  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
3 января, 08:16
Рейтинг: +740
Посты: 2258

Tesla сдала позиции: BYD стала крупнейшим в мире продавцом электромобилей

BYD обошла Tesla по годовому объему продаж электромобилей на фоне обостряющейся конкуренции и второго подряд годового спада у Tesla. 

Сообщество
# BYD
# Tesla
# Китай
# технологии
# транспорт
# финансы
# экономика
# электромобили
Китайский производитель электромобилей BYD продал 2,26 миллионов электромобилей в 2025 году / © Getty Images
Китайский производитель электромобилей BYD продал 2,26 миллионов электромобилей в 2025 году / © Getty Images

BYD 1 января сообщила, что в 2025 году продажи ее электромобилей выросли почти на 28% — до 2,26 миллионов единиц. Этот результат вывел китайскую компанию вперед Tesla, которая отчиталась о глобальных поставках в размере 1,64 миллионов электромобилей за год. В пятницу, 2 января, Tesla подтвердила эти данные — они совпали с оценкой, составленной самой компанией, на уровне около 1,6 миллиона машин.

Показатель означает снижение примерно на 8% по сравнению с 2024 годом и стал для Tesla вторым подряд годом падения поставок.

Достижение BYD подчеркивает ее стремительный путь от регионального производителя электромобилей к мировому лидеру отрасли — путь, проложенный агрессивной ценовой политикой, широкой линейкой моделей и высоким внутренним спросом в Китае.

Одновременно это демонстрирует нарастающее давление на Tesla, поскольку конкуренция усиливается, особенно со стороны китайских автопроизводителей, активно расширяющих присутствие в Азии, Европе и на развивающихся рынках.

Контраст выглядит особенно разительным, если вспомнить публично пренебрежительное отношение главы Tesla Илона Маска к BYD более десяти лет назад.

В интервью Bloomberg TV в октябре 2011 года Маск рассмеялся, когда его спросили о BYD как о потенциальном конкуренте, и заявил: «Я не думаю, что у них есть действительно хороший продукт».

Трудности Tesla в 2025 году не ограничились годовыми итогами. Компания сообщила, что поставки в четвертом квартале оказались примерно на 16% ниже, чем за аналогичный период 2024 года, когда было продано 495 570 машин.

Рост BYD, в свою очередь, отражает ее стратегию вертикальной интеграции — включая собственное производство аккумуляторов — и сильный акцент на доступности продукции. Компания последовательно расширяет свое присутствие за пределами Китая, сохраняя при этом уверенный импульс на внутреннем рынке.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
03 Янв
Бесплатно
Космический «Олимп»
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
09 Янв
1300
Когда Луна с Солнцем встречаются
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Металл-органические каркасы: за что дали Нобелевскую премию по химии в 2025 году?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
1000
Эволюционная биология: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Янв
900
Кризис классических царств майя и возвышение Чичен-Ицы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
27.12.2025, 17:46
Адель Романова

3I/ATLAS оказалась намного меньше по размерам, чем ожидали ученые

После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
28.12.2025, 16:21
Александр Березин

С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.

Космонавтика
# «Восточный»
# космос
# Роскосмос
# Россия
08.12.2025, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
12.12.2025, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

    2 января, 12:27

  2. Остановку Вифлеемской звезды объяснили кометой из древней китайской хроники

    30.12.2025, 12:18

  3. Палеонтологи удревнили гигантских акул на 15 миллионов лет

    30.12.2025, 10:00

  4. Физики впервые пронаблюдали перемещение ультрахолодных атомов по квантовой лестнице

    29.12.2025, 20:27
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12.12.2025, 10:30

Последние комментарии

Александр Власов
7 минут назад
Америка не зависит от природных ресурсов, она их просто забирает у слабых

На карте: какая страна больше всего зависит от природных ресурсов?

Sam Dowson
7 минут назад
В трюме сидели холопы и крутили педали. Общие усилия через редукторы и шестерни передавались на 2 вала, оканчивающиеся толкающими винтами

У берегов Дании обнаружили средневековый винтовой корабль

Хамид Жолдыбаев
55 минут назад
Сергей, почитать что? Давай конкретнее, СерГей

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Игорь
1 час назад
Вы серьезно предполагаете, что сланцевая нефть не сможет пройти спец поддержку, по программе овуляции черной материи. Как известно гималайская

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Woldemar Peters
2 часа назад
Константин, недра нашей страны принадлежат мне, Милллеру, и Зениту. Путин.

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Barmaley Zaharych
2 часа назад
Так я давно не смеялся переводам

У берегов Дании обнаружили средневековый винтовой корабль

Сергей Софьин
2 часа назад
Хамид, когда я был маленьким, а это 1966 , много говорили о Мангышлаке, почитай.

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Хамид Жолдыбаев
3 часа назад
Что так нервничаешь, СерГей?

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Сергей Софьин
3 часа назад
Хамид, успокойся, кретин.

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Jerome Klapka
3 часа назад
Подозрительно светлые Венесуэла и Кувейт. Не верю.

На карте: какая страна больше всего зависит от природных ресурсов?

Stan S
4 часа назад
Да уж почище тебя будут

Инфографика: собаки против кошек в странах Европы

ЗАО ШУМ
5 часов назад
Эта статья высасана из пальца. Нарисовано что на Кипре баланс с кошками и собаками. Это откровенный бред. На Кипре котов больше чем населения

Инфографика: собаки против кошек в странах Европы

Valett Валерии
5 часов назад
Михаил, да, да и индейцев можно вспомнить, а ещё люди вероятно мамонтов истребили. Но достаточно того что мексиканцы лезут туда, а не оттуда.

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Valett Валерии
5 часов назад
Сергей, как определил? Интуиция? На кофейной гуще гадал?

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Valett Валерии
5 часов назад
Григорий, что пополняется? В школе уроки прогуливал? Все што было дешево качать, мы уже выкачали, дальше только очень дорого и мало рентабельно.

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Hello Salut
5 часов назад
Станислав, так ведь многие страны национализировали свои недра и нефтедобычу. из тех, кто рядом с сша - Мексика, Боливия...

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Valett Валерии
5 часов назад
HAYET, это не важно, у вас её нет, вы технически отсталые, у вас нет даже инженеров в нужном количестве, не говоря уже о технологиях. Поэтому вся нефть

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Valett Валерии
6 часов назад
Alber, а сто тебе с геодезии? Там где мы сами могли нефть качать, её уже практически нету, а там где она есть, у нас нет технологий для её добычи.

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Valett Валерии
6 часов назад
Сергей, тебе бы в Казахстан съездить и посмотреть кто там нефть качает.

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Valett Валерии
6 часов назад
Сергей, то-то там нефть качают практически одни иностранцы.

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно