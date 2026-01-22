  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Выход на сушу: кто такие высшие растения (Embryophyta) и от кого они произошли?

Слушатели узнают, какие уникальные признаки позволили предкам растений покинуть водную среду.

Центр «Архэ»
18 февраля, 19:00 Идет 2 ч
1000 Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

Какие уникальные признаки позволили предкам растений покинуть водную среду? Кандидат биологических наук Фомичев Константин Игоревич разберет ключевые апоморфии высших растений: многоклеточные гаметангии, многоклеточные спорангии, наличие кутикулы, спорополленина и, главное, зародыша. Установит их место на древе жизни, определив ближайших современных родственников — харофитные водоросли (Charophyta).

Расписание
18
Среда
Февраль 2026
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
19:00
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

22 января, 07:26
Александр Речкин
1
# биология
# растения
# эволюция
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
20 января, 13:48
Андрей Серегин

Завезенные деревья и плотность населения помешали птицам размножаться

Жизнь в городских условиях давно стала для птиц своеобразной «эволюционной лабораторией». Ученые из Шотландии показали, что сильнее всего размножение птиц ухудшает наличие незнакомых деревьев.

Биология
# деревья
# птицы
# урбанизация
# Шотландия
# экология
21 января, 08:27
Полина Меньшова

Кофе замедлил попадание сахара в кровь

В обжаренных зернах кофе обнаружили соединения, которые способны регулировать расщепление углеводов в организме. По эффективности эти вещества превзошли распространенное лекарство для лечения сахарного диабета второго типа.

Медицина
# кофе
# лечение диабета
# сахар
# сахар в крови
# сахарный диабет
18 января, 11:45
Игорь Байдов

Ученые рассказали, чем питалось одно из самых странных животных в истории

Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.

Палеонтология
# доисторическое животное
# кембрийский взрыв
# кембрийский период
19 января, 07:55
Игорь Байдов

Ученые пересмотрели роль мяса в долголетии

Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.

Медицина
# долголетие
# Китай
# мясо
# мясоеды
# растительная пища
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
Комментарии

