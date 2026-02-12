Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
К Земле приблизится крупнейший за год астероид километрового класса
Мимо Земли 14 февраля 2026 года пройдет астероид 162882 (2001 FD58), размеры которого оцениваются в диапазоне от 500 метров до одного километра. Несмотря на внушительные габариты, объект пролетит на расстоянии в несколько миллионов километров и не представляет никакой угрозы для планеты.
Этот астероид станет самым крупным небесным телом, сблизившимся с Землей за последний год в зоне радиусом 7,5 миллионов километров вокруг планеты — именно такой радиус используется для формального отнесения объектов к категории потенциально опасных. При этом реальной угрозы для Земли астероид не представляет и выделяется исключительно размерами. Вероятность столкновения тела с планетой считается равной нулю.
Как сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, среди известных крупных тел, для которых расчеты все же допускают ненулевую вероятность падения, Европейское космическое агентство выделяет астероид 2017 SH33. Его диаметр также близок к одному километру, а расчетная вероятность столкновения с Землей 30 апреля оценивается примерно как один шанс к 150 миллионам — то есть практически исключена.
Более «высокий» формальный риск в этом году приписывается значительно меньшему объекту — десятиметровому астероиду 2013 TP4. По текущим оценкам, вероятность его встречи с Землей 1 октября 2026 года составляет около одного к 45 тысячам. Однако по мере уточнения орбиты этот показатель, скорее всего, будет снижен до статистически незначимого.
Наибольшую же неопределенность традиционно создают объекты, прибывающие из дальних областей Солнечной системы и обнаруживаемые незадолго до сближения. Такие случаи демонстрируют, насколько внезапно могут появляться даже крупные небесные тела и насколько ограниченным может оказаться время для реагирования, если потенциальная угроза окажется реальной.
Для понимания масштабов: объекты, вызвавшие в прошлом массовые вымирания и геологические катастрофы, по оценкам ученых, имели размеры порядка 10–20 километров.
