Цветок эволюционировал, чтобы его могли опылять обычные птицы, и распространился благодаря этому
Международная группа биологов опровергла классическую теорию видообразования на примере тайваньского растения Aeschynanthus acuminatus. Ученые доказали, что его эволюционный успех связан не с адаптацией на изолированном острове, а с переходом к универсальности. Генетический анализ показал, что вид отказался от специализированных опылителей еще на материке, научившись привлекать любых птиц и даже грызунов. Эта стратегия позволила растению легко колонизировать Тайвань, где отсутствуют его исконные партнеры-нектарницы.
Род Aeschynanthus (эсхинантус) насчитывает примерно 160 видов. Почти все они — классические примеры узкой специализации: их цветки представляют собой длинные красные трубки, идеально подогнанные под изогнутые клювы нектарниц (аналог колибри в Азии). Но у вида A. acuminatus цветки короче и шире, а сам он растет даже там, где нектарниц нет, — например, на острове Тайвань.
Долгое время биологи полагали, что там сработала модель Гранта — Стеббинса. Сценарий предполагался такой: растение случайно попало на Тайвань, где нет привычных опылителей, и во время эволюции изменило форму цветка под местных неспециализированных воробьиных птиц.
Авторы исследования, опубликованного в журнале New Phytologist, проверили эту гипотезу. Они собрали 172 образца растений из 44 популяций в Китае, во Вьетнаме и на Тайване, расшифровали их ДНК и сопоставили эти данные с записями с фотоловушек, установленных в лесах.
Результаты показали, что A. acuminatus возник не на острове, а на материке. Более того, он приобрел свою универсальную форму цветка задолго до того, как попал на Тайвань.
Оказалось, на материке растение столкнулось с ненадежностью своих традиционных партнеров — нектарниц. Чтобы выжить, предки этого вида пошли по пути вторичной генерализации, то есть от узкой специализации вернулись к широкому профилю. Растение изменило форму цветка так, чтобы нектар могли пить все: и специализированные нектарницы, и обычные воробьиные птицы.
Эта всеядность стала их суперспособностью. Когда семена растения попали на Тайвань, ему не пришлось эволюционировать заново — оно уже было готово к отсутствию нектарниц и легко переключилось на местных птиц.
Универсальность растения оказалась даже шире, чем думали ученые. Во Вьетнаме (провинция Ламдонг) ночные камеры зафиксировали, как цветы A. acuminatus активно посещают и опыляют древесные грызуны. Для большинства растений этого рода мышь — вредитель или вор нектара, но для A. acuminatus с его широкими цветками мышь — еще один опылитель.
Исследование доказывает, что стать «универсалом» (генералистом) — мощный эволюционный драйвер. Отказ от специализации позволил виду расширить свой ареал и занять экологические ниши, недоступные его высокоспециализированным родственникам. Это заставляет биологов пересмотреть взгляды на то, как именно происходит видообразование при смене географии.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Психологи установили, что люди продолжают доверять содержанию видеороликов, даже когда получают прямое уведомление об их поддельности. Маркировка контента снизила убедительность материалов лишь частично, но не устранила влияние дезинформации на суждения аудитории о происходящем на экране.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
