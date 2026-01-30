Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта: самые низкие зафиксированные температуры в странах Европы

Большинство стран Европы хотя бы раз сталкивались с сильными холодами. На инфографике показаны самые низкие температуры, когда-либо зарегистрированные в странах Европы.

Карта: самые низкие температуры в странах Европы / © Europe magazine

По данным Всемирной метеорологической организации, самую низкую температуру на территории Европы зафиксировали в России 31 декабря 1978 года. Тогда отметка термометра в деревне Усть-Щугере (Республика Коми) опустилась до -58,1 °C. Однако для российской территории это — не рекорд. 6 февраля 1933 года температура в якутском селе Оймякон упала до -67,7 °C.

Температуру ниже -50 °C также регистрировали в Швеции, Финляндии, Норвегии и Австрии. Еще одна страна, пережившая морозы ниже -50 °C — Италия. В 2022 году в Буса Ривьера на плоскогорье Пале-ди-Сан-Мартино зарегистрировали температуру -50,6 °C.

Единственная страна, где температура никогда не падала ниже 0 °C — Мальта. Там рекордно низкая температура составляет +1,4 °C. Относительно «теплые» рекорды также оказались у Португалии и Ирландии. Благодаря влиянию теплого океанического течения Гольфстрим зимой температуры в Ирландии редко опускаются ниже 0 °C.

На инфографику не попала Гренландия — автономная территория Дании. Остров расположен на северо-востоке Северной Америки. Однако именно там в феврале 1991 года зарегистрировали самую низкую температуру в Северном полушарии – -69,6 °C.