Проверка выявила, что NASA и Boeing занижали опасность неполадок Starliner
Почти два месяца в прошлом году масштабы проблем с кораблем Starliner компании Boeing, пристыкованным к МКС, оставались не до конца понятными не только внешним наблюдателям, но и значительной части сотрудников NASA. К такому выводу пришла консультативная группа агентства по безопасности полетов.
Во время первого пилотируемого испытательного полета Starliner в июне 2024 года корабль доставил на станцию астронавтов NASA Бутча Уилмора и Суни Уильямс. Это были первые люди, отправившиеся в космос на Starliner после более чем десяти лет разработки и задержек. Изначально миссия планировалась на одну–две недели, однако астронавты провели на орбите девять месяцев: руководство NASA сочло возвращение на Землю на корабле Boeing слишком рискованным. В итоге в марте они вернулись на Землю на корабле Crew Dragon компании SpaceX.
Уже на пути к станции Starliner столкнулся с серьезными неполадками — отказами двигателей ориентации и утечками гелия. При сближение с МКС Уилмор на короткое время фактически потерял управление кораблем. Инженеры установили, что часть двигателей перегревалась; позже большую часть их функциональности удалось восстановить, что позволило выполнить стыковку.
По словам члена Совета NASA по авиационно-космической безопасности Чарли Прекорта, существовала реальная опасность, что без восстановления управления корабль не сможет ни пристыковаться, ни безопасно сойти с орбиты, что могло привести к потере и аппарата, и экипажа. В этой ситуации NASA, по его словам, разумно использовало МКС как «убежище», чтобы выиграть время для наземных испытаний и инженерного анализа возможных сценариев.
На протяжении лета представители NASA и Boeing публично утверждали, что в случае экстренной эвакуации станции Starliner способен безопасно вернуть экипаж на Землю. Однако параллельно велись масштабные испытания для выяснения причин неисправностей, и вполне реально рассматривался вариант, при котором астронавтов решат не сажать в этот корабль для обратного полета — как в итоге и произошло.
Прекорт отметил, что представители Boeing изначально транслировали ожидание возвращения экипажа именно на Starliner. При этом ряд структур NASA, участвовавшие в принятии решений, с этим не соглашались. В результате, по его словам, внутри агентства возникло серьезное напряжение: многие сотрудники воспринимали ситуацию так, будто главная цель — любой ценой доказать возможность возвращения экипажа на Starliner.
Члены совета по безопасности считают, что NASA следовало еще вскоре после проблемного сближения со станцией официально объявить происшествие «аварийной ситуацией в полете» или «инцидентом с высоким уровнем внимания». Это автоматически перевело бы расследование под ответственность профильного подразделения по безопасности.
По мнению Прекорта, отсутствие такого формального статуса привело к чрезмерно затянутому периоду, когда было неясно, кто именно несет ответственность за риски и кто обладает полномочиями принимать окончательные решения.
В случае прошлогоднего полета Starliner решение NASA не объявлять ни аварию, ни инцидент с высоким вниманием породило путаницу внутри агентства. Уже через несколько недель после старта руководитель программы Commercial Crew Стив Стич говорил журналистам, что план NASA — «продолжать работу над возвращением экипажа на Starliner в подходящий момент». Руководитель программы Starliner со стороны Boeing Марк Наппи на пресс-конференциях регулярно преуменьшал серьезность проблем с двигателями на протяжении почти трехмесячной миссии.
Поэтому совет по безопасности рекомендовал NASA пересмотреть свои критерии и процедуры так, чтобы формулировки однозначно требовали объявления аварии в полете или инцидента с высоким уровнем внимания при любом событии с участием персонала NASA, которое влияет на безопасность экипажа или космического аппарата.
Благодаря последним находкам на севере Англии ученые больше узнали о повседневной жизни римского гарнизона, охранявшего один из фортов вала Адриана от набегов северных племен. Несмотря на репутацию людей с развитой санитарией, римляне Британии, вероятно, страдали от целого ряда заболеваний пищеварительной системы, вызванных паразитами.
Согласно научным данным, на Земле живут 20 квадриллионов муравьев, что составляет примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого человека. Ученые давно спорят, почему эти насекомые стали одними из самых многочисленных существ по числу особей. Авторы нового исследования, похоже, нашли ключ к разгадке.
До сих пор предполагалось, что азот, углерод и другие частицы земного воздуха осели на поверхность Луны в древние времена, когда наша планета еще не могла эффективно удерживать их. По другой версии, их присутствие в лунных образцах — результат банального «загрязнения» в лаборатории. Недавно ученые пришли к неожиданному выводу: на самом деле транспортировка этих частиц между Землей и ее естественным спутником происходит каждый лунный месяц.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
