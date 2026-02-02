  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Репробанк: как сохранить будущее

Слушатели узнают, что такое репробанк, какие задачи он решает.

Курилка Гутенберга
5 февраля, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Вернадского, 96

О мероприятии

Репродуктивная медицина постепенно становится частью долгосрочного жизненного планирования. Криоконсервация и генетические методы позволяют работать с фертильностью как с ресурсом, который можно сохранять и использовать с учетом медицинских показаний и личных обстоятельств.

Врач-педиатр и эмбриолог Татевик Мкртчян расскажет:

  • что такое репробанк, какие задачи он решает и почему для многих это единственный способ сохранить возможность стать родителями в будущем;
  • как работает донорская программа и почему многоступенчатый отбор проходят лишь немногие кандидаты;
  • зачем нужен генетический скрининг доноров и какие риски он помогает снизить;
  • как технологии криохранения меняют стратегии планирования семьи и расширяют возможности медицины.
Расписание
5
Четверг
Февраль 2026
Проспект Вернадского, 96 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Вернадского, 96

2 февраля, 11:47
Александр Речкин
3
# биология
# медицина
# репродуктивная функция
2 февраля, 08:40
Любовь С.

Первая «сфотографированная» черная дыра оказалась источником мощного джета

Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» впервые «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.

Астрономия
# аккреционный диск
# джет
# М87
# релятивистский джет
# сверхмассивная черная
# Телескоп горизонта событий
30 января, 14:17
Максим Абдулаев

Моногамия и скудная пища сделали термитов социальными насекомыми

Международная группа генетиков подтвердила, что ключевыми факторами превращения одиночных тараканов в общественных термитов стали переход на питание мертвой древесиной и супружеская верность. Секвенирование геномов показало, что насекомым пришлось сократить свой геном, отказаться от конкуренции самцов и научиться управлять судьбой потомства через метаболизм.

Биология
# тараканы
# термиты
# эволюция
# энтомология
# эусоциальность
31 января, 09:50
Полина Меньшова

Гелю для УЗИ нашли твердую альтернативу

Медики из Японии разработали подушечку, которая выполняет те же функции, что и гель для ультразвуковых исследований, но более удобна для доктора и комфортна для пациента. В качестве материала использовали в том числе семена тропического бобового дерева — «индийского финика» тамаринда.

Медицина
# диагностика
# диагностика заболеваний
# УЗИ
# ультразвук
28 января, 10:50
Игорь Байдов

Комментарии

Написать комментарий

Последние комментарии

Oleksii Ostoletskyi
7 минут назад
Антон, действительно, вроде как и сказать нечего...

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Sam Dowson
7 минут назад
"представляет собой твердотопливную ракету" - тоже в детстве запускал ракетки на порохе. Улетали куда-то в космос, так и не возвращались...

Анонсирован пуск первой российской частной суборбитальной ракеты

Сергей Механик
11 минут назад
Глядишь, так скоро и мегалодон объявится. 😉

Редких куниц запечатлели в Калифорнии после многих лет поисков

Blackwater Park
14 минут назад
Ян, если вы для проверки истинности используете дебильный ChatGPT, которому можно любую лапшу на уши навешать и он будет отвечать так как надо, потому

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Oleksii Ostoletskyi
15 минут назад
Никита, финансовые возможности отличаются. Но в какую сторону? И что в этом случае является определяющим фактором? Забота о себе любимом или о

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Сергей Механик
20 минут назад
Такое впечатление, что в создании чего-то нового в России в основном фигурирует только Пермский политех. 🤔

В России приблизились к созданию лекарств, которые сложнее «сломать» мутациям

Oleksii Ostoletskyi
25 минут назад
ulogin_vkontakte_325474673, написано же - если в жизни куча болячек, пустота, нет радости и скука беспросветная то кому такая даже просто жизнь нужна? А если ты

Готов ли человек жить вечно?

Иван
26 минут назад
Интересные результаты у этой конторы: один из самых высоких IQ у австралийских аборигенов и чукчей (народов крайнего Севера). Ещё в Иране сплошные

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Blackwater Park
34 минуты назад
Renju, завали ебало, хохляцкий даун, ты уже свою тупость доказал

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Vera Apostolova
37 минут назад
Ян, мне жаль вас, если чатGPT стал таким авторитетом для вас. Я сама не очень доверяю таким "опросникам İQ", но больше, чем уверена, что "копатели морей"

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Blackwater Park
37 минут назад
Renju, то, что люди, вне зависимости от их национальности, имея территориальную принадлежность к зелибобскому ублюдочному государству, чаще всего

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Foxtrot Uniform
44 минуты назад
Александр, а что в этом плохого?

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году

Blackwater Park
54 минуты назад
Renju, а конструктивные ответы будут от тебя, или ты тупая зелепотужная скотина?

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Blackwater Park
55 минут назад
Renju, у тебя 6 место с конца, долбоёб зелепотужный

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Blackwater Park
56 минут назад
Renju, то, что у тебя долбоёба IQ меньше 49, никто и не сомневается. Иди дальше преклоняйся перед портретом попущенного небритого зелибобы

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Vera Apostolova
56 минут назад
Sanchous, ты- ещё один бот?! Причем тут Ислам?! Ты сам-то - чьих будешь? Точно - не христианин, потому, что религия Христа учит уважать любую религию,

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Евгений Главатских
59 минут назад
Vlad, кому этот валежник нужен? Китайцы деловой будут пилить.

Динамика вырубки лесов в странах мира

Vera Apostolova
1 час назад
Bot, очень интересное имя себе выбрал🤔. Хотя бот....- он и в Африке бот. 😉😅

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

mr. regik
1 час назад
Renju, Иран не мусульманская страна? И кто тогда провалил IQ тест? Точно не я.

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Oleksii Ostoletskyi
1 час назад
Денис, кажется у вас бзык на укронацистов. Давно были у врача? Нет? Тогда пора. Да? Тогда смените доктора.

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

