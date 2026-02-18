Ученые определили, что делает поцелуй хорошим

Популярно мнение, что «хорошие поцелуи» способны увеличить сексуальное возбуждение, усилить «химию» между романтическими партнерами. Однако конкретные факторы, делающие поцелуй «хорошим», обсуждались лишь на бытовом уровне. Команда исследователей из Великобритании выпустила научную работу по этой теме.

Исследования последних лет нередко посвящены проверке «житейских мудростей» и популярных мнений, которые касаются темы романтических отношений. Например, авторы одной из публикаций опровергли утверждение о том, что женский оргазм обусловлен прежде всего мыслями и фантазиями, а команда другого исследования вычислила, сколько раз за жизнь человек в среднем способен сильно влюбиться.

Специалисты из Университета Абертей в Великобритании выяснили, при каких обстоятельствах романтические партнеры оценивают поцелуй как хороший. Результаты работы появились в научном журнале Sexual and Relationship Therapy.

Авторы публикации провели онлайн-опрос, в котором участвовали 247 женщин и 157 мужчин из Италии и Великобритании. Участники исследования отвечали на вопросы о характеристиках «хорошего поцелуя», о собственном умении целоваться и сексуальном желании, а также о том, насколько часто у них возникают интимные фантазии. Информация, которую предоставили респонденты, позволила сделать выводы о влиянии когнитивных процессов и эмоций на поведение и ощущения во время поцелуя.

Люди, которые часто мечтали и фантазировали об интимной близости, большее значение придавали возбуждению и контакту с партнером во время поцелуя. Эта закономерность сохранилась, даже когда исследователи учли различия в креативности и уровне сексуального влечения. Оказалось, что не только физические ощущения, но и воображение играет ключевую роль в формировании привязанности и получении удовольствия от поцелуя.

«Результаты исследования показывают, что поцелуй — гораздо больше, чем просто чувственный опыт. Ощущения от поцелуя формируются под влиянием мыслей, фантазий и эмоционального контекста. Исторически сложилось так, что некоторые направления исследований человеческой сексуальности были сосредоточены на сенсорных ощущениях и на том, как мы реагируем на физическую стимуляцию, но наше исследование подтверждает, что воображение и внутреннее состояние играют важную роль в том, как мы взаимодействуем с партнером, целуя его. Изучая и физические, и психологические аспекты, и мы можем лучше понять, почему люди в разной степени используют и ценят поцелуи в своих отношениях и почему один поцелуй может казаться очень значимым», — подытожили авторы статьи.

Результаты опроса, по мнению исследователей, смогут стать одним из инструментов семейной психотерапии. Они будут полезны, в частности, для изучения того, как фантазия способна направлять поведение и помогать парам восстановить или усилить привязанность.

Полина Меньшова 407 статей Журналист, преподаватель НИУ ВШЭ, главный редактор медиа о русском языке «Изборник». Специализируется на популяризации лингвистики, психологии, нейробиологии и медицины.