18 февраля, 11:44
Игорь Байдов
551

Сексуальная агрессия со стороны самцов черепах заставила самок бросаться со скал

❋ 4.2

На острове Голем-Град в Северной Македонии местная популяция черепах стремительно движется к вымиранию. Виной тому — не браконьеры и не загрязнение среды, а непомерное сексуальное давление со стороны самцов. Ученые подсчитали, что последняя самка там погибнет уже в 2083 году, если ситуацию не изменить.

Биология
# животные
# самоубийство
# черепахи
Testudo hermanni
Самка Testudo hermanni с острова Голем-Град в Северной Македонии получила травму в результате падения на панцирь / © Dragan Arsovski

Голем-Град занимает площадь более 20 гектаров и расположен на озере Преспа в Северной Македонии. Это дикое и почти безлюдное место, представляющее собой клочок суши с лесом и отвесными скалами. Добраться туда непросто, поэтому остров стал убежищем для черепах, змей, птиц и других представителей дикой природы.

В 2008 году на остров приехала команда зоологов под руководством Драгана Арсовски (Dragan Arsovski) из Македонского экологического общества. Ученых заинтересовала местная популяция балканских черепах (Testudo hermanni) — небольших рептилий размером с обеденную тарелку. Сперва исследователи увидели плотную и, на первый взгляд, процветающую популяцию, состоящую примерно из тысячи особей. Они не спеша ползали по суше и выглядели вполне здоровыми.

Но затем Арсовски заметил странность. Взрослых самцов там было гораздо больше, чем самок. Последующие подсчеты подтвердили худшие опасения: на острове соотношение достигло 19 самцов на одну самку. На континентальной части, для сравнения, самок того же вида даже чуть больше, чем самцов.

Сначала ученых забавляло поведение рептилий. Самцы, не находя партнеров, выстраивались в длинные цепочки и взбирались друг на друга. Это напоминало медленный живой «поезд». Но со временем зоологам стало не до смеха. Выяснилось, что за этой на первый взгляд забавной сценой скрывается жесткая борьба за немногочисленных самок.

Голем-Град
Голем-Град — остров в Северной Македонии, который расположен на озере Преспа / © Wikimedia

Арсовски и его коллеги годами наблюдали за поведением черепах. Они заметили, когда в брачный период поблизости появлялась самка, вокруг нее мгновенно собиралась толпа самцов, преследовавших одну цель. Уставшая черепаха оказывалась погребенной под кучей рептилий. Самцы кусали ее, толкали и наносили удары острым кончиком хвоста. Раны иногда кровоточили. 

Обследование показало, что примерно три четверти всех самок на острове получили серьезные травмы половых органов. Постоянное внимание не давало самкам покоя. Они не успевали восстанавливать силы и умирали слишком рано. 

В популяциях с сильным половым перекосом у самок отмечают хронический стресс из-за постоянных преследований самцами. Ученые предположили, что стресс не только сокращает жизнь самок на острове, но и мешает им размножаться. У многих видов черепах документирована долговременная сперматека — способность сохранять жизнеспособную сперму в половых путях на протяжении нескольких лет. Это позволяет откладывать яйца спустя долгое время после спаривания и даже без повторного контакта с самцом.

Арсовски и его коллеги решили провести полевой эксперимент. Исследователи поместили самок во временный вольер с одним выходом, который вел к невысокому обрыву. Внизу ученые разместили специальные подушки, чтобы в случае падения черепаха не получила травм. Когда ученые добавили в вольер пятерых возбужденных самцов, почти все самки, включая нерешительных неостровных, в итоге выходили через «обрыв» / © Dragan Arsovski

Чтобы проверить гипотезу, исследователи отвезли самок к ветеринару и сделали рентгеновские снимки. Только 15 процентов самок с острова носили яйца. У большинства брюшная полость оставалась пустой. Для сравнения ученые обследовали неостовных самок того же вида. Там картина выглядела иначе: яйца вынашивала каждая черепаха, а в ее утробе находилось до 11 яиц.

Еще одна деталь, на которую обратили внимание ученые: самки не раз прыгали со скал. Предыдущие наблюдения показали, что черепахи на Голем-Град уверенно ориентируются на пересеченной местности и не боятся высоты. Они спокойно карабкаются по уступам.

Арсовски и его коллеги решили провести полевой эксперимент. Исследователи поместили самок во временный вольер с одним выходом, который вел к невысокому обрыву. Внизу ученые разместили специальные подушки, чтобы в случае падения черепаха не получила травм.

В загон запускали самок из двух популяций (с острова и нет). Неостровные черепахи наотрез отказывались покидать убежище через опасный выход. Самки с острова вели себя иначе: многие из них рано или поздно бросались вниз добровольно. 

Когда ученые добавили в вольер пятерых возбужденных самцов, почти все самки, включая нерешительных неостровных, в итоге выходили через «обрыв». Авторы исследования подчеркнули: неостровных самок самцы сталкивали, а вот островные нередко прыгали сами, лишь бы сбежать от преследователей.

Команда пришла к выводу, что высокая концентрация агрессивных самцов создала на острове условия, несовместимые с выживанием вида. Популяция попала в так называемый вихрь вымирания. По математическим моделям, при сохранении нынешних темпов смертности и без вмешательства последняя самка на острове может исчезнуть к 2083 году.

Эволюционный эколог Джин Рефснидер (Jeanine Refsnider) из Университета Толедо в США, которая не участвовала в исследовании, назвала происходящее уникальным явлением. По ее словам, в дикой природе, где нет прямого загрязнения или разрушения среды обитания, подобного поведения раньше не наблюдали. Это одновременно тревожно и невероятно интересно для науки.

Выводы ученых опубликованы в журнале Ecology Letters.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
489 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Биология
# животные
# самоубийство
# черепахи
Комментарии

