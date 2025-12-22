Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Реки Аляски окрасились в ярко-оранжевый цвет

В этом году некоторые реки и ручьи Аляски выглядят по-настоящему апокалиптично: их воды приобрели вызывающе оранжевый оттенок. Однако, как утверждают ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), дело вовсе не в местных источниках загрязнения.

Реки Аляски окрасились в ярко-оранжевый цвет / © Josh Koch / U.S. Geological Survey

На самом деле необычная окраска воды — это ржавчина. Она высвобождается по мере того, как вечная мерзлота Аляски начинает оттаивать под воздействием неконтролируемых выбросов парниковых газов, ускоряющих глобальное потепление. Об этом говорится в ежегодном докладе NOAA о состоянии Арктики. Попадая в водоемы штата, продукты окисления представляют угрозу для дикой природы, местных жителей и коммерческого рыболовства.

Оранжевые реки служат наглядным тревожным сигналом того, что Арктика нагревается быстрее, чем остальной мир. Ученые также предупреждают, что масштабное таяние мерзлоты может привести к повышению уровня моря и серьезным сбоям в погодных режимах.

«Арктика нагревается в несколько раз быстрее, чем планета в целом, радикально меняя северные ландшафты, экосистемы и образ жизни коренных народов региона, — говорится в докладе NOAA. — Одновременно трансформируется и роль Арктики в глобальных климатических, экономических и социальных системах».

Если вернуться непосредственно к Аляске, первые сообщения об оранжевых реках начали поступать еще в 2018 году. По мере роста температуры в самых удаленных районах Аляски начинает таять вечная мерзлота — почва, которая обычно остается замерзшей круглый год. Это высвобождает содержащиеся в грунте соединения железа, которые при контакте с водой и воздухом окисляются, придавая рекам и ручьям характерный оранжевый цвет. Исследования показали, что масштаб этого загрязнения велик и охватывает сотни километров территории.

Пока неясно, наносит ли загрязненная вода прямой вред здоровью людей, однако местные ученые внимательно следят за развитием ситуации.