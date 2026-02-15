Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Инфографика: страны, обеспечивающие наибольшую долю населения бесплатным питанием
Во всем мире миллионы людей зависят от продовольственной помощи не как от временной меры поддержки, а как от ежедневной жизненной необходимости.
Согласно данным исследовательского центра Пью (Pew Research Center), экономические трудности становятся все более серьезной глобальной проблемой: все больше людей сообщают о сложностях с покрытием базовых расходов на жизнь, включая питание. Исследования центра Пью неизменно показывают, что доступность товаров первой необходимости и экономическая нестабильность определяют повседневную жизнь как в развивающихся, так и в богатых странах.
В некоторых из самых густонаселенных стран значительная часть граждан не может регулярно позволить себе базовое питание без внешней поддержки.
Индонезия возглавляет этот список: по имеющимся данным, почти треть населения страны (82 миллиона человек) получает продовольственную поддержку. Государство расширило масштабные программы продовольственных субсидий и школьного питания, стремясь сократить уровень бедности и защитить уязвимые домохозяйства от роста цен.
Многие страны все активнее прибегают к системам массового распределения продовольствия, поскольку правительства пытаются не допустить перерастания продовольственного кризиса в политическую нестабильность. Среди них США и страны Африки.
Так, например, положение Нигерии в этом списке напрямую связано с ухудшением продовольственной безопасности. Tribune Online Nigeria неоднократно публиковала материалы о нарастающем продовольственном кризисе в стране, указывая на стремительный рост цен на продукты, нестабильность в сельскохозяйственных районах и увеличение числа семей, вынужденных пропускать приемы пищи.
По оценкам, около 20 миллионов нигерийцев получают бесплатную продовольственную поддержку — страна переживает один из самых серьезных кризисов стоимости жизни в своей новейшей истории.
Рост масштабов бесплатных продовольственных программ обусловлен сочетанием инфляции, безработицы, вооруженных конфликтов и углубляющегося социального неравенства.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
Антропологи пришли к выводу, что выступающий человеческий подбородок сформировался не ради улучшения функций жевания или речи, а возник случайно из-за несовпадения скоростей эволюции разных частей черепа. Эта костная структура появилась как геометрическая неизбежность из-за быстрого уменьшения зубов и увеличения мозга, за которыми не поспевал нижний свод челюсти.
Миниатюрный генератор терагерцового излучения позволит наблюдать за самыми далекими объектами Вселенной
Группа российских ученых из Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН и МФТИ разработала новый тип генератора терагерцового излучения, который станет «сердцем» сверхчувствительных приемников для космических и наземных телескопов. Устройство способно создавать эталонный сигнал высочайшей чистоты. Это достижение решает одну из главных проблем современной астрофизики — создание компактных и надежных источников излучения для наблюдения за самыми холодными и далекими объектами Вселенной.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.
Геологи Санкт-Петербургского государственного университета в составе международного научного коллектива проанализировали данные пород из Восточной Антарктиды и выяснили, что магнитная аномалия в этом регионе стала следствием сближения континентов и рождения суперконтинента Родиния около одного миллиарда лет назад.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
8 Октября, 2015
Вернут ли его домой? «Марсианин» в деталях
4 Октября, 2023
«Буревестник»: ждет ли нас мини-Чернобыль?
15 Августа, 2021
Детство и юность великих ученых. Тест
6 Февраля, 2014
Вместо Луны
4 Апреля, 2016
Топ самых дорогих серийных авто
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии