Лекция
16+
Почему нам холодно? Или приспособления животных к холоду

Слушатели узнают, как особенная шерсть помогает стать невидимыми, а уникальная микрофлора позволяет накапливать достаточно жира.

Библиотека Планетарий 1
4 февраля, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

Натуралист и океанолог Настя Стокоз раскроет секреты выживания животных в суровых условиях и расскажет про их удивительные «суперспособности» для жизни в холоде. Слушатели узнают, как особенная шерсть помогает стать невидимыми, а уникальная микрофлора позволяет накапливать достаточно жира. Особое внимание лектор уделит поведенческим хитростям для сохранения драгоценного тепла. К концу лекции участники поймут, каким образом лишенный естественной защиты от мороза человек компенсировал этот недостаток и превратил чужие механизмы адаптации в свои технологии для жизни в самых холодных местах нашей планеты.

Расписание
4
Среда
Февраль 2026
Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Б

29 января, 11:45
Александр Речкин
11
# биология
# животные
# холод
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
27 января, 13:01
Александр Березин

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# скафандры
# США
28 января, 13:30
Илья Гриднев

Люди повелись на дипфейк, даже если их прямо предупредили о генерации

Психологи установили, что люди продолжают доверять содержанию видеороликов, даже когда получают прямое уведомление об их поддельности. Маркировка контента снизила убедительность материалов лишь частично, но не устранила влияние дезинформации на суждения аудитории о происходящем на экране.

Психология
# дипфейк
# искусственный интелект
# нейросети
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
25 января, 16:53
Evgenia Vavilova

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Биология
# вымирающий вид
# генетическое разнообразие
# животные
# зоопарки
# млекопитающие
# размножение
# старение
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В Китае нашли следы морской экосистемы возрастом 512 миллионов лет

    29 января, 12:51

  2. Венеру предложили использовать для отслеживания потенциально опасных астероидов

    29 января, 12:46

  3. Люди поверили дипфейкам авторитетных спикеров даже в случае противоречий

    29 января, 10:59

  4. Накопление жира в поджелудочной железе усугубило симптомы депрессии

    29 января, 10:40
Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

25 января, 10:04

Игорь Коняшов
14 минут назад
Андрей, "Игорь, это же рост, тут объем экономики не учитывается." Т.е. если у Германии рост 0,8%, а у Сан-Марино 40%, то средний рост будет 20,4%?)) Среднее

Инфографика: как изменится ВВП стран G20 в 2026 году

Dmitriy Dorian
16 минут назад
Иван, в общем, да, это как с гомеопатией: там просто нечему приносить вред :)

Минус «Оземпик», плюс хорошее настроение: зачем российские ученые стимулируют блуждающий нерв и как этим воспользоваться уже в 2026 году

Dmitriy Dorian
17 минут назад
Александр, вы совершаете подмену тезиса. То, что какой-то препарат FDA выпустил на рынок с ещё меньшей выборкой не означает, что выборка в 100 человек

Минус «Оземпик», плюс хорошее настроение: зачем российские ученые стимулируют блуждающий нерв и как этим воспользоваться уже в 2026 году

Sam Dowson
31 минута назад
"Участники с «панкреатико-доминирующим» профилем и skinny fat показали выраженную атрофию серого вещества" - видимо ничто так не удручает сильнее, как

Накопление жира в поджелудочной железе усугубило симптомы депрессии

Андрей Степанов
32 минуты назад
Игорь, это же рост, тут объем экономики не учитывается. И ВВП номинальный. То есть если есть эффект низкой базы или какие-нибудь крупные транши от

Инфографика: как изменится ВВП стран G20 в 2026 году

Андрей Степанов
33 минуты назад
Кирилл, пожалуйста, всегда рад помочь.

Инфографика: как изменится ВВП стран G20 в 2026 году

Александр Березин
48 минут назад
Николай, когда человек в ответ на вопрос о том, сколько классов он закончил, начинает рассуждать о дешевых шлюхах -- становится понятно, что тема эта

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Профор Прессов
58 минут назад
Rafis, если вы не читали, то это не значит что этого небыло. СССР не пеленговал радиообмен астронавтов США. Если что, Луна на тот момент была видна в

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Subway Surfers
2 часа назад
Немного жаль, что Model S и Model https://subwaysurferscity.org X когда-то были иконами Tesla, но с точки зрения стратегии это решение имеет смысл. Optimus может открыть

Tesla свернет выпуск Model S и X ради перенаправления мощностей на роботов

Kiridan
2 часа назад
Мария, Товарищ просто не умеет нормально изъясняться. Где-то только после третьего сообщения от него стало понятно, что речь шла не о фонетике, а о

Структура человеческого языка оказалась проще, чем было принято считать

Александр Французов
3 часа назад
Николай, Чиво?))) НЛО? своими глазами? после КИНГ-КОНГА!?)))

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Александр Французов
4 часа назад
ну бывает, не доглядел)

Палеонтологи нашли вымершего муравья в коллекции янтаря Гете

Dmitriy
4 часа назад
Андрей, так распространение языка зависит от положения страны носителя в мире, раньше латынь учили, а сейчас это мертвый язык. А языки и их

Структура человеческого языка оказалась проще, чем было принято считать

Игорь Коняшов
4 часа назад
Александр Вам не кажется, что количество фриков и их комментов в теме превысило все разумные пределы? Тред стал просто нечитаемым... Может быть

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Игорь Кузин
4 часа назад
Николай, а как это вообще можно доказать, если про любые фото и видео можно сказать, что это подделка?

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Игорь Кузин
4 часа назад
Вроде видел какие-то фотки издалека, то ли с орбиты, то ли через телескоп, с пояснениями, что эта точка - посадочный модуль, а эти линии - следы ровера.

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Rafis F.
6 часов назад
Rimi, про то что весь мир следил за этим сильно сказано! На смартфоне или в интернете?! Дело в том что и телевидение в тот момент также было развито

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Andrejus
6 часов назад
Это доказывает,как США уступают Китаю свою гегемонию.Всему приходит конец.Рад за Китай. Добро пожаловать в новую реальность,где США перестают

Китай совершил крупный прорыв в создании полностью сверхпроводящего магнита

Андрей Владимирович
7 часов назад
Если человек соглашается с тем что кто то из его соплеменников был на луне то констатирую то что человек очень плохо знаком с физикой, химией,

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Rafis F.
7 часов назад
Профор, Земля плоская. А насчет того что пеленговали: откуда у вас такая информация?! Я так то застал закат СССР в техникуме. Много читал технической

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

