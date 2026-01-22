Уведомления
Слушатели узнают, какие уникальные признаки позволили предкам растений покинуть водную среду.
О мероприятии
Какие уникальные признаки позволили предкам растений покинуть водную среду? Кандидат биологических наук Фомичев Константин Игоревич разберет ключевые апоморфии высших растений: многоклеточные гаметангии, многоклеточные спорангии, наличие кутикулы, спорополленина и, главное, зародыша. Установит их место на древе жизни, определив ближайших современных родственников — харофитные водоросли (Charophyta).
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Жизнь в городских условиях давно стала для птиц своеобразной «эволюционной лабораторией». Ученые из Шотландии показали, что сильнее всего размножение птиц ухудшает наличие незнакомых деревьев.
В обжаренных зернах кофе обнаружили соединения, которые способны регулировать расщепление углеводов в организме. По эффективности эти вещества превзошли распространенное лекарство для лечения сахарного диабета второго типа.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
28 Февраля, 2021
Теломеры: невнятный секрет долголетия
28 Июня, 2014
Смерть как наука
16 Октября, 2014
Почему не все обезьяны стали людьми?
