Инфографика: страны-лидеры по производству чая
Чай — один из наиболее популярных напитков в мире. На инфографике показаны страны-производители чая.
По данным International Tea Committee, в 2024 году объем мирового производства чая составил примерно 7,05 миллиона тонн. Около половины всего мирового объема пришлось на Китай — 3,74 миллиона тонн чая.
Помимо Китая на чайном рынке доминирует Индия, которая произвела 1,28 миллиона тонн. На третьем месте расположилась Кения — около 0,6 миллиона тонн.
В топ-5 вошли Турция (0,27 миллиона тонн) и Шри-Ланка (0,26 миллиона тонн). В числе лидеров по производству чая оказались также Вьетнам, Индонезия и Япония.
Россия стабильно входит в число мировых лидеров по потреблению чая, однако в производстве страна значительно отстает. Так, в 2024 году в России произвели 113 тысяч тонн чая. Большая часть отечественного производства пришлась на переработку импортного листа. В Краснодарском крае (основном регионе сбора) собрали 373 тонны чая.
