Tesla сдала позиции: BYD стала крупнейшим в мире продавцом электромобилей

BYD обошла Tesla по годовому объему продаж электромобилей на фоне обостряющейся конкуренции и второго подряд годового спада у Tesla.

Китайский производитель электромобилей BYD продал 2,26 миллионов электромобилей в 2025 году / © Getty Images

BYD 1 января сообщила, что в 2025 году продажи ее электромобилей выросли почти на 28% — до 2,26 миллионов единиц. Этот результат вывел китайскую компанию вперед Tesla, которая отчиталась о глобальных поставках в размере 1,64 миллионов электромобилей за год. В пятницу, 2 января, Tesla подтвердила эти данные — они совпали с оценкой, составленной самой компанией, на уровне около 1,6 миллиона машин.

Показатель означает снижение примерно на 8% по сравнению с 2024 годом и стал для Tesla вторым подряд годом падения поставок.

Достижение BYD подчеркивает ее стремительный путь от регионального производителя электромобилей к мировому лидеру отрасли — путь, проложенный агрессивной ценовой политикой, широкой линейкой моделей и высоким внутренним спросом в Китае.

Одновременно это демонстрирует нарастающее давление на Tesla, поскольку конкуренция усиливается, особенно со стороны китайских автопроизводителей, активно расширяющих присутствие в Азии, Европе и на развивающихся рынках.

Контраст выглядит особенно разительным, если вспомнить публично пренебрежительное отношение главы Tesla Илона Маска к BYD более десяти лет назад.

В интервью Bloomberg TV в октябре 2011 года Маск рассмеялся, когда его спросили о BYD как о потенциальном конкуренте, и заявил: «Я не думаю, что у них есть действительно хороший продукт».

Трудности Tesla в 2025 году не ограничились годовыми итогами. Компания сообщила, что поставки в четвертом квартале оказались примерно на 16% ниже, чем за аналогичный период 2024 года, когда было продано 495 570 машин.

Рост BYD, в свою очередь, отражает ее стратегию вертикальной интеграции — включая собственное производство аккумуляторов — и сильный акцент на доступности продукции. Компания последовательно расширяет свое присутствие за пределами Китая, сохраняя при этом уверенный импульс на внутреннем рынке.