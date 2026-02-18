Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Tesla выпустила первый серийный экземпляр Cybercab без рулевого колеса

С конвейера Gigafactory Texas сошел первый серийный экземпляр Cybercab. У электромобиля нет ни рулевого колеса, ни педалей. Он полностью зависит от программного обеспечения автономного вождения.

Первый серийный экземпляр Cybercab / © Tesla

Tesla сообщила, что первый Cybercab произвели на сборочной линии в Gigafactory Texas. Однако данные пока не подтверждают жизнеспособность продукта.

Пилотная программа роботакси Tesla в Остине, использующая автомобили Model Y с той же автономной технологией, что и Cybercab, накопила примерно 14 аварий на приблизительно 1 200 000 совокупных километров пробега — то есть одна авария каждые 90 000 километров. По собственному ориентиру Tesla — одна авария на 368 000 километров у обычных водителей — ее парк роботакси попадает в ДТП почти в четыре раза чаще среднего человека за рулем.

Cybercab впервые представили в октябре 2024 года как двухместный, доступный по цене электромобиль, предназначенный прежде всего для полностью автономных поездок.

Во время отчета о финансовых результатах за третий квартал 2025 года Маск заявил: «Наибольшее расширение производства в следующем году будет связано именно с Cybercab. Его выпуск стартует во втором квартале. Этот электромобиль оптимизирован для полной автономии — у него нет рулевого колеса и педалей, и он представляет собой вершину инженерной эффективности по критерию минимальной стоимости пробега».