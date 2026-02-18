  • Добавить в закладки
18 февраля, 10:59
НИУ ВШЭ
22

Молодые россияне знают достаточно о деньгах, но не умеют ими распоряжаться

❋ 4.8

Подростки и молодые люди в России сегодня хорошо ориентируются в финансовых терминах: знают, что такое банковские карты, кредиты, проценты и онлайн-платежи. Однако, как выяснили ученые НИУ ВШЭ, реальные навыки обращения с деньгами у большинства из них пока развиты слабо.

НИУ ВШЭ
# деньги
# молодежь
# социология
# финансовая грамотность
# экономика
Кадр из сериала «Трудные подростки»
Кадр из сериала «Трудные подростки» / © more.tv

Повышение финансовой грамотности молодежи остается приоритетной задачей государственной политики, чтобы сформировать у нового поколения компетенции, необходимые для эффективного и безопасного использования всего спектра финансовых продуктов.

Однако для выработки эффективных мер важно понимать текущую ситуацию. Профессор кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ Ольга Кузина и аспирант МИЭФ НИУ ВШЭ Артем Абдураманов разбирались, что такое финансовая автономия, каков ее уровень у молодежи и с какими  социально-демографическими характеристиками она может быть связана. Исследование «Финансовая грамотность, финансовая культура и финансовая автономия молодежи» опубликовано в издании «Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены».

Авторы проанализировали результаты опроса, собранные в рамках проекта НИУ ВШЭ «Экономическое поведение домашних хозяйств». В числе респондентов — школьники и студенты от 15 до 19 лет из крупных городов России. Ученых интересовало, сформирован ли у молодых людей комплекс знаний, привычек и установок, которые позволяют им уверенно и ответственно управлять личными финансами: зарабатывать, грамотно распоряжаться деньгами, вести учет, планировать расходы.

Для оценки этих навыков исследователи ввели показатель финансовой автономии, оцениваемый по шкале от 0 до 9 баллов. Он учитывает опыт работы и заработка, привычку вести учет доходов и расходов, отношение к планированию бюджета, склонность к сбережениям и уровень финансовых знаний.

«В результате средний показатель финансовой автономии составил всего 3,8 балла, что говорит о низкой финансовой автономии молодых людей. При этом почти каждый второй участник опроса уверен, что отлично умеет обращаться с деньгами», — поделилась Ольга Кузина. 

Исследование также показало, что ключевую роль в формировании финансовой автономии играет личный опыт. Подростки, которые уже сами зарабатывают, лучше понимают ценность денег и учатся более ответственно к ним относиться. Ее уровень связан с такими характеристиками, как возраст, обучение в вузе, уровень образования матери и получение финансовой информации через интернет. А вот школьные уроки финансовой грамотности, по мнению авторов, дают краткосрочный эффект. 

Отдельно ученые Вышки обратили внимание на гендерные различия. В среднем юноши оказались более финансово автономными, чем девушки. Это может быть связано с различиями гендерных ролей: молодые мужчины раньше начинают работать и чаще получают больше свободы в распоряжении деньгами.

Авторы подчеркивают, что результаты исследования важны для развития программ финансового образования. По мнению ученых, если государство действительно хочет повысить финансовую культуру, необходимо не только рассказывать о деньгах, но и создавать условия, в которых подростки смогут получать реальный финансовый опыт.

«Повышать финансовую грамотность нужно людям всех возрастов. Но особенно важно тренировать этот навык молодежи от 15 до 25 лет. Именно в эти годы формируются устойчивые привычки и способы мышления, своего рода финансовый характер. То, как человек учится обращаться с деньгами в юности, во многом определяет, как он будет принимать финансовые решения во взрослой жизни», — резюмировала Ольга Кузина.

НИУ ВШЭ
497 статей
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
НИУ ВШЭ
Комментарии

