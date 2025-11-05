  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
5 ноября, 20:42
Рейтинг: +92
Посты: 266

Эксперт в области биофабрикации рассказал, когда люди смогут жить до 150 лет 

Продление жизни — актуальная проблема, над которой работают ученые со всего мира. В перспективе биофабрикация может стать одним из шагов на пути к долголетию. В видеоподкасте Naked Science «С точки зрения науки» эксперт в области биофабрикации Егор Плахотнюк рассказал, что это такое и каких успехов уже достигли российские ученые.

Кадр из фильма «Двухсотлетний человек» /  © Touchstone Pictures
Кадр из фильма «Двухсотлетний человек» /  © Touchstone Pictures

Биофабрикация — это процесс искусственного создания и выращивания живых функциональных тканей и органов вне организма человека. В будущем эти органы можно будет использовать при трансплантации.

Как рассказал эксперт в области биофабрикации Егор Плахотнюк, исследователи уже сейчас работают над созданием кровеносных сосудов. Этот метод позволяет также выращивать разветвления сосудов, что сложно реализовать с использованием других существующих технологий.

Сейчас ученые проводят доклинические испытания. Кроликам подшили тканевый эквивалент кровеносных сосудов, а главный экспериментальный кролик благополучно прожил с такими сосудами более полугода. 

К следующей задаче — созданию разветвленных сосудов — исследователи планируют приступить в 2026 году. Клинические исследования на людях могут начаться уже в начале 2030-х годов.

В подкасте Плахотнюк рассказал, как работает биофабрикация, какими органами планируют заняться исследователи и что за задачи предстоит решить на пути к долголетию человека.

Органы на заказ: как биофабрикация открывает путь к долголетию / © Youtube-канал Naked Science

