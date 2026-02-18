Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Tesla выпустила первый серийный экземпляр Cybercab без рулевого колеса
С конвейера Gigafactory Texas сошел первый серийный экземпляр Cybercab. У электромобиля нет ни рулевого колеса, ни педалей. Он полностью зависит от программного обеспечения автономного вождения.
Tesla сообщила, что первый Cybercab произвели на сборочной линии в Gigafactory Texas. Однако данные пока не подтверждают жизнеспособность продукта.
Пилотная программа роботакси Tesla в Остине, использующая автомобили Model Y с той же автономной технологией, что и Cybercab, накопила примерно 14 аварий на приблизительно 1 200 000 совокупных километров пробега — то есть одна авария каждые 90 000 километров. По собственному ориентиру Tesla — одна авария на 368 000 километров у обычных водителей — ее парк роботакси попадает в ДТП почти в четыре раза чаще среднего человека за рулем.
Cybercab впервые представили в октябре 2024 года как двухместный, доступный по цене электромобиль, предназначенный прежде всего для полностью автономных поездок.
Во время отчета о финансовых результатах за третий квартал 2025 года Маск заявил: «Наибольшее расширение производства в следующем году будет связано именно с Cybercab. Его выпуск стартует во втором квартале. Этот электромобиль оптимизирован для полной автономии — у него нет рулевого колеса и педалей, и он представляет собой вершину инженерной эффективности по критерию минимальной стоимости пробега».
Физики предложили использовать немагнитные примеси для обнаружения квазичастиц, что упростит разработку квантовых компьютеров
Сотрудники кафедры физики твердого тела и наносистем НИЯУ МИФИ кандидат физико-математических наук, доцент Андрей Красавин и кандидат физико-математических наук Вячеслав Неверов нашли новый способ обнаружения (детектирования) квазичастиц, который может помочь разработке квантовых компьютеров. Ученые теоретически доказали, что добавление немагнитных примесей в сверхпроводник не мешает, а, наоборот, помогает обнаружить эти квазичастицы.
Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.
Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
