Динамика вырубки лесов в странах мира
Леса занимают почти треть суши Земли. На инфографике показано, как изменилась площадь лесов в странах мира в 2025 году. Изменение площади лесов рассчитывается как разница между расширением лесов и вырубкой.
Леса защищают почвы от эрозии, создают среду обитания для множества видов животных и влияют на климат планеты. Каждый год по всему миру уничтожаются миллионы гектаров леса. Некоторые страны пытаются компенсировать свои потери, восстанавливая лесные массивы.
Больше всего лесов за год лишилась Бразилия — 3,26 миллиона гектаров. Также среди стран с наибольшими потерями оказались Ангола (510 тысяч гектаров), Танзания (469 тысяч гектаров), Камбоджа (309 тысяч гектаров) и Перу (299 тысяч гектаров).
Лидером по восстановлению стал Китай, где за год площадь лесов увеличилась на 1,6 миллиона гектаров. В России в 2025 году лесные массивы выросли примерно на 840 тысяч гектаров, в 27 странах Евросоюза — на 208 тысяч гектаров.
В 2025 году общая площадь лесов мира уменьшилась примерно на пять миллионов гектаров. Несмотря на значительные потери, c 2000-го года ситуация улучшилась. Тогда потери лесов на планете за год достигли 10 миллионов гектаров.
