Слушатели узнают, как особенная шерсть помогает стать невидимыми, а уникальная микрофлора позволяет накапливать достаточно жира.
О мероприятии
Натуралист и океанолог Настя Стокоз раскроет секреты выживания животных в суровых условиях и расскажет про их удивительные «суперспособности» для жизни в холоде. Слушатели узнают, как особенная шерсть помогает стать невидимыми, а уникальная микрофлора позволяет накапливать достаточно жира. Особое внимание лектор уделит поведенческим хитростям для сохранения драгоценного тепла. К концу лекции участники поймут, каким образом лишенный естественной защиты от мороза человек компенсировал этот недостаток и превратил чужие механизмы адаптации в свои технологии для жизни в самых холодных местах нашей планеты.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Психологи установили, что люди продолжают доверять содержанию видеороликов, даже когда получают прямое уведомление об их поддельности. Маркировка контента снизила убедительность материалов лишь частично, но не устранила влияние дезинформации на суждения аудитории о происходящем на экране.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
6 Сентября, 2013
Семь городов, которые исчезнут до 2100 года
31 Мая, 2020
Кому откусит голову Дракон?
