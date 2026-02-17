  • Добавить в закладки
17 февраля, 20:02
СГМУ им. В.И. Разумовского
Частоту скрежета зубов связали с типом темперамента

Бруксизм — распространенная психосоматическая и стоматологическая проблема, которая проявляется в виде сжимания челюстей или скрежетания зубами и может привести к повреждению зубов, болям в челюстно-лицевой области и дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Согласно результатам исследования ученых Саратовского медуниверситета, преобладающий тип темперамента существенно увеличивает вероятность формирования данной патологии.

Для проверки гипотезы специалистами были привлечены 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет. На первом этапе с помощью опросника Ганса Айзенка их разделили на четыре группы по типу темперамента: холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики. Далее была проведена комплексная диагностика бруксизма. В нее вошли анкетирование, стоматологический осмотр и электромиография жевательных мышц для объективной оценки мышечной активности.

Результаты показали четкую зависимость между типом темперамента и частотой бруксизма. Чаще всего это расстройство встречалось у людей с холерическим типом темперамента (у 72% участников). В группе меланхоликов этот показатель составил 60%, у сангвиников 54%, а у флегматиков — 38%.

При оценке интенсивности симптоматики исследователи использовали визуализированную аналоговую шкалу болевого синдрома: наибольшее значение зафиксировано именно у холериков (7,5 балла), минимальные значения выявлены у флегматиков (4,2 балла).

Процент осложнений, таких как повышенная стираемость твердых тканей зубов, также варьировался: 40% у холериков, 20% у сангвиников, 10% и 25% у флегматиков и меланхоликов.

Подтверждением указанных закономерностей стало проведение электромиографического исследования: у пациентов с бруксизмом биоэлектрическая активность жевательных мышц была в среднем на 15,2% выше, чем в контрольной группе. Наибольшие показатели мышечной активности при функциональных пробах («сжатие в окклюзии», «имитация бруксизма») также были зарегистрированы у холериков и меланхоликов.

Ученые Саратовского медуниверситета связывают выявленные различия с нейрофизиологическими особенностями, которые регулируются свойствами нервной системы. Холерики и меланхолики из-за повышенной эмоциональной реактивности и склонности к тревожности более подвержены мышечному гипертонусу, что и проявляется в виде бруксизма. Флегматики, отличающиеся устойчивостью к стрессу, демонстрируют самые низкие показатели.

Авторы подчеркивают необходимость учета индивидуальных особенностей пациентов при назначении терапии и профилактических мероприятий, что позволит стоматологам-ортопедам разработать более эффективные стратегии лечения и профилактики бруксизма.

