Инфографика: страны, обеспечивающие наибольшую долю населения бесплатным питанием

Во всем мире миллионы людей зависят от продовольственной помощи не как от временной меры поддержки, а как от ежедневной жизненной необходимости.

Страны, обеспечивающие наибольшую долю населения бесплатным питанием / © World Visualized

Согласно данным исследовательского центра Пью (Pew Research Center), экономические трудности становятся все более серьезной глобальной проблемой: все больше людей сообщают о сложностях с покрытием базовых расходов на жизнь, включая питание. Исследования центра Пью неизменно показывают, что доступность товаров первой необходимости и экономическая нестабильность определяют повседневную жизнь как в развивающихся, так и в богатых странах.

В некоторых из самых густонаселенных стран значительная часть граждан не может регулярно позволить себе базовое питание без внешней поддержки.

Индонезия возглавляет этот список: по имеющимся данным, почти треть населения страны (82 миллиона человек) получает продовольственную поддержку. Государство расширило масштабные программы продовольственных субсидий и школьного питания, стремясь сократить уровень бедности и защитить уязвимые домохозяйства от роста цен.

Многие страны все активнее прибегают к системам массового распределения продовольствия, поскольку правительства пытаются не допустить перерастания продовольственного кризиса в политическую нестабильность. Среди них США и страны Африки.

Так, например, положение Нигерии в этом списке напрямую связано с ухудшением продовольственной безопасности. Tribune Online Nigeria неоднократно публиковала материалы о нарастающем продовольственном кризисе в стране, указывая на стремительный рост цен на продукты, нестабильность в сельскохозяйственных районах и увеличение числа семей, вынужденных пропускать приемы пищи.

По оценкам, около 20 миллионов нигерийцев получают бесплатную продовольственную поддержку — страна переживает один из самых серьезных кризисов стоимости жизни в своей новейшей истории.

Рост масштабов бесплатных продовольственных программ обусловлен сочетанием инфляции, безработицы, вооруженных конфликтов и углубляющегося социального неравенства.