израильские брокеры начали организовывать сделки между покупателями из США или Германии и продавцами из других стран. Исследование также показало, что брокерская деятельность жестко монополизирована: представители всего шести государств (Индии, Израиля, Пакистана, Китая, Турции и Египта) контролируют 63% мирового посредничества.

Авторы обратили внимание на искажения в освещении торговли органами. В 81,6% изученных статей пресса прямо называет гражданство продавца органа — как правило, жертвы нищеты или принуждения. При этом гражданство покупателя журналисты раскрывают лишь в 38% случаев. Исследователи сделали вывод, что общество склонно стигматизировать уязвимые слои населения, подсознательно выводя из-под информационного удара состоятельных пациентов, нарушающих закон ради спасения жизни.

Максим Абдулаев 94 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.