Ученый подсчитал, что мы могли пропустить миллионы инопланетных сигналов за 65 лет

Человечество могло уже десятки раз «не заметить» сигналы от внеземных цивилизаций — и не узнать об этом. Пересчитав шансы обнаружениея техносигнатур за последние 65 лет, астрофизик показал, что для удачного перехвата сигналов их должны были быть миллионы. Выходит, космос может быть не «тихим», просто мы ищем слишком ограниченно и недолго.

Начиная с 1960-х годов, астрономы пытались поймать радиосигналы, лазерные вспышки и инфракрасные тепловые сигнатуры, потенциально указывающие на технологическую деятельность инопланетян. Правда, несмотря на более чем 200 попыток за полвека, ни одного подтвержденного сигнала так и не нашлось. Эту «тишину» часто объясняют малым охватом наблюдений, слишком слабой интенсивностью сигналов, их короткой длительностью или маскировкой на фоне космического «шума».

Чтобы оценить количество «пропущенных» контактов за последние 65 лет, теоретик Клаудио Гримальди (Claudio Grimaldi) из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) построил математическую модель, основанную на алгоритме Байеса — статистическом методе, используемом для определения вероятности событий на основе предыдущих знаний о них.

Подход позволил учесть число прошлых сигналов, их среднюю продолжительность, а также радиус действия современных телескопов. Модель включала как всенаправленные сигналы, например, инфракрасное излучение мегаструктур, так и направленные импульсы вроде лазерных «маяков», рассматривая их распространение со скоростью света и длительность (от нескольких дней до тысяч лет).

Результаты исследования, представленного в The Astronomical Journal, показали, что если искать техносигнатуры на расстоянии до нескольких сотен световых лет, то вероятность их обнаружения на сегодня крайне мала. Для ее обеспечения потребовалось бы чрезмерное количество сигналов за последние десятилетия. При этом для коротких сигналов это число может достигать миллионов.

Более того, расширение поиска до тысяч световых лет лишь незначительно улучшило шансы: в Галактике одновременно можно ожидать всего несколько потенциально обнаруживаемых сигналов. Значит, если внеземные технологии действительно существуют, они длительны, встречаются редко и расположены слишком далеко от Земли. К слову, ранее венгерский математик Антал Вереш (Antal Veres) показал, что вероятность возникновения сразу нескольких разумных цивилизаций крайне мала.

Гримальди также изучил альтернативные сценарии, включая высокую локальную концентрацию инопланетных источников и резкий рост числа технологических цивилизаций.

Выяснилось, что в обоих случаях для достижения высокой вероятности обнаружения инопланетян на относительно малых расстояниях необходимы довольно специфические условия — плотное скопление цивилизаций рядом с Землей или внезапный всплеск их активности. Эти сценарии подтверждают основной вывод научной работы: простое предположение о «непойманных» сигналах не гарантирует их скорого обнаружения.

Хотя такие современные телескопы, как FAST, Square Kilometre Array и VLA способны охватить тысячи световых лет, даже в этом случае ожидается лишь несколько «посланий» во всем Млечном Пути. Таким образом, поиск техносигнатур — это своеобразный марафон, требующий терпения, масштабных обзоров и постоянной работы, а не ожидания случайного «контакта за углом».

Любовь С. 327 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.