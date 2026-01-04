  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
4 января, 15:31
Рейтинг: +130
Посты: 417

Инфографика: страны-лидеры по производству чая

Чай — один из наиболее популярных напитков в мире. На инфографике показаны страны-производители чая.

Сообщество
# Инфографики
# карта
# напитки
# производство
# страны
# чай
Инфографика: в каких странах производят чай / © World in Maps
Инфографика: в каких странах производят чай / © World in Maps

По данным International Tea Committee, в 2024 году объем мирового производства чая составил примерно 7,05 миллиона тонн. Около половины всего мирового объема пришлось на Китай — 3,74 миллиона тонн чая. 

Помимо Китая на чайном рынке доминирует Индия, которая произвела 1,28 миллиона тонн. На третьем месте расположилась Кения — около 0,6 миллиона тонн.

В топ-5 вошли Турция (0,27 миллиона тонн) и Шри-Ланка (0,26 миллиона тонн). В числе лидеров по производству чая оказались также Вьетнам, Индонезия и Япония.

Россия стабильно входит в число мировых лидеров по потреблению чая, однако в производстве страна значительно отстает. Так, в 2024 году в России произвели 113 тысяч тонн чая. Большая часть отечественного производства пришлась на переработку импортного листа. В Краснодарском крае (основном регионе сбора) собрали 373 тонны чая.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
09 Янв
1300
Когда Луна с Солнцем встречаются
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Металл-органические каркасы: за что дали Нобелевскую премию по химии в 2025 году?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
1000
Эволюционная биология: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Янв
900
Кризис классических царств майя и возвышение Чичен-Ицы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
17 Янв
1400
Иммануил Кант и его категорический императив
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
3 января, 20:06
Любовь С.

Ученые отменили антидепрессанты без риска рецидива

Медленное снижение дозировки антидепрессанта наряду с курсом психотерапии помогло пациентам избежать рецидива депрессии. К такому выводу ученые пришли, проанализировав результаты 76 клинических исследований с участием более 17 тысяч человек.

Медицина
# антидепрессанты
# депрессия
# метаанализ
# психиатрические заболевания
# психотерапия
# психотропные препараты
28.12.2025, 16:21
Александр Березин

С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.

Космонавтика
# «Восточный»
# космос
# Роскосмос
# Россия
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
29.12.2025, 14:48
Андрей Серегин

Аргентинские археологи нашли наконечники стрел из костей лам

Южная Америка в доколониальный период была ареной многочисленных локальных конфликтов за ресурсы. Ученые из Аргентины выяснили подробности сложного и трудоемкого производства стрел в этом регионе.

Археология
# аргентина
# охота
# средневековье
# стрелы
08.12.2025, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
12.12.2025, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые отменили антидепрессанты без риска рецидива

    3 января, 20:06

  2. Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

    2 января, 12:27

  3. Остановку Вифлеемской звезды объяснили кометой из древней китайской хроники

    30.12.2025, 12:18

  4. Палеонтологи удревнили гигантских акул на 15 миллионов лет

    30.12.2025, 10:00
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12.12.2025, 10:30

Последние комментарии

Николай Цыгикало
5 минут назад
"корабль облетит Луну по широкой траектории" - не просто "широкой" (непонятно, что это такое, вообще говоря. Широкой может быть река, дорога, а

Первый за полвека пилотируемый полет к Луне может стартовать в феврале

Николай Цыгикало
15 минут назад
Sergey, типа, вы думаете, что все читатели NS легко его узнают? :) Вся аудитория или большая её часть непременно бывала в Нью-Йорке? Или материал пишется

Вертикальные гиганты: семь колоссальных зданий, изменивших представление об инженерном искусстве

Андрей Кирис
32 минуты назад
Grigory, специалист по лушпайкам🤣🤣🤣

Первый за полвека пилотируемый полет к Луне может стартовать в феврале

Sam Dowson
34 минуты назад
Oleg, с превеликим трудом? Разница в 273 градуса, когда речь начинается от 4000 и выше (тем более о миллионах и миллиардах градусах) как бы обнуляет все

Существует ли максимальная температура? 

Иван Колупаев
36 минут назад
Николай, таблеток попей, а то ципсошники на каждом углу мерещатся. Ну и если тебе там совсем заняться нечем, есть и другие способы помочь стране.

На карте: какая страна больше всего зависит от природных ресурсов?

Алексей Лосюк
39 минут назад
Ярослав, конечно же, это оговорка. Имелось в виду: от атомов оторвутся все электроны.

Существует ли максимальная температура? 

Vlad Ok
41 минута назад
Grigory, вы же понимаете, что коли вас трясет уже лишь от упоминания американских полетов на Луну, то ежели вы еще и "посмотрите на тот корабль", к вам

Первый за полвека пилотируемый полет к Луне может стартовать в феврале

Oleg Lanets
46 минут назад
для объяснения детям вроде норм. только резюме не хватает и сравнения кельвинов и цельсием - все-таки большинство людей с трудом ориентируется на

Существует ли максимальная температура? 

Oleg Lanets
49 минут назад
Mikhail, вероятно, речь шла об электронах. оговорка.

Существует ли максимальная температура? 

Дмитрий Черноножкин
1 час назад
Дмитрий, я не понимаю, почему вы решили, что Россия - фашистское государство? Легче жить как хочешь, и всё валить на Россию?

Карта власти: какие страны живут как федерации, а какие как единое государство

Ярослав Серяков
1 час назад
Foxtrot, согласен, статья очень интересная.

Существует ли максимальная температура? 

morgan180
1 час назад
Alame, ты сам себе противоречишь. Сначала говоришь, что любая федерация предполагает независимость регионов, а потом, что независимость регионов -

Карта власти: какие страны живут как федерации, а какие как единое государство

Артём Шарыгин
1 час назад
Байкал — царь озёр, его глубина 1642 метра.

Глубина Великих озер: какое из них самое глубокое и насколько?

Пётр Олегович
2 часа назад
Как вообще люди живут в Ватикане

Инфографика: собаки против кошек в странах Европы

Пётр Олегович
2 часа назад
ЗАО, Так имеются в виду домашние животные

Инфографика: собаки против кошек в странах Европы

Николай Dadonoff
2 часа назад
Излучение Хокинга в теории может ответить на твой вопрос

Существует ли максимальная температура? 

Konstantin Resto
2 часа назад
Рассмотрел следующие этапы эвалюции в медицине в соответствии со своей системой — переход от лечения болезней к программированию здоровья

В России завершили доклинические испытания вакцины от меланомы. Она победила рак практически на 100%

Roma Gabelaia
2 часа назад
Shohruh, ну раз ты просишь,передаю привет твоей маме.

Инфографика: в каком году живут страны мира

Галина Ермолаева
2 часа назад
Jamshid, вы с Дмитрием из одного помëта, видимо. Раз братан и всё такое... Я понимаю, что у мусульман собаки грязное животное, но впервые слышу

Инфографика: собаки против кошек в странах Европы

Галина Ермолаева
2 часа назад
Думаю всё дело в том, что людям в северных странах не сильно хочется гулять с собаками осенью, зимой и весной - холод, слякоть... Во Франции из-за не

Инфографика: собаки против кошек в странах Европы

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно