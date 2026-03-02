Найденный на свалке указ подтвердил существование полулегендарного нубийского царя

При раскопках Старой Донголы — столицы средневекового христианского царства Макурия, находившегося на севере современного Судана — в горе мусора нашли документы на арабском языке, среди которых оказался указ от имени царя Кашкаша. До сих пор о существовании этого царя было известно лишь из устных преданий.

Нубия — историческая область в среднем течении Нила, с глубокой древности служившая торговым коридором, соединяющим Средиземноморье, в первую очередь Египет, и Африку к югу от Сахары. Через Нубию в низовья Нила поставляли золото, слоновую кость и рабов.

Примерно в VI-VII веках нашей эры в среднем течении Нила образовались несколько христианских царств, в том числе Макурия со столицей Донголой. Вплоть до XIV века благодаря тесным торговым связям с Египтом город процветал. Однако постепенно в Нубию начало проникать арабское влияние. К середине XIV века Макурия попала под контроль исламского султаната Сеннар, а Донгола перестала быть столицей страны, превратившись в крошечное локальное королевство, ограниченное территорией крепости и прилегающих к ней окрестностей.

О том, что происходило в городе и регионе в течение следующих трех столетий, часто называемых в суданской истории «темными веками», известно очень мало. Как считают историки, по-видимому, в XIV-XVII веках султаны Сеннара позволяли постепенно все более исламизировавшейся нубийской элите управлять Донголой и город-королевство оставалось важным пунктом на торговом пути из Каира в Дарфур.

Имена правителей Донголы этого периода почти не известны. В литературном памятнике XIX века «Китаб аль-Табакат» — биографическом словаре суданских проповедников и святых, составленном на основе устных преданий времен владычества султаната Сеннар — содержатся отрывочные упоминания о царе Донголы по имени Кашкаш. Он считается прадедом шейха Хилали, по сей день одного из важнейших святых Судана.

Польские археологи с 1964 года ведут раскопки в Старой Донголе — расположенных на восточном берегу Нила руинах древнего города. В 2018-м, во время раскопок в царском дворце, ученые, помимо других ценных находок, обнаружили 23 рукописных документа на арабском языке, датируемых XVII веком. Бумаги нашли в древней горе мусора на территории дворца.

Исследователи, статья которых опубликована в журнале Azania: Archaeological Research in Africa, изучили документы и пришли к выводу, что среди них присутствует указ от имени того самого полулегендарного царя Кашкаша.

Текст указа гласит: «От царя Кашкаша Хидру, сыну…. Как только Мухаммад аль-Араб придет к тебе, возьми у него три … и дай ему овцу с потомством, а у Абд аль-Джабира возьми овцу с потомством и отдай их господину без промедления. Не медли! Это мое письмо (ответ) тебе. Его написал писец Хамад. Приветствую. А ты, Хидр, дай Абд аль-Джабиру три хлопчатобумажных головных убора и возьми овцу с потомством для их господина».

Этот документ не только подтверждает, что царь Кашкаш существовал в реальности, но и делает его самым ранним известным правителем Донголы эпохи постсредневековья, отметили исследователи.

Анализ текста показал, что писец был не слишком грамотен и писал на арабском с ошибками. Судя по всему, в этот период арабский уже стал основным письменным языком царского двора Донголы, но для населения родным пока не был.

Кроме того, текст указа Кашкаша отражает культуру взаимного обмена подарками, принятую в арабском обществе того периода. Видимо, существовала целая коммуникационная сеть, основанная на дарении. Она связывала религиозную и административную элиту города с вождями кочевых племен, пасущих стада в его окрестностях, предположили ученые.

