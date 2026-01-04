Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: страны-лидеры по производству чая

Чай — один из наиболее популярных напитков в мире. На инфографике показаны страны-производители чая.

Инфографика: в каких странах производят чай / © World in Maps

По данным International Tea Committee, в 2024 году объем мирового производства чая составил примерно 7,05 миллиона тонн. Около половины всего мирового объема пришлось на Китай — 3,74 миллиона тонн чая.

Помимо Китая на чайном рынке доминирует Индия, которая произвела 1,28 миллиона тонн. На третьем месте расположилась Кения — около 0,6 миллиона тонн.

В топ-5 вошли Турция (0,27 миллиона тонн) и Шри-Ланка (0,26 миллиона тонн). В числе лидеров по производству чая оказались также Вьетнам, Индонезия и Япония.

Россия стабильно входит в число мировых лидеров по потреблению чая, однако в производстве страна значительно отстает. Так, в 2024 году в России произвели 113 тысяч тонн чая. Большая часть отечественного производства пришлась на переработку импортного листа. В Краснодарском крае (основном регионе сбора) собрали 373 тонны чая.