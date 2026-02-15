  • Добавить в закладки
Олег Гончар
Олег Гончар
15 февраля, 09:31
Рейтинг: +761
Посты: 2313

Негде укрыться: мощные спутники, обеспечивающие военных информацией в режиме, близком к реальному времени

С орбиты современные оптические и радиолокационные спутники позволяют военным обнаруживать, отслеживать и анализировать позиции противника практически в реальном времени.

# Starlink
# Китай
# космос
# спутники
# США
# технологии
Спутник NISAR / © Wikimedia Commons
Спутник NISAR / © Wikimedia Commons

В годы холодной войны космическая разведка уже была мощным инструментом — но ее возможности были ограничены. Снимки высокого разрешения появлялись редко, а командованию нередко приходилось работать с фотографиями, которые к моменту анализа были сделаны несколько дней назад. Такая задержка создавалa серьезные «слепые зоны», особенно в условиях быстро меняющейся обстановки.

Сегодня космическое наблюдение шагнуло далеко вперед по сравнению с уровнем полувековой давности. Современные спутниковые архитектуры проектируются с расчетом на частые пролеты над одними и теми же районами или почти непрерывное покрытие, что позволяет аналитикам наблюдать одну и ту же точку по нескольку раз в час.

Эта трансформация стала возможной благодаря стремительному развитию сенсорных технологий, снижению стоимости запусков на низкую околоземную орбиту и внедрению систем искусственного интеллекта, способных обрабатывать огромные массивы изображений, генерируемые современными орбитальными группировками. Ниже представлены некоторые из наиболее эффективных спутниковых систем, обеспечивающих военных информацией в режиме, близком к реальному времени.

1. KH-11/CRYSTAL

Основой американской оптической разведки остается серия KH-11/CRYSTAL, которую нередко называют «телескопом «Хаббл», направленным на Землю». По оценкам открытых источников, аппарат оснащен зеркалом диаметром 2,4 метра. Предполагается, что его разрешение позволяет различать на поверхности технику, артиллерийские системы и конфигурацию объектов, хотя реальные характеристики остаются засекреченными.

В отличие от более ранних пленочных разведывательных спутников, KH-11 использует цифровую электрооптическую съемку в сочетании со спутниками ретрансляции данных. Это позволяет передавать изображения практически в реальном времени, существенно сокращая путь от сбора информации до принятия оперативных решений.

2. Starshield

Программа Starshield компании SpaceX адаптирует коммерческую модель Starlink для задач национальной безопасности, уделяя внимание наблюдению Земли, защищенной связи и размещению специализированных полезных нагрузок.

Крупный контракт с Национальным управлением военно-космической разведки США предусматривает развертывание сотен спутников с возможностями съемки в распределённой орбитальной группировке. Использование лазерных межспутниковых каналов и усиленного шифрования позволяет передавать чувствительные данные без постоянной опоры на наземные станции.

3. Yaogan

Китайская серия Yaogan представляет собой масштабную группировку двойного назначения, объединяющую оптические спутники и аппараты радиоэлектронной разведки. Такой подход обеспечивает регулярное отслеживание и определение местоположения высокоценных целей, включая авианосные ударные группы и ключевую инфраструктуру.

Хотя многие миссии Yaogan официально заявлены как гражданские проекты дистанционного зондирования, последние запуски значительно расширили возможности системы в области картографирования, контроля морских пространств и мониторинга изменений.

4. NISAR

NISAR — совместный проект NASA и Индийской организации космических исследований (ISRO). Запущенный в 2025 году аппарат обеспечивает полосу съемки шириной 240 километров и повторно покрывает большую часть планеты примерно каждые 12 дней, используя полностью поляриметрические и интерферометрические режимы радара.

Хотя основное назначение миссии — научные исследования, ее всепогодные возможности картографирования рельефа, ледников и лесов имеют очевидное значение двойного назначения: для мониторинга границ, управления инфраструктурой и планирования реагирования на чрезвычайные ситуации.

5. Topaz (FIA-Radar)

Национальное управление военно-космической разведки США эксплуатирует радиолокационные спутники серии Topaz как часть своей широкой системы орбитальной съемки. 

Topaz использует технологию SAR, обеспечивающую получение изображений сквозь облачность, дым и в темное время суток. Это делает возможным широкомасштабный мониторинг изменений, отслеживание военных формирований и наблюдение за морской обстановкой даже в сложных погодных условиях.

В совокупности эти космические системы демонстрируют, как военное наблюдение эволюционировало от редких «снимков-моментов» к почти непрерывному мониторингу. Оптические, радиолокационные и сигнально-разведывательные спутники работают в многоуровневых группировках, обеспечивая аналитиков постоянным потоком данных, позволяющим фиксировать перемещения, строительство и оперативную активность практически по мере их возникновения.

