Николай Головин
Николай Головин
23 декабря, 06:59
Проверка выявила, что NASA и Boeing занижали опасность неполадок Starliner

Почти два месяца в прошлом году масштабы проблем с кораблем Starliner компании Boeing, пристыкованным к МКС, оставались не до конца понятными не только внешним наблюдателям, но и значительной части сотрудников NASA. К такому выводу пришла консультативная группа агентства по безопасности полетов.

# Boeing
# NASA
# Starliner
# космос
# МКС
Корабль Starliner компании Boeing / © NASA
Корабль Starliner компании Boeing / © NASA

Во время первого пилотируемого испытательного полета Starliner в июне 2024 года корабль доставил на станцию астронавтов NASA Бутча Уилмора и Суни Уильямс. Это были первые люди, отправившиеся в космос на Starliner после более чем десяти лет разработки и задержек. Изначально миссия планировалась на одну–две недели, однако астронавты провели на орбите девять месяцев: руководство NASA сочло возвращение на Землю на корабле Boeing слишком рискованным. В итоге в марте они вернулись на Землю на корабле Crew Dragon компании SpaceX.

Уже на пути к станции Starliner столкнулся с серьезными неполадками — отказами двигателей ориентации и утечками гелия. При сближение с МКС Уилмор на короткое время фактически потерял управление кораблем. Инженеры установили, что часть двигателей перегревалась; позже большую часть их функциональности удалось восстановить, что позволило выполнить стыковку.

По словам члена Совета NASA по авиационно-космической безопасности Чарли Прекорта, существовала реальная опасность, что без восстановления управления корабль не сможет ни пристыковаться, ни безопасно сойти с орбиты, что могло привести к потере и аппарата, и экипажа. В этой ситуации NASA, по его словам, разумно использовало МКС как «убежище», чтобы выиграть время для наземных испытаний и инженерного анализа возможных сценариев.

На протяжении лета представители NASA и Boeing публично утверждали, что в случае экстренной эвакуации станции Starliner способен безопасно вернуть экипаж на Землю. Однако параллельно велись масштабные испытания для выяснения причин неисправностей, и вполне реально рассматривался вариант, при котором астронавтов решат не сажать в этот корабль для обратного полета — как в итоге и произошло.

Прекорт отметил, что представители Boeing изначально транслировали ожидание возвращения экипажа именно на Starliner. При этом ряд структур NASA, участвовавшие в принятии решений, с этим не соглашались. В результате, по его словам, внутри агентства возникло серьезное напряжение: многие сотрудники воспринимали ситуацию так, будто главная цель — любой ценой доказать возможность возвращения экипажа на Starliner.

Члены совета по безопасности считают, что NASA следовало еще вскоре после проблемного сближения со станцией официально объявить происшествие «аварийной ситуацией в полете» или «инцидентом с высоким уровнем внимания». Это автоматически перевело бы расследование под ответственность профильного подразделения по безопасности.

По мнению Прекорта, отсутствие такого формального статуса привело к чрезмерно затянутому периоду, когда было неясно, кто именно несет ответственность за риски и кто обладает полномочиями принимать окончательные решения. 

В случае прошлогоднего полета Starliner решение NASA не объявлять ни аварию, ни инцидент с высоким вниманием породило путаницу внутри агентства. Уже через несколько недель после старта руководитель программы Commercial Crew Стив Стич говорил журналистам, что план NASA — «продолжать работу над возвращением экипажа на Starliner в подходящий момент». Руководитель программы Starliner со стороны Boeing Марк Наппи на пресс-конференциях регулярно преуменьшал серьезность проблем с двигателями на протяжении почти трехмесячной миссии.

Поэтому совет по безопасности рекомендовал NASA пересмотреть свои критерии и процедуры так, чтобы формулировки однозначно требовали объявления аварии в полете или инцидента с высоким уровнем внимания при любом событии с участием персонала NASA, которое влияет на безопасность экипажа или космического аппарата.

