Южная Корея решила вступить в марсианскую гонку вслед за США и Китаем

Власти Южной Кореи решили присоединиться к космической гонке по исследованию Марса, бросив вызов США и Китаю. Страна планирует разработку космических ракет-носителей следующего поколения, а также марсианскую миссию при поддержке США уже в начале 2030-х годов.

Марс / © NASA

Директор Департамента исследований космических наук Корейского космического агентства (KASA) Кан Кен Ин на пресс-конференции рассказал, что агентство запланировало миссию с посадкой на Луну на 2032 год, а марсианскую миссию — на 2045 год. На пресс-конференции он также раскрыл планы страны по исследованию Марса.

В 2030-х годах KASA планирует запустить орбитальный аппарат, а затем разработать посадочный аппарат для Марса, постепенно осваивая ключевые технологии. Кан пояснил, что в 2033 году агентство собирается испытать марсианский орбитальный аппарат с помощью усовершенствованной ракеты «Нури». Следом, в 2035 году Южная Корея хочет запустить марсианский орбитальный аппарат на ракете-носителе нового поколения.

На разработку ракеты Корея выделила два триллиона вон (примерно 109 миллиардов рублей). Первоначальная задача этой ракеты — запуск лунных посадочных аппаратов. KASA планирует улучшать характеристики ракеты, чтобы перейти к освоению Марса. Изначально агентство хочет обеспечить возможность по доставке 10 тонн на низкую околоземную орбиту на высоте 200 километров, впоследствии, увеличив возможности до целевых 23 тонн. Это почти в семь раз превышает возможности ракеты «Нури» (3,3 тонны).

Агентство также объявило, что планирует отправить на Марс базовый модуль массой 500 килограммов в 2030 или 2031 году. Для этого Корея решила использовать ракету Starship компании SpaceX. При поддержке международных партнеров Корея хочет построить экспериментальную марсианскую исследовательскую базу.

США и Китай уже продвинулись в освоении Марса. Корея ожидает, что конкуренция в исследованиях начнется еще до того, как они смогут запустить собственные орбитальные и посадочные аппараты. В связи с этим KASA решило одновременно развивать технологии ракет-носителей и продвигать международное сотрудничество.

Реализовав первые миссии, Южная Корея собирается создавать и развивать необходимые технологии, включая оптическую связь между Землей и Марсом, пилотируемые жилые модули, а также сбор и доставку образов.