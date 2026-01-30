Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Карта: самые низкие зафиксированные температуры в странах Европы
Большинство стран Европы хотя бы раз сталкивались с сильными холодами. На инфографике показаны самые низкие температуры, когда-либо зарегистрированные в странах Европы.
По данным Всемирной метеорологической организации, самую низкую температуру на территории Европы зафиксировали в России 31 декабря 1978 года. Тогда отметка термометра в деревне Усть-Щугере (Республика Коми) опустилась до -58,1 °C. Однако для российской территории это — не рекорд. 6 февраля 1933 года температура в якутском селе Оймякон упала до -67,7 °C.
Температуру ниже -50 °C также регистрировали в Швеции, Финляндии, Норвегии и Австрии. Еще одна страна, пережившая морозы ниже -50 °C — Италия. В 2022 году в Буса Ривьера на плоскогорье Пале-ди-Сан-Мартино зарегистрировали температуру -50,6 °C.
Единственная страна, где температура никогда не падала ниже 0 °C — Мальта. Там рекордно низкая температура составляет +1,4 °C. Относительно «теплые» рекорды также оказались у Португалии и Ирландии. Благодаря влиянию теплого океанического течения Гольфстрим зимой температуры в Ирландии редко опускаются ниже 0 °C.
На инфографику не попала Гренландия — автономная территория Дании. Остров расположен на северо-востоке Северной Америки. Однако именно там в феврале 1991 года зарегистрировали самую низкую температуру в Северном полушарии – -69,6 °C.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
Исследователи доказали реальность двумерных дискретных кристаллов времени, которые ранее существовали лишь в теории. Для эксперимента использовали мощный квантовый процессор, позволивший материи поддерживать ритм колебаний без потери энергии.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
18 Сентября, 2017
Вопросы читателей (ч. 8)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии