О мероприятии

Наша картина мира основана на уравнениях. Как они работают? В каком смысле можно их понять и можно ли их объяснить словами? Когда следует, а когда не следует им доверять? Описывают ли уравнения только нашу Вселенную или заодно какие-то еще? Ответы на эти вопросы даст доктор физико-математических наук Алексей Семихатов.

Кандидат физико-математических наук Владимир Сурдин расскажет, когда и где родилось вещество, из которого состоит человек. Как астрономы открыли темное вещество и темную энергию и почему физики не могут разгадать природу этих темных сил.

