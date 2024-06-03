Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Пермском Политехе разработали тренажер для специалистов пищевой промышленности
Для повышения уровня знаний и навыков у специалистов разных отраслей создаются и применяются компьютерные тренажерные комплексы (КТК). Они имитируют реальные производственные процессы, и позволяют человеку практиковать и совершенствовать свои умения в безопасной и контролируемой среде. Ученые ПНИПУ совместно с коллегами из РОСБИОТЕХ разработали прототип компьютерного тренажера, который основан на математической модели технологического процесса и методике оценки выполнения упражнений для операторов пищевых производств. Тренажер поможет отечественным предприятиям ускорить профессиональную подготовку и повышение квалификации специалистов, от которых зависит безопасность технологических процессов и качественное импортозамещение продуктов на российском рынке.
Статья опубликована в сборнике BIO Web of Conferences. Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ. Эффективная организация производственных процессов на современных предприятиях пищевой отрасли и качество продукции во многом зависят от уровня профессиональных знаний и навыков специалистов.
Например, технологи должны уметь разрабатывать оптимальные рецептуры продукции и контролировать качество процессов, операторы – обладать сенсомоторными навыками своевременного и точного выполнения технологических операций, а специалисты по автоматизации, информатизации и роботизации – умением создавать математическое, алгоритмическое и программное обеспечение для систем управления на предприятии.
Ученые Пермского Политеха с коллегами из РОСБИОТЕХа разработали структуру и математическую модель компьютерного тренажерного комплекса для обучения операторов производств. Он может применяться в мясной, молочной, кондитерской и других отраслях пищевой промышленности.
Разработка позволяет настраивать и хранить знания об определенном техпроцессе. Виртуальная производственная среда может быть доступна для запуска как программа на компьютере, планшете, смартфоне или макете реального производственного оборудования, а также основываться на применении технологий VR/AR. У преподавателя или инструктора есть возможность генерировать различные по содержанию и уровню сложности варианты упражнений для каждого обучающегося.
Разрабатываемые КТК могут быть адаптированы для обучения операторов различных видов технологического оборудования и установок на пищевых производствах. Например, для обучения навыкам стерилизации консервов в автоклаве, распиловке мясных туш, проведения работ на перегрузочном оборудовании.
В ходе выполнения заданий сбор данных о качестве совершаемых действий происходит автоматически и проверяется на соответствие нормативам. Система отображает, если специалист нажал неверную кнопку, а если выполнил правильное действие – вычисляет, сколько времени он на это потратил. Такая технология повышает объективность оценки качества формирования профессиональных навыков.
«Разработанная методика моделирования техпроцессов упрощает создание учебных курсов на КТК и формирует навыки у персонала на требуемом уровне. В качестве примера мы рассмотрели процесс стерилизации консервов. Оператор должен знать, как правильно и безопасно выполнить последовательность действий в требуемый момент времени, например, когда нажать кнопку или вводить формулы стерилизации», – поделился кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ Иван Полевщиков.
Разработанные учеными Пермского Политеха модели, методы и алгоритмы позволяют выпускать мощные компьютерные тренажерные комплексы. Они формируют учебные курсы для качественного обучения и повышения квалификации персонала отечественных пищевых производств.
Биологи обнаружили на острове в Красном море древние живые организмы, которые обитали на Земле более трех миллиардов лет назад. Исследователи проанализировали возраст находки и изучили бактерии, которые ее населяют. Ранее на побережьях Ближнего Востока не находили ничего подобного.
Развитие космических технологий по-прежнему идет полным ходом, и решения ключевых задач обещают новые стратегические возможности. Одной из них становится заправка на орбите, открывающая двери новых уровней космонавтики. Подробности узнайте в уникальном системном обзоре Naked Science.
Даже без повторного использования воды человечество может развернуть довольно серьезную базу на южном полюсе Луны, показало новое исследование. Правда, у этого решения будут достаточно серьезные последствия. Более того, наиболее вероятный путь развития лунных баз вообще не обязательно потребует серьезного потребления воды на естественном спутнике Земли.
Биологи обнаружили на острове в Красном море древние живые организмы, которые обитали на Земле более трех миллиардов лет назад. Исследователи проанализировали возраст находки и изучили бактерии, которые ее населяют. Ранее на побережьях Ближнего Востока не находили ничего подобного.
Развитие космических технологий по-прежнему идет полным ходом, и решения ключевых задач обещают новые стратегические возможности. Одной из них становится заправка на орбите, открывающая двери новых уровней космонавтики. Подробности узнайте в уникальном системном обзоре Naked Science.
Даже без повторного использования воды человечество может развернуть довольно серьезную базу на южном полюсе Луны, показало новое исследование. Правда, у этого решения будут достаточно серьезные последствия. Более того, наиболее вероятный путь развития лунных баз вообще не обязательно потребует серьезного потребления воды на естественном спутнике Земли.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
The Economist: газовая война может обойтись ЕС в 335 тысяч смертей — больше, чем погибло на Украине
Верхом на аккумуляторе: станут ли электромобили основным видом транспорта и когда это произойдет
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии