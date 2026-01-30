  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Биологическое, социальное, индивидуальное в «природе человека»

Слушатели узнают, почему же люди все больше детерминированы социальным, культурным и меньше биологическим сторонам.

Библиотека им. Н. А. Некрасова
5 февраля, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Владимир Фридман расскажет, как меняется и эволюционирует управляемая социальным запросом биология (гены, физиология, телесная конституция и т.д.). И рассмотрит филогенетические тренды внутри позвоночных, млекопитающих и приматов (иногда вместе с грызунами), продолжением и квинтэссенцией которых стала социальная организация нашего вида.

Расписание
5
Четверг
Февраль 2026
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрция
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

30 января, 05:00
Александр Речкин
2
# биология
# природа
# человек
