  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
30 января, 22:52
Рейтинг: +152
Посты: 488

Карта: самые низкие зафиксированные  температуры в странах Европы

Большинство стран Европы хотя бы раз сталкивались с сильными холодами. На инфографике показаны самые низкие температуры, когда-либо зарегистрированные в странах Европы.

Сообщество
# Европа
# зима
# Инфографики
# карта
# мороз
Карта: самые низкие температуры в странах Европы / © Europe magazine 
Карта: самые низкие температуры в странах Европы / © Europe magazine 

По данным Всемирной метеорологической организации, самую низкую температуру на территории Европы зафиксировали в России 31 декабря 1978 года. Тогда отметка термометра в деревне Усть-Щугере (Республика Коми) опустилась до -58,1 °C. Однако для российской территории это — не рекорд. 6 февраля 1933 года температура в якутском селе Оймякон упала до -67,7 °C. 

Температуру ниже -50 °C также регистрировали в Швеции, Финляндии, Норвегии и Австрии. Еще одна страна, пережившая морозы ниже -50 °C — Италия. В 2022 году в Буса Ривьера на плоскогорье Пале-ди-Сан-Мартино зарегистрировали температуру -50,6 °C. 

Единственная страна, где температура никогда не падала ниже 0 °C — Мальта. Там рекордно низкая температура составляет +1,4 °C. Относительно «теплые» рекорды также оказались у Португалии и Ирландии. Благодаря влиянию теплого океанического течения Гольфстрим зимой температуры в Ирландии редко опускаются ниже 0 °C. 

На инфографику не попала Гренландия — автономная территория Дании. Остров расположен на северо-востоке Северной Америки. Однако именно там в феврале 1991 года зарегистрировали самую низкую температуру в Северном полушарии – -69,6 °C. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
31 Янв
Бесплатно
Забавы Ледяного дома, или страшные сказки племянницы Петра I
ВДНХ
Москва
Лекция
31 Янв
Бесплатно
Информационная безопасность
Музей криптографии
Москва
Лекция
31 Янв
800
Александр Первый: от реформ, конституционных проектов и ограничений крепостничества — к контрреформам и аракчеевщине
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
31 Янв
Бесплатно
Космические телескопы завтрашнего дня
Урания
Москва
Лекция
31 Янв
Бесплатно
Старые и новые космические монстры
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
31 Янв
Бесплатно
Лунные горизонты
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
31 Янв
2000
Нейробиология шизофрении
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
31 Янв
1000
Лингвистические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Фев
Бесплатно
Зачем нужна школа
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
29 января, 19:38
Александр Березин

Исчезновение морского льда на Шпицбергене не помешало белым медведям растолстеть

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

Биология
# арктика
# белые медведи
# глобальное потепление
# Шпицберген
30 января, 12:06
Илья Гриднев

Физики создали первый двумерный кристалл времени на квантовом компьютере

Исследователи доказали реальность двумерных дискретных кристаллов времени, которые ранее существовали лишь в теории. Для эксперимента использовали мощный квантовый процессор, позволивший материи поддерживать ритм колебаний без потери энергии.

Физика
# квантовый компьютер
# кубиты
# экзотическая материя
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
25 января, 16:53
Evgenia Vavilova

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Биология
# вымирающий вид
# генетическое разнообразие
# животные
# зоопарки
# млекопитающие
# размножение
# старение
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Изменения климата помогли кенгуру стать разнообразнее

    30 января, 17:47

  2. Ученые с помощью ИИ составили фотокартотеку аляскинских медведей

    30 января, 15:18

  3. Психологи изучили языковые стратегии кибербуллинга и их последствия

    30 января, 15:08

  4. Моногамия и скудная пища сделали термитов социальными насекомыми

    30 января, 14:17
Выбор редакции

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

25 января, 10:04

Последние комментарии

Ruslan
16 минут назад
Sergey,на фото это внешний каркас,а внутри предполагалось построить отдельные здания.

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

владимир вильчинский
20 минут назад
Да, это ещё один вариант использования ИИ. Способность программ ИИ обрабатывать, и анализировать большой объём данных у них не отнимешь, только вот

Имитация человека: как нейросети смогут нас убедить

Гена Пастухов
23 минуты назад
Александр, было больше кислородвыделяющих растений вдоль берегов?

Глобальное потепление добавит кислорода морской жизни, а не удушит ее

Юрий Харитоненко
39 минут назад
Денис, терпишник, построенные на твои, куколда, деньги с налогов. Рабы этим ещё и гордятся.

Наука в цифрах: рейтинг мировых расходов на НИОКР с 2000 года

Илья Обломов
50 минут назад
Yura, А ЧТО ТАКОЕ израиль)))))))))))))))))) эта земля, была подарена еврюгам.... Он в ПРИНЦИПЕ НЕ ДОЛЖЕН СУЩЕСТВОВАТЬ......То преступление,что он

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

Александр Березин
54 минуты назад
Sam, "В конце перми" В конце перми было на деле не потепление: https://naked-science.ru/article/nakedscience/krupnejshee-vymiranie-v-istorii Характерно, что ту датировку так никто и не

Исчезновение морского льда на Шпицбергене не помешало белым медведям растолстеть

Edil Edil
60 минут назад
Лев, нет, психоанализ Михаила Решетникова превосходен. Одно уточнение: Вся эта психология не стихийна нынче, а манипулируема. “А откуда у россиян

Война в Украине как социальный невроз

Александр Березин
1 час назад
timsn100, уважаемый, мне вас убеждать не надо. Я лишь пояснил вам, что именно вы не знаете по теме. Остальное -- сугубо ваши проблемы.

Будущий атомный авианосец «Джон Ф. Кеннеди» впервые вышел в море

Елена Фоменко
1 час назад
Умели же когда-то делать

Редкий кадр: Curiosity снял поверхность Марса при искусственном освещении

Эдвард Фёрлонг
2 часа назад
Мегаструктуры из искусственных спутников системы (типа сферы Дайсона и ее подтипов) в представлении художника / © Wikimedia Commons Художник явно не

Использование своей звезды как сверхмощного космического корабля оказалось гравитационно безопасным

Андрей Владимирович
2 часа назад
Игорь, согласен, не возможно читать без грамотных . Ещё и оскорбляют друг-друга, неадекватные психи....

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Андрей Владимирович
2 часа назад
Профор, прошу прощения, я не академик и не научный деятель к сожалению. Но я много изучил интересных фактов и физических явлений. Я всегда с

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

timsn100
2 часа назад
Иван, если "коррекция" происходит в заатмосферном пространстве, то это вполне возможно - нет атмосферы, нет и плазмы. Корректируют, пока это

Будущий атомный авианосец «Джон Ф. Кеннеди» впервые вышел в море

Vadim Rau
2 часа назад
...а знаешь сколько вбухали..?

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

timsn100
2 часа назад
Александр, я думаю, вы просто очень доверчивы и некритичны к преувеличениям, которые рождает пропаганда.

Будущий атомный авианосец «Джон Ф. Кеннеди» впервые вышел в море

Эдгар Леонидович
2 часа назад
MagoMed, И вас это ждет - развитие общества неизбежно приводит к снижению количества населения. Пока же вы живете в средних веках и можете хвастать

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

timsn100
2 часа назад
Александр, гуглятся пропагандитские паблики, которые всегда обещают всех шапками закидать. Написать можно что угодно, не спорю, кто-нибудь да

Будущий атомный авианосец «Джон Ф. Кеннеди» впервые вышел в море

timsn100
2 часа назад
Иван, насчет точны - это надо точно знать, куда целились. Иначе, конечно, большой соблазн заявить, что целились тула, куда попали. Ну если есть каналы

Будущий атомный авианосец «Джон Ф. Кеннеди» впервые вышел в море

Дулат
3 часа назад
Виталий, а где живёт этот народ русичи,чтото в Евразии не видел их ,наверное в Австралии

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

Sam Dowson
3 часа назад
Александр, смотря какое брать потепление. В конце перми, когда стало +30 в среднем, видов точно не прибавилось. Но кто-то ведь появлялся и процветал в

Исчезновение морского льда на Шпицбергене не помешало белым медведям растолстеть

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно