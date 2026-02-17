  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
17 февраля, 17:37
Максим Абдулаев
2
680

Во льду возрастом 5000 лет нашли бактерии, устойчивые к антибиотикам

❋ 3.8

Микробиологи расшифровали геном бактерии Psychrobacter sp. SC65A.3, извлеченной из ледяного массива возрастом 5000 лет в румынской пещере Скэришоара. Микроб показал устойчивость к восьми классам современных антибиотиков. Это открытие подтвердило, что сложные механизмы защиты от лекарств развились в природе задолго до появления медицины и антропогенного влияния.

Биология
# антибиотикорезистентность
# бактерии
# микробиология
Пещера Скэришоара в Румынии / © Sergiu Bacioiu / Flickr

Арктические льды и вечная мерзлота давно известны как хранилища древних микроорганизмов, однако ледяные пещеры до сих пор оставались почти неисследованными. Ученые рассматривают такие экстремальные среды как природные хранилища резистомов — совокупностей генов устойчивости к антибиотикам. Понимание того, как эти гены эволюционировали в полной изоляции, необходимо для прогнозирования путей распространения лекарственной устойчивости в современном мире.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Microbiology, выделили штамм SC65A.3 из ледяного керна с глубины более 25 метров. Чтобы определить вид и функции микроба, провели полногеномное секвенирование. Параллельно изучили физиологические пределы выживания бактерии, подвергая ее воздействию разных температур и концентраций солей. Ученые также протестировали чувствительность штамма к 28 антибиотикам и оценили его способность подавлять рост 20 различных патогенов.

Анализ показал, что бактерия принадлежит к виду P. cryohalolentis, сохраняет активность при температуре от +4 °C до +15 °C и выдерживает высокую концентрацию солей: до 1,9 моля на литр хлорида натрия (для сравнения: это примерно втрое выше средней концентрации в Мировом океане). В геноме микроба обнаружили более 100 генов резистентности, включая mcr-1, отвечающий за устойчивость к колистину — антибиотику последнего резерва в современной медицине.

Штамм проявил устойчивость к 10 антибиотикам из восьми классов, среди которых — цефалоспорины третьего поколения, фторхинолоны и рифампицин. Одновременно с этим бактерия показала антимикробный потенциал, подавив рост 14 патогенов, в том числе метициллинрезистентного золотистого стафилококка (MRSA) и синегнойной палочки.

Результаты научной работы доказывают, что ледяные пещеры служат скрытыми резервуарами древних резистомов и биоактивных соединений. Механизмы множественной устойчивости к лекарствам сформировались в микробных сообществах за тысячи лет до клинического применения антибиотиков. Изучение таких «законсервированных» систем открывает доступ к уникальным ферментам и молекулам, которые могут стать основой для разработки новых антибактериальных препаратов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Максим Абдулаев
84 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Показать больше
Биология
# антибиотикорезистентность
# бактерии
# микробиология
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Фев
1000
Выход на сушу: кто такие высшие растения (Embryophyta) и от кого они произошли?
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Фев
Бесплатно
Биологический возраст: как универсально измерить здоровье?
Сколтех
Москва
Лекция
19 Фев
Бесплатно
Из истории здания Зоологического музея на Стрелке Васильевского острова
Зоологический музей РАН
Санкт-Петербург
Экскурсия
20 Фев
Бесплатно
Лампы, кнопки, два пульта
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
20 Фев
Бесплатно
Растения, способные удивлять: то, чего вы не знали о ботанике
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
20 Фев
Бесплатно
Сад за полярным кругом: фантастика или реальность
Русское географическое общество
Москва
Лекция
20 Фев
1000
За летом зима, за зимою лето…
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Криптография
Музей криптографии
Москва
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Проблемы межзвездного полета: научные барьеры на пути к звездам
Экспериментаниум
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 февраля, 10:00
ФизТех

Астрофизики раскрыли механизм образования воды на астероидах

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

ФизТех
# астероид
# астрофизика
# вода
# реголит
# солнечный ветер
17 февраля, 09:30
СПбГУ

В СПбГУ ускорили поиск неоптерина в крови

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

СПбГУ
# биомаркеры
# иммунитет
# инфекции
# кровь
# наночастицы
# технологии
17 февраля, 09:00
ТГУ

Эксперимент показал разное восприятие Гражданской войны людьми разных поколений

Ученые Томского государственного университета изучили историческую память современного человека и его восприятие событий Гражданской войны в России (1917–1922 годы). Эксперимент проводился с применением айтрекинговых технологий: испытуемым нужно было просмотреть визуальные образы и символы на плакатах эпохи Гражданской войны. Выяснилось, что люди старшего возраста интуитивно в большей мере симпатизируют красным, образ Белого движения размыт в сознании людей, и до сих пор в обществе нет ясного и однозначного отношения к Белой армии.

ТГУ
# гражданская война
# история
# Красная армия
# общественное восприятие
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 11:41
Александр Березин

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное потепление
# деревья
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария
Rinat Bagoutdinov
Rinat Bagoutdinov
2 часа назад
-
-1
+
«Механизмы множественной устойчивости к лекарствам сформировались в микробных сообществах за тысячи лет до» — а какие механизмы-то? Какие эволюционные преимущества давала устойчивость к колистину?
Ответить
-
-1
+

Последние новости:

  1. Частоту скрежета зубов связали с типом темперамента

    17 февраля, 20:02

  2. Физики впервые целостно объяснили эффективность перовскитных солнечных батарей

    17 февраля, 20:01

  3. Среди самцов зебровых амадин нашли нонконформистов

    17 февраля, 19:14

  4. Во льду возрастом 5000 лет нашли бактерии, устойчивые к антибиотикам

    17 февраля, 17:37
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Илья Дубовик
4 минуты назад
Rinat, ты, наверное, пошутил? Может, буквально, выживаемость?

Во льду возрастом 5000 лет нашли бактерии, устойчивые к антибиотикам

Юля Гаврилова
38 минут назад
Маск хочет посадить на Луну космический корабль, а не модуль размером с газель

Blue Origin показала свой лунный модуль Mark 1

Иван Колупаев
1 час назад
Vlad, да не нужен никакой особый ликбез - пара-тройка показательных процессов над "жертвами мошенников" с демонстрацией по всем каналам (без

Американская компания развернула крупнейшую в истории коммерческую коммуникационную антенну на низкой околоземной орбите

Sergey Sibirian
2 часа назад
Игорь, переиграл в компьютерные игры? 😵‍💫🥴

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Sergey Sibirian
2 часа назад
Valin, зато ты "очнувшийся" 😆

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Sergey Sibirian
2 часа назад
Valin, аллё, дядя, научись писать и ясно выражать мысли для начала🫢😵‍💫🥴

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Sergey Sibirian
2 часа назад
Max, в твоих снах😉

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Sergey Sibirian
2 часа назад
Yahyo, это был не Аллах 😉

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Sergey Sibirian
2 часа назад
Yahyo, я тебя прошу😆 Какой "судный день"? Это всё издержки старой книжки из эпохи варваров. А вот тот факт, что есть сегодня люди, которые эту самую

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Sergey Sibirian
2 часа назад
Максим, но всё таки лучше, не так ли? 😉

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Sergey Sibirian
2 часа назад
Иван, не дольше тебя братец😉

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Sergey Sibirian
2 часа назад
Евгений, ты что только что написал вообще?

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Sergey Sibirian
2 часа назад
ALIBEI, wtf is this? You smoke good stuff or what? 😁

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Sergey Sibirian
2 часа назад
Кинжетай, а чё столько слов тогда? Долбодятел что-ли? 😁

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Sergey Sibirian
2 часа назад
Дмитрий, потому что дятел 😉

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Sergey Egorov
2 часа назад
Александр, вот как раз если открыть и почитать, видна ваша манипуляция. Там предложен один из вариантов, который относится, в первую очередь к

Падение рождаемости в Южной Корее привело к росту частоты рака яичников

Rinat Bagoutdinov
2 часа назад
«Механизмы множественной устойчивости к лекарствам сформировались в микробных сообществах за тысячи лет до» — а какие механизмы-то? Какие

Во льду возрастом 5000 лет нашли бактерии, устойчивые к антибиотикам

Окопы ПМВ
2 часа назад
1, дело в том, что данные наблюдений и теория не подразумевают взрывы голубых или жёлтых звёзд. Тут два варианта. Или неправильна теория, или мы

«Пропавшая» звезда коллапсировала в черную дыру без вспышки сверхновой

Любовь С.
2 часа назад
Михаил, угловой момент у звезды действительно есть – вопрос в том, хватает ли его для образования компактного ядра и яркого аккреционного диска.

«Пропавшая» звезда коллапсировала в черную дыру без вспышки сверхновой

Окопы ПМВ
2 часа назад
Валентин, скорее всего там была не планетарная туманность, а двойная система с белым карликом. Пока шла аккреция, белый карлик светился как голубой

«Пропавшая» звезда коллапсировала в черную дыру без вспышки сверхновой

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно