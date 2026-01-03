Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Tesla сдала позиции: BYD стала крупнейшим в мире продавцом электромобилей
BYD обошла Tesla по годовому объему продаж электромобилей на фоне обостряющейся конкуренции и второго подряд годового спада у Tesla.
BYD 1 января сообщила, что в 2025 году продажи ее электромобилей выросли почти на 28% — до 2,26 миллионов единиц. Этот результат вывел китайскую компанию вперед Tesla, которая отчиталась о глобальных поставках в размере 1,64 миллионов электромобилей за год. В пятницу, 2 января, Tesla подтвердила эти данные — они совпали с оценкой, составленной самой компанией, на уровне около 1,6 миллиона машин.
Показатель означает снижение примерно на 8% по сравнению с 2024 годом и стал для Tesla вторым подряд годом падения поставок.
Достижение BYD подчеркивает ее стремительный путь от регионального производителя электромобилей к мировому лидеру отрасли — путь, проложенный агрессивной ценовой политикой, широкой линейкой моделей и высоким внутренним спросом в Китае.
Одновременно это демонстрирует нарастающее давление на Tesla, поскольку конкуренция усиливается, особенно со стороны китайских автопроизводителей, активно расширяющих присутствие в Азии, Европе и на развивающихся рынках.
Контраст выглядит особенно разительным, если вспомнить публично пренебрежительное отношение главы Tesla Илона Маска к BYD более десяти лет назад.
В интервью Bloomberg TV в октябре 2011 года Маск рассмеялся, когда его спросили о BYD как о потенциальном конкуренте, и заявил: «Я не думаю, что у них есть действительно хороший продукт».
Трудности Tesla в 2025 году не ограничились годовыми итогами. Компания сообщила, что поставки в четвертом квартале оказались примерно на 16% ниже, чем за аналогичный период 2024 года, когда было продано 495 570 машин.
Рост BYD, в свою очередь, отражает ее стратегию вертикальной интеграции — включая собственное производство аккумуляторов — и сильный акцент на доступности продукции. Компания последовательно расширяет свое присутствие за пределами Китая, сохраняя при этом уверенный импульс на внутреннем рынке.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
9 Января, 2015
Мировые человеческие зоопарки
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии