  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Антропологические итоги 2025 года

Слушатели узнают, что произошло в антропологии в 2025 году.

Центр «Архэ»
4 февраля, 19:00 Идет 2 ч
1200 Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

Что случилось в антропологии в 2025 году? Кого откопали, кого распознали, что нового в мире старого? Антрологические, палеогенетические и немножко археологические новости 2025 года в лекции кандидата биологических наук Дробышевского Станислава Владимировича.

Расписание
4
Среда
Февраль 2026
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
19:00
Купить
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

30 декабря, 11:55
Александр Речкин
4
# антропогенез
# антропология
# биология
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
28 декабря, 16:21
Александр Березин

С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.

Космонавтика
# «Восточный»
# космос
# Роскосмос
# Россия
29 декабря, 14:48
Андрей Серегин

Аргентинские археологи нашли наконечники стрел из костей лам

Южная Америка в доколониальный период была ареной многочисленных локальных конфликтов за ресурсы. Ученые из Аргентины выяснили подробности сложного и трудоемкого производства стрел в этом регионе.

Археология
# аргентина
# охота
# средневековье
# стрелы
29 декабря, 14:08
Игорь Байдов

Анализ тысяч биографий развеял миф о «детском гении»

Бытует мнение, что в большинстве случаев великими учеными, спортсменами и музыкантами становятся те, кто с самого детства проявлял соответствующие способности. Поэтому родители с трепетом всматриваются в ранние увлечения своих чад, чтобы как можно раньше выявить талант. Однако авторы нового исследования выяснили, что такое поведение — ошибка. Оказывается, большинство тех, кто сегодня определяет лицо мировой науки, спорта и искусства, в детстве ничем особенным не выделялись. Более того, интенсивная «дрессировка» с малых лет скорее мешает, чем помогает достичь вершин во взрослой жизни.

Психология
# дети
# музыканты
# писатели
# спортсмены
# способности
# талант
# юность
26 декабря, 15:47
Максим Абдулаев

Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных

Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.

Биология
# миксины
# обоняние
# эволюция
27 декабря, 17:46
Адель Романова

3I/ATLAS оказалась намного меньше по размерам, чем ожидали ученые

После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
28 декабря, 16:21
Александр Березин

С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.

Космонавтика
# «Восточный»
# космос
# Роскосмос
# Россия
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23 декабря, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Палеонтологи удревнили гигантских акул на 15 миллионов лет

    30 декабря, 10:00

  2. Физики впервые пронаблюдали перемещение ультрахолодных атомов по квантовой лестнице

    29 декабря, 20:27

  3. Мышей впервые вылечили от болезни Альцгеймера

    29 декабря, 16:35

  4. Аргентинские археологи нашли наконечники стрел из костей лам

    29 декабря, 14:48
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Роберт Коробов
9 минут назад
Иван, есть такое слово энтузиасты) Добавляют не те кто ломает, а те кто после собирает репаки. Есть негласный кодекс, сама таблетка должна быть

Рейтинг: самые продаваемые видеоигры за последние пять лет

Андрей Гаврилов
29 минут назад
Lumen, вы говорите неправду про "Эффективность передачи с орбиты тоже 20%". Зачем? Далее вы ровно так же ложь говорите про "лучшим [по какому параметру?]

Электричество с орбиты? Семь космических проектов, нацеленных на передачу энергии на Землю

FutureIsHear
2 часа назад
Чем более проходная игра, тем больше продаж, по ходу. Animal crossing выпадает из этого принципа, потому что там сюжета особо нет и она чисто

Рейтинг: самые продаваемые видеоигры за последние пять лет

Sergey Gorovoy
2 часа назад
какая обидность: ай-я-яй-я-яй!...

Рейтинг: самые влиятельные резервные валюты мира

Boris Vindur
2 часа назад
Руслан, Так и некто и не спорит, ярости много, мозгов мало. И конец бесславный . И индейцам пушки не дают.

Пять крупнейших разработок в области боевых лазеров в 2025 году

Николай Миллер
2 часа назад
Алексей, имею ввиду некорректность названия самой статьи, и названия самого материала, на основе которого она написана. Если бы это был "список

Рейтинг: самые продаваемые видеоигры за последние пять лет

Руслан Каримов
3 часа назад
У Хогвардс было преимущество потому что - предоставила фанатам долгожданную возможность... Автору не понравилась игра? А другим что мешало

Рейтинг: самые продаваемые видеоигры за последние пять лет

Руслан Каримов
3 часа назад
Сергей, согласен, как туда пролезла калда непонятно - аж 2 штуки! А вот киберпанк мог бы больше собрать, если бы не обосрался на старте.

Рейтинг: самые продаваемые видеоигры за последние пять лет

Still mur
4 часа назад
Руслан, да нифуя она там не покажет, что-то может показать европа, в своем составе и то если хватит им ресурсов, они уже голодают там, сам ездил и

Пять крупнейших разработок в области боевых лазеров в 2025 году

Sergey Mmoris
4 часа назад
Иван, например, что? Во первых, никакого чистого энтузиазма не существует, а следовательно и бесплатных взломов.

Рейтинг: самые продаваемые видеоигры за последние пять лет

sergey sergeev
4 часа назад
Томатов, он писатель фантаст)

Созданы самые маленькие в мире программируемые автономные роботы

sergey sergeev
4 часа назад
Так как они работают? А? Сказочники! Передвигаются они у них ещё 🤣 От молекул они у них отталкиваются 🤦😂

Созданы самые маленькие в мире программируемые автономные роботы

Александр Гранкин
5 часов назад
Ivan, если это указана температура батареи, то это очень жёсткие условия для электромобиль. В риальности до такого как правило не доходит.

В Китае прошли крупнейшие полевые зимние испытания электромобилей

Machine Shiny
6 часов назад
Instead of sudden spikes, Slice Master increases challenge through small adjustments. https://slice-master.co

В Турции обнаружили древнюю статую кабана в натуральную величину

Андрей Степанов
7 часов назад
Aleksandr, это не расцветка. Самолёт не покрашен. Желтое это загрунтованные алюминиевые сплавы, серое - углепластик и стеклопластик.

Российский самолет «Байкал» с отечественным двигателем и винтом выполнил первый полет

Константин Голубков
8 часов назад
Сергей,в месте прививки на коже держались прислоненные к ней металлические предметы.И люди прям удивлялись......... Фактически же прививки получили в

Созданы самые маленькие в мире программируемые автономные роботы

Lumen
11 часов назад
Когда же они уже успокоятся со своими солнечными панелями... Срок службы ограничивается парой десятилетий. Потери энергии при передаче без

Электричество с орбиты? Семь космических проектов, нацеленных на передачу энергии на Землю

Сергей Валерьевич
11 часов назад
А так всегда самые отбитые игры на первом месте, в гугал плее так же

Рейтинг: самые продаваемые видеоигры за последние пять лет

Антон Кучерук
12 часов назад
Animal Crossing живности добавили много, думаю за счёт допов вылезли ещё дальше. Elden кончено смачно скатился в трубу. Начал как сложная РПГ, сейчас часть

Рейтинг: самые продаваемые видеоигры за последние пять лет

Иван Колупаев
12 часов назад
Руслан,

Пять крупнейших разработок в области боевых лазеров в 2025 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно