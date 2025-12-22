Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Реки Аляски окрасились в ярко-оранжевый цвет
В этом году некоторые реки и ручьи Аляски выглядят по-настоящему апокалиптично: их воды приобрели вызывающе оранжевый оттенок. Однако, как утверждают ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), дело вовсе не в местных источниках загрязнения.
На самом деле необычная окраска воды — это ржавчина. Она высвобождается по мере того, как вечная мерзлота Аляски начинает оттаивать под воздействием неконтролируемых выбросов парниковых газов, ускоряющих глобальное потепление. Об этом говорится в ежегодном докладе NOAA о состоянии Арктики. Попадая в водоемы штата, продукты окисления представляют угрозу для дикой природы, местных жителей и коммерческого рыболовства.
Оранжевые реки служат наглядным тревожным сигналом того, что Арктика нагревается быстрее, чем остальной мир. Ученые также предупреждают, что масштабное таяние мерзлоты может привести к повышению уровня моря и серьезным сбоям в погодных режимах.
«Арктика нагревается в несколько раз быстрее, чем планета в целом, радикально меняя северные ландшафты, экосистемы и образ жизни коренных народов региона, — говорится в докладе NOAA. — Одновременно трансформируется и роль Арктики в глобальных климатических, экономических и социальных системах».
Если вернуться непосредственно к Аляске, первые сообщения об оранжевых реках начали поступать еще в 2018 году. По мере роста температуры в самых удаленных районах Аляски начинает таять вечная мерзлота — почва, которая обычно остается замерзшей круглый год. Это высвобождает содержащиеся в грунте соединения железа, которые при контакте с водой и воздухом окисляются, придавая рекам и ручьям характерный оранжевый цвет. Исследования показали, что масштаб этого загрязнения велик и охватывает сотни километров территории.
Пока неясно, наносит ли загрязненная вода прямой вред здоровью людей, однако местные ученые внимательно следят за развитием ситуации.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Согласно научным данным, на Земле живут 20 квадриллионов муравьев, что составляет примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого человека. Ученые давно спорят, почему эти насекомые стали одними из самых многочисленных существ по числу особей. Авторы нового исследования, похоже, нашли ключ к разгадке.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
