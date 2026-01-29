Уведомления
Слушатели узнают, как устроен быт полярников.
О мероприятии
Представьте контраст жизни в четырехместной палатке и на ледостойкой самодвижущейся платформе, рассчитанной на 14 человек экипажа и 34 пассажира научного состава. Такое сравнение отлично передает эволюцию организации экспедиций «Северный полюс».
Сотрудник Музея Арктики и Антарктики Ангелина Евгеньевна Липкина расскажет о двух экспедициях, каждая из которых открыла новую веху высокоширотных полярных исследований.
Легендарная папанинская экспедиция стартовала в 1937 году. Четверка отважных полярников жила в палатке, утепленной исключительно природными материалами. Но именно эта палатка стала символом мужества и изобретательности исследователей, открывших Северный полюс для советской науки.
Экспедиция «Северный полюс — 41» прошла в период с 2022 по 2024 год. Тогда впервые транспортным средством и домом на время экспедиции для полярников стала оснащенная по последнему слову техники ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс». Она стала символом современных полярных исследований.
Слушатели узнают, как устроен быт полярников, какие исследования они проводили. Остались ли сходства в образе жизни современных полярников и папанинцев.
ул. Стремянная, д. 20
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
